A Juventus se prepara para lançar uma investida na janela de transferências de janeiro pelo lateral-esquerdo do City, Ait-Nouri. O gigante da Serie A monitora ativamente a situação do defensor antes da janela de inverno.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o clube italiano já fez contato com o estafe do internacional argelino. A equipe quer saber se ele está disponível para uma mudança para Turim no meio da temporada. Ait-Nouri tem enfrentado dificuldades para garantir tempo de jogo regular no Manchester City sob o comando de Enzo Maresca nesta temporada. Como resultado, a Juventus espera oferecer a ele uma rota de saída do Etihad Stadium.