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Gianluca Rocchi desktopGetty Images

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Inquérito sobre os árbitros, reta final dos depoimentos: após o depoimento de Rocchi, será julgamento ou arquivamento do caso?

Inter de Milão

Os depoimentos de Rocchi, Zappi e Trentalange encerram as investigações em Milão. A investigação sobre as nomeações está em uma encruzilhada decisiva: nos próximos dias, os magistrados decidirão sobre o futuro do processo.

O ex-coordenador de árbitros Gianluca Rocchi e os ex-presidentes da AIA Antonio Zappi e Alfredo Trentalange foram ouvidos nos últimos dias no âmbito da investigação do Ministério Público de Milão, segundo informações obtidas pela AGI junto a fontes confiáveis. Trata-se da última etapa do trabalho dos investigadores, realizada em sigilo absoluto após as audiências públicas no Palácio da Justiça, com as partes avaliando se devemsolicitar o arquivamento das acusações ou encerrar a investigação com vistas ao julgamento.



  • A AUDIÊNCIA DE ROCCHI

    Rocchi foi ouvido pela primeira vez após ter decidido, no último dia 30 de abril, não atender à intimação do promotor Maurizio Ascione. Seu advogado, Antonio D'Avirro, havia afirmado que considerou oportuno não comparecer perante o promotor, pois não teve oportunidade de ler detalhadamente os autos nos quais lhe era imputada a acusação de fraude esportiva.


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