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Thomas Hindle

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Inspiração para Lionel Messi e Cristiano Ronaldo? Roger Milla, Rafa Márquez e Miroslav Klose estão entre as estrelas mais experientes que brilharam na Copa do Mundo

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De Roger Milla a Peter Shilton, a GOAL destaca algumas das atuações lendárias de estrelas já em fim de carreira nas Copas do Mundo

Há uma linha tênue entre ser uma lenda envelhecida da Copa do Mundo e simplesmente não saber quando é hora de se aposentar. Muitos já pisaram nessa linha ao longo dos anos. Poucos acertam. De fato, a maioria dos grandes jogadores participa de três, talvez quatro Copas do Mundo. Quando as pernas começam a dar sinais de cansaço — ou a ceder —, eles são aposentados.

E assim chegamos à ideia de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo jogando em 2026. Messi completará 39 anos durante o torneio. Ronaldo é ainda mais velho, tendo comemorado seu 41º aniversário em fevereiro.

Ambos, é claro, são lendas que, apenas por suas conquistas passadas e qualidade atual, merecem jogar pelos seus países nessa idade. Mas eles não são os únicos a ter feito o mesmo. Há, na verdade, muitos grandes nomes que tiveram momentos marcantes nos últimos momentos de suas carreiras. Alguns foram memoráveis por suas conquistas. Outros, nem tanto.

A GOAL analisa algumas lendas em fase de aposentadoria e seu desempenho nos últimos anos da Copa do Mundo...

  • Roger Milla Cameroon 1990Getty Images

    Roger Milla, Camarões

    Milla já jogava futebol profissional há quase 15 anos antes que o mundo soubesse quem ele era. Um atacante veloz e com faro de gol, Milla construiu uma carreira de sucesso na França antes de despontar na seleção de Camarões — com a particularidade de ter feito isso aos 38 anos.

    Milla já estava quase aposentado naquela altura. Na verdade, ele se aposentou aos 36 anos, mas uma convocação de última hora do próprio presidente de Camarões convenceu o atacante a calçar as chuteiras novamente. E na Itália 90, ele foi fundamental para que Camarões alcançasse a melhor campanha de qualquer nação africana em uma Copa do Mundo. Ele marcou quatro gols em cinco jogos e se tornou um herói nacional depois que seu país fez uma campanha notável até as quartas de final.

    Ele voltou mais uma vez em 1994 e marcou novamente, aos 42 anos. Mas a maioria se lembra dele pela Itália 90, o ano em que um homem quase desconhecido brilhou na Copa do Mundo.

    • Publicidade
  • Peter Shilton EnglandGetty

    Peter Shilton, Inglaterra

    O legado de Shilton na seleção inglesa é complexo. Ele teve uma carreira um tanto itinerante nos clubes e assumiu a difícil tarefa de assumir a posição de goleiro depois que Gordon Banks se aposentou devido a uma lesão em 1970.

    Mas ele também se mostrou notavelmente eficaz quando foi escalado. De fato, se a Inglaterra sempre ficou aquém das expectativas em Copas do Mundo e grandes torneios, Shilton dificilmente poderia ser culpado por isso. Ele provou isso em 1990, quando entrou em campo aos 40 anos. Aquela Copa do Mundo é lembrada pelas razões erradas para os ingleses — que sofreram uma eliminação de partir o coração nos pênaltis. Mas Shilton, por sua vez, teve um torneio sólido, estabelecendo um recorde na Copa do Mundo ao registrar sua décima partida sem sofrer gols na competição.

  • Atiba Hutchinson Canada 2022Getty Images

    Atiba Hutchinson, Canadá

    A participação de Atiba Hutchinson na Copa do Mundo parece merecida, nem que seja apenas porque ele superou momentos extremamente difíceis para chegar até lá. O jogador natural de Brampton, Ontário, passou pelos anos difíceis da trajetória do futebol canadense, atuando como um pilar de uma equipe que nunca conseguiu encontrar seu caminho. E quando uma nova geração entrou em cena em meados da década de 2010, Hutchinson continuou fazendo parte do elenco. Quando a Copa do Mundo de 2022 chegou, Hutchinson era um jogador de papel secundário no Besiktas.

    Mas ele ainda era bom o suficiente para jogar pela seleção nacional e representou o Canadá pouco antes de completar 40 anos na Copa do Mundo de 2022. O Canadá ficou na fase de grupos e foi eliminado logo no início. Mas Hutchinson teve seu merecido momento de glória.

  • Pepe PortugalGetty Images

    Pepe, Portugal

    É uma certa surpresa que Pepe tenha se aposentado. O zagueiro central era uma figura tão importante e constante no cenário do futebol que seria natural questionar se o defensor português algum dia penduraria as chuteiras. De fato, a maioria das carreiras chega ao fim após saídas de grande repercussão de grandes clubes. Pepe deixou o Real Madrid em 2017 e ainda tinha sete anos de futebol pela frente.

    E na Copa do Mundo de 2022, ele desempenhou um papel fundamental em uma seleção portuguesa talentosa, mas limitada. Pepe foi titular em todos os jogos e até marcou na goleada de 6 a 1 sobre a Suíça nas oitavas de final. Ele ainda tinha mais um torneio nas pernas depois disso, quando jogou pela Seleção na Euro 2024. Mas a Copa do Mundo de 2022 parece um final mais adequado — um jogador de 39 anos provando que ainda pode contribuir para uma seleção de elite.

  • Rafa MarquezLaLiga

    Rafa Márquez, México

    Marquez é uma verdadeira lenda do futebol mexicano. Ele é o quarto jogador com mais partidas pela seleção na história do país e o quarto jogador a disputar cinco Copas do Mundo consecutivas pela seleção nacional. Nenhum outro mexicano disputou mais partidas em Copas do Mundo do que as 19 dele.

    Em 2018, Márquez, então com 39 anos, já havia perdido muito de seu brilho. O México também teve um desempenho abaixo do esperado no torneio, com Márquez e companhia não conseguindo quebrar a maldição das oitavas de final que assombrava a seleção desde 1986. Ele fez três partidas, sendo uma como titular, enquanto as esperanças do El Tri na Copa do Mundo terminavam nas oitavas de final contra o Brasil. Não foi o final mais feliz, mas a luz de Márquez ainda brilha.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH64-GER-ARGAFP

    Miroslav Klose, Alemanha

    Klose nunca foi o atacante mais espetacular, nem necessariamente o mais talentoso. Mas, em 2014, ele havia se tornado algo ainda mais valioso para a Alemanha: indispensável. O atacante chegou ao Brasil aos 36 anos, já não sendo mais uma presença constante no time do clube, mas ainda contando com a confiança do técnico Joachim Löw, pois sabia exatamente onde estar quando o futebol de torneios ficava tenso.

    E ele correspondeu mais uma vez. Klose marcou contra Gana na fase de grupos e, em seguida, fez história na goleada sobre o Brasil na semifinal, ultrapassando Ronaldo para se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo. A Alemanha acabou vencendo o torneio, dando a Klose o final perfeito: um recorde, uma medalha de campeão e a prova de que timing, inteligência e instinto podem prevalecer mesmo quando as pernas começam a falhar.