O Forest surgiu como interessado em Reijnders enquanto busca reforçar seu elenco antes do prazo final da janela de transferências. O clube da Premier League estaria avaliando uma investida de £ 55 milhões pelo internacional holandês neste verão. Reijnders se transferiu para o Etihad Stadium há apenas um ano, após uma passagem impressionante pelo gigante italiano Milan.

No entanto, é justo dizer que o jogador de 28 anos ainda não correspondeu totalmente às expectativas no futebol inglês. Ele foi titular em apenas 19 partidas da Premier League sob o comando de Pep Guardiola durante sua campanha de estreia em Manchester. Como consequência, seu futuro de longo prazo no clube passou a ser seriamente questionado.