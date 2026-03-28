Insigne: “Amo o Napoli: teria voltado a pé, teria aceitado até mesmo um salário de 1.500 euros. Em Toronto, eu estava deprimido em termos futebolísticos”

Lorenzo Insigne voltou à Itália após sua passagem pelo Toronto. Ele fez isso para salvar o Pescara, que atualmente ocupa a última posição da Série B com 29 pontos, mas está a apenas dois pontos do Bari, décimo sétimo colocado com 31 pontos e que ocupa a primeira das duas vagas para o play-out.





Um retorno romântico, 14 anos após a promoção para a Série A em 2012, quando o técnico era Zeman e os companheiros de equipe eram Marco Verratti e Ciro Immobile. À Sportweek, Insigne falou sobre seu retorno à Itália e também sobre a não concretização da transferência para o Napoli, com o qual houve contatos em janeiro.