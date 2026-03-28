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Insigne Pescara PalermoDazn

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Insigne: “Amo o Napoli: teria voltado a pé, teria aceitado até mesmo um salário de 1.500 euros. Em Toronto, eu estava deprimido em termos futebolísticos”

L. Insigne
Napoli
Pescara
Campeonato Italiano
Serie B

Insigne voltou à Itália após três anos no Canadá: entre o retorno frustrado ao Napoli e a missão de salvar o Pescara.

Lorenzo Insigne voltou à Itália após sua passagem pelo Toronto. Ele fez isso para salvar o Pescara, que atualmente ocupa a última posição da Série B com 29 pontos, mas está a apenas dois pontos do Bari, décimo sétimo colocado com 31 pontos e que ocupa a primeira das duas vagas para o play-out.


Um retorno romântico, 14 anos após a promoção para a Série A em 2012, quando o técnico era Zeman e os companheiros de equipe eram Marco Verratti e Ciro Immobile. À Sportweek, Insigne falou sobre seu retorno à Itália e também sobre a não concretização da transferência para o Napoli, com o qual houve contatos em janeiro.

  • RECOMEÇAR

    "Me sinto bem fisicamente. Estou começando a me divertir de novo depois de três anos em que não consegui dar o meu melhor. Em Toronto, nunca estive 100% fisicamente: eu me machucava e, só para voltar a campo, jogava mesmo sem estar totalmente recuperado. Além disso, lá não há rebaixamento: senti falta da pressão a que estava acostumado. Quanto mais pressão sinto, mais à vontade fico. Além disso, eu estava em um time pouco competitivo e isso me deixou desanimado em termos futebolísticos.”


    • Publicidade

  • CINCO MESES PARADO

    "Foi difícil, mas sempre continuei treinando. Eu dizia a mim mesmo: 'Não vou desistir, tenho apenas 34 anos'. Nos cinco meses em que esperei por uma ligação, minha esposa me dizia: 'Espero que você encontre algo', mas agora ela acha que era melhor quando eu ficava em casa."


  • O RETORNO A PESCARA

    "Me coloquei à disposição da equipe. Tento dar o exemplo no dia a dia. Sou um ponto de referência e levanto a voz quando vejo coisas que não me agradam. Mas somos um grupo unido e sabemos que podemos incomodar qualquer adversário."


  • O RETORNO QUE NÃO ACONTECEU A NÁPOLES

    "Também recebi algumas ligações do exterior, mas eles estavam preocupados com o fato de eu ter treinado sozinho. Eu disse que, com o meu físico, bastariam 15 a 20 dias para voltar à forma. Eu teria ido a pé até Nápoles; quando me contataram, não consegui dormir. Eu me ofereci até pelo salário mínimo, de 1.500 euros por mês. Não fiquei chateado, porque as escolhas devem ser respeitadas. Além disso, no meu coração, depois de Nápoles vem o Pescara”.


  • A RELAÇÃO COM NÁPOLES

    "Sou torcedor do Napoli e fico feliz por ele ter conquistado dois títulos do Campeonato Italiano. O que me deixa triste é não ter conquistado o título com 91 pontos. A pressão pesou muito. Eu jogava com uma responsabilidade enorme. Também discuti com os torcedores quando era jovem. Hoje me arrependo e não faria isso de novo. As pessoas não me entenderam o suficiente, em parte também por minha culpa. Gosto de brincar, mas no começo sou reservado e passei a ser visto como arrogante”.

  • AS LÁGRIMAS

    Aqui, Insigne, como se vê no vídeo, se emociona ao falar do Napoli: “Gosto demais da camisa do Napoli; o que me deixa irritado é não ter conseguido dar tudo o que gostaria. Não consegui me fazer entender. Quando, em janeiro, o clube me ligou, eu tinha lágrimas nos olhos. Eu chorava porque amo o Napoli. Não foi futebol, foi amor. E isso não se mede. Depois de 12 anos, eu não tinha mais energia física nem mental. A separação foi algo desejado por ambas as partes, sem culpas a atribuir a uma ou à outra”.

  • TÉCNICOS E COMPANHEIROS

    "Com o Sarri, joguei meu melhor futebol. Gostei da abordagem e da relação com o Gattuso porque ele é uma pessoa direta. Três companheiros para levar para qualquer lugar? Hamsik, Koulibaly e Mertens. Cavani ou Higuaín? Fiz com que ambos marcassem gols. Cavani vai mais para a profundidade, luta mais, mas escolho Gonzalo porque sua qualidade me impressionava. Ele era um meia-atacante disfarçado de atacante.”


  • Euro 2020

    "A primeira lembrança? Eu pulando em cima do Donnarumma depois do último pênalti defendido, pensando: 'O que a gente fez!'. Posso jogar até na Série D, mas não abro mão da Seleção: se me chamarem, vou correndo."

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