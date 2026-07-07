O ex-coordenador de árbitros Gianluca Rocchi e os ex-presidentes da AIA Antonio Zappi e Alfredo Trentalange foram ouvidos nos últimos dias no âmbito da investigação do Ministério Público de Milão, segundo informações obtidas pela AGI junto a fontes confiáveis. Trata-se da última etapa do trabalho dos investigadores, realizada em sigilo absoluto após as audiências públicas no Palácio da Justiça, com as partes avaliando se devemsolicitar o arquivamento das acusações ou encerrar a investigação com vistas ao julgamento.
Getty Images
Traduzido por
Inquérito sobre os árbitros, reta final dos depoimentos: após o depoimento de Rocchi, será julgamento ou arquivamento do caso?
A AUDIÊNCIA DE ROCCHI
Rocchi foi ouvido pela primeira vez após ter decidido, no último dia 30 de abril, não atender à intimação do promotor Maurizio Ascione. Seu advogado, Antonio D'Avirro, havia afirmado que considerou oportuno não comparecer perante o promotor, pois não teve oportunidade de ler detalhadamente os autos nos quais lhe era imputada a acusação de fraude esportiva.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.