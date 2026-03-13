Lorenzo Insigne, ponta do Pescara, falou ao Sky Calcio Unplugged: “Senti muita falta do nosso futebol; a paixão que existe na Itália é difícil de encontrar em outros lugares, e além disso, rendo melhor sob pressão, algo que não sentia há algum tempo”, disse o campeão europeu de 2020 com a Itália. “Em comparação com antes, há menos talento, mas vejo jovens que estão se destacando, como Vergara, do Napoli. Neste momento, precisamos de jogadores prontos para finalmente voltarmos à Copa do Mundo; Gattuso vai escolher bem, trabalhei um ano com ele (no Napoli, ndr). É preciso entrar em campo e dar o coração, como fizemos no Euro. Estou muito confiante para as eliminatórias.”
Dazn
Traduzido por
Insigne: “O Napoli me ligou a dez dias do fim da janela de transferências, mas no fim acabaram escolhendo um jogador mais pronto”. O que aconteceu
Bernardeschi
"Assisti ao jogo entre Bologna e Roma; ele fez uma ótima partida, mas não é a primeira vez. Nós o conhecemos e, se tiver a chance de voltar à Seleção, vai dar uma grande ajuda com sua experiência."
LAZIO E NÁPOLES
"Eles fizeram outras escolhas, conversei com o Sarri, mas não fiquei chateado; sou um profissional e aceito tudo. Fui contatado pelo Napoli uns 10 ou 15 dias antes do fim da janela de transferências; nem vou dizer como meu coração ficou, mas depois eles acabaram optando por um jogador mais pronto. Mas conheço minhas qualidades, agradeço ao Pescara, ao Sebastiani, ao Verratti; estou concentrado no presente e na permanência na série, e depois veremos. Talvez eu traga o Immobile de volta para cá, mas não é algo em que deva pensar agora”.
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