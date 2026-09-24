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Insatisfeito no Manchester City? Juventus planeja missão de resgate em janeiro por zagueiro Rayan Ait-Nouri sem espaço
Juventus mira zagueiro do City fora de favor
A Juventus se prepara para lançar uma investida na janela de transferências de janeiro pelo lateral-esquerdo do City, Ait-Nouri. O gigante da Serie A monitora ativamente a situação do defensor antes da janela de inverno.
De acordo com a Gazzetta dello Sport, o clube italiano já fez contato com o estafe do internacional argelino. A equipe quer saber se ele está disponível para uma mudança para Turim no meio da temporada. Ait-Nouri tem enfrentado dificuldades para garantir tempo de jogo regular no Manchester City sob o comando de Enzo Maresca nesta temporada. Como resultado, a Juventus espera oferecer a ele uma rota de saída do Etihad Stadium.
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Frustração aumenta no Etihad
A decisão de permanecer no City durante o verão não trouxe os resultados desejados para Ait-Nouri. Apesar do talento evidente, o defensor tem ficado claramente à margem do time principal.
O lateral foi limitado a apenas duas aparições em todas as competições nesta temporada. No total, ele soma meros 105 minutos em campo. No entanto, o argelino ainda assim conseguiu causar impacto significativo nas oportunidades limitadas que teve. De forma notável, ele registrou três assistências nesse curto período, incluindo uma contribuição importante contra o FC Porto na Champions League.
Reacendendo um antigo interesse de transferência
Esta não é a primeira vez que a Juventus demonstra interesse em contratar Ait-Nouri. A Velha Senhora, ao lado da rival doméstica Milan, foi fortemente ligada ao defensor no ano passado.
Os dois clubes italianos retomaram a investida durante a última janela de transferências de verão, com negociações supostamente acontecendo. No fim, o jogador optou por ficar e brigar por seu espaço em Manchester.
Essa decisão veio apenas um ano após sua chegada de destaque vinda do Wolves. O City garantiu a contratação do defensor em um negócio de € 36,8 milhões, mas seu futuro de longo prazo na Inglaterra agora parece cada vez mais incerto.
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Uma possível rota de fuga em janeiro
Com a janela de transferências de inverno se aproximando rapidamente, a Juventus está se posicionando para testar a disposição do City. O clube italiano está interessado em reforçar suas opções defensivas para a segunda metade da temporada.
Dada a grave falta de minutos em campo do jogador, o Manchester City pode estar aberto a negociações. O mesmo relatório afirma que um empréstimo com opção de compra foi apontado como a estrutura mais provável para a transferência.
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