Getty Images Sport
Traduzido por
Insatisfeito no Manchester City? Astro de £ 55 milhões considera saída após surpreendente clube da Premier League fazer proposta
Forest mira o meio-campista do Manchester City Reijnders
O Forest surgiu como interessado em Reijnders enquanto busca reforçar seu elenco antes do prazo final da janela de transferências. O clube da Premier League estaria avaliando uma investida de £ 55 milhões pelo internacional holandês neste verão. Reijnders se transferiu para o Etihad Stadium há apenas um ano, após uma passagem impressionante pelo gigante italiano Milan.
No entanto, é justo dizer que o jogador de 28 anos ainda não correspondeu totalmente às expectativas no futebol inglês. Ele foi titular em apenas 19 partidas da Premier League sob o comando de Pep Guardiola durante sua campanha de estreia em Manchester. Como consequência, seu futuro de longo prazo no clube passou a ser seriamente questionado.
- Getty
Reijnders está aberto a sair no verão
De acordo com informações do Daily Mail, Reijnders agora está aberto a uma saída do Manchester City. O holandês está ansioso para ter mais regularidade no time principal depois de enfrentar um primeiro ano frustrante na Inglaterra. O Forest demonstra forte interesse em um possível acordo de £55 milhões para levar o meio-campista ao City Ground. No entanto, o City pode insistir em um valor mais alto, próximo de £60 milhões, antes de concordar em liberá-lo.
Esse preço pedido de £60 milhões já impactou as opções de transferência de Reijnders no início da janela. O clube espanhol Atlético de Madrid já havia manifestado interesse no jogador, mas considerou a avaliação do City alta demais para levar o negócio adiante.
Forest armado com os fundos de Anderson
O Forest está em uma posição financeira forte para buscar alvos de alto valor neste verão. O clube de East Midlands recentemente autorizou a venda do meio-campista destaque Elliot Anderson para o Manchester City por uma taxa reportada de até £116 milhões. Essa venda histórica deu ao Forest um capital considerável para reinvestir em seu elenco.
No entanto, a diretoria do clube precisa avaliar cuidadosamente se gastar £55 milhões em Reijnders representa um bom negócio. O internacional da Holanda teve dificuldades para se adaptar durante seu primeiro ano na Premier League. Além disso, aos 28 anos, ele não é a opção mais jovem do mercado, o que levanta questões sobre seu valor a longo prazo.
- Getty Images
Qual é o próximo passo na perseguição por Reijnders?
O sucesso de qualquer possível acordo dependerá, em última instância, de o Forest estar disposto a atender ao preço pedido de £ 60 milhões pelo City. Negociar um meio-termo entre a oferta proposta de £ 55 milhões e a avaliação do City segue sendo o principal obstáculo.
A abertura de Reijnders para uma transferência dá ao Forest uma vantagem clara caso o clube decida intensificar seu interesse. Uma mudança para o City Ground daria ao meio-campista o tempo de jogo regular que ele deseja para recuperar sua forma. Agora, todas as atenções estarão voltadas para o Forest para ver até onde o clube está disposto a ir pelo ex-astro do AC Milan enquanto as negociações de transferência continuam.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.