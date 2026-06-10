Inspiração para Lionel Messi e Cristiano Ronaldo? Roger Milla, Rafa Márquez e Miroslav Klose estão entre as estrelas mais experientes que brilharam na Copa do Mundo

Há uma linha tênue entre ser uma lenda envelhecida da Copa do Mundo e simplesmente não saber quando é hora de se aposentar. Muitos já pisaram nessa linha ao longo dos anos. Poucos acertam. De fato, a maioria dos grandes jogadores participa de três, talvez quatro Copas do Mundo. Quando as pernas começam a dar sinais de cansaço — ou a ceder —, eles são aposentados.

E assim chegamos à ideia de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo jogando em 2026. Messi completará 39 anos durante o torneio. Ronaldo é ainda mais velho, tendo comemorado seu 41º aniversário em fevereiro.

Ambos, é claro, são lendas que, apenas por suas conquistas passadas e qualidade atual, merecem jogar pelos seus países nessa idade. Mas eles não são os únicos a ter feito o mesmo. Há, na verdade, muitos grandes nomes que tiveram momentos marcantes nos últimos momentos de suas carreiras. Alguns foram memoráveis por suas conquistas. Outros, nem tanto.

A GOAL analisa algumas lendas em fase de aposentadoria e seu desempenho nos últimos anos da Copa do Mundo...