Insigne: “O Napoli me ligou a dez dias do fim da janela de transferências, mas no fim acabaram escolhendo um jogador mais pronto”. O que aconteceu

Lorenzo Insigne, ponta do Pescara, falou ao Sky Calcio Unplugged: “Senti muita falta do nosso futebol; a paixão que existe na Itália é difícil de encontrar em outros lugares, e além disso, rendo melhor sob pressão, algo que não sentia há algum tempo”, disse o campeão europeu de 2020 com a Itália. “Em comparação com antes, há menos talento, mas vejo jovens que estão se destacando, como Vergara, do Napoli. Neste momento, precisamos de jogadores prontos para finalmente voltarmos à Copa do Mundo; Gattuso vai escolher bem, trabalhei um ano com ele (no Napoli, ndr). É preciso entrar em campo e dar o coração, como fizemos no Euro. Estou muito confiante para as eliminatórias.”