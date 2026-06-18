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Ahmed Mansy

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Injustiça com Messi e duas penalidades marcadas a favor de Al-Dosari... Quem foi o árbitro da partida entre a Arábia Saudita e a Espanha?

Especiais e Opinião
Espanha x Arábia Saudita
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L. Messi
Al Hilal
R. Claus
S. Al-Dawsari
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A FIFA escolheu um árbitro que conhece bem o “Líder”

A seleção saudita embarca em uma nova aventura na Copa do Mundo de 2026, que está sendo sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México neste momento, e desta vez enfrentará a campeã da Europa.

A seleção saudita enfrenta a Espanha no próximo domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

  • Quem é o árbitro da partida entre a Arábia Saudita e a Espanha?

    A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou hoje, quinta-feira, que a partida será apitada por uma equipe de arbitragem brasileira liderada por Rafael Klaus, que contará com a colaboração de seus compatriotas Danilo Manes e Rodrigo Figueiredo como árbitros assistentes.

    Já o sistema de vídeo-arbitragem ficará a cargo do colombiano Andrés Rojas, que contará com a colaboração de seu compatriota Alexandre Guzman.

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  • Quem é Rafael Klaus?

    Rafael Klaus é um árbitro brasileiro de 47 anos, nascido em 6 de setembro de 1979, na cidade de Santa Bárbara do Este, no estado de São Paulo, no Brasil.

    O árbitro brasileiro nasceu em uma família de esportistas: seu pai, Antônio Carlos Klaus, foi jogador profissional na década de 1960, enquanto seu irmão, Neltinho, atuou como atacante nos campeonatos brasileiro e colombiano.

    Essa formação esportiva ligou Rafael Klaus ao futebol, e ele esteve perto de seguir os passos do pai e do irmão, tendo iniciado sua carreira como jogador até os 20 anos, quando decidiu mudar de rumo.

    Em 2002, aos 23 anos, Klaus decidiu ingressar nos cursos de arbitragem da Federação de São Paulo, passando a arbitrar partidas nas divisões inferiores e em diversas categorias de base por oito anos consecutivos.

  • O melhor árbitro do Brasil

    O verdadeiro salto aconteceu em 2010, quando começou a atuar como árbitro na Liga Paulista, do estado de São Paulo, antes de passar a arbitrar partidas da Série A a partir de 2012.

    Desde então, a carreira de Klaus começou a evoluir rapidamente, a ponto de ele ter sido eleito o melhor árbitro da Série A por três anos consecutivos: 2016, 2017 e 2018.

    No cenário internacional, Rafael Klaus foi nomeado árbitro internacional pela FIFA em 2014, passando a apitar uma série de partidas importantes em diversas competições mundiais.

    A maior competição que Klaus apitou foi a Copa do Mundo de 2022 no Catar, onde apitou duas partidas da fase de grupos: a vitória da Inglaterra sobre o Irã por 6 a 2 e a do Marrocos sobre o Canadá por 2 a 1.

  • Decepcione Messi e faça justiça a ele

    Além da Copa do Mundo, Klaus foi protagonista de um episódio famoso envolvendo o lendário argentino Lionel Messi em 2020, durante o confronto contra o Paraguai, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 da América do Sul.

    Naquela partida, Klaus marcou um pênalti a favor da seleção do Paraguai e, em seguida, anulou um gol da seleção argentina após consultar o VAR, o que teria garantido a vitória dos companheiros de Messi por 2 a 1, em vez do empate em 1 a 1.

    Essa situação irritou muito Messi, a ponto de ele aparecer conversando com raiva com Klaus após o término da partida, dizendo: “Você nos prejudicou duas vezes”.

    Apesar disso, Klaus foi o protagonista de um dos momentos mais felizes de Messi no cenário internacional, ao arbitrar a final da Copa América de 2024, que terminou com a vitória da Argentina sobre a Colômbia por um único gol na prorrogação.

    Messi conquistou a Copa América pela segunda vez em sua carreira, tornando-se este o quarto título dele com a seleção argentina, depois de não ter nenhum título internacional quando discutiu com Klaus em 2020.

  • Foram marcadas duas faltas a favor de Al-Dosari

    Klaus sabe algumas coisas sobre a Arábia Saudita, mas não há dúvida de que não sabe mais do que o Al-Hilal, time para o qual ele apitou duas partidas na Liga Roshen — as duas únicas que ele apitou nessa competição ao longo de sua carreira.

    A primeira partida foi o clássico entre Al-Hilal e Al-Ittihad, em 8 de março de 2022, em uma partida adiada da 12ª rodada da Liga Roshen da temporada 2021-2022, que terminou com a vitória do “Al-Za’im” por 2 a 1.

    Klaus voltou à Liga Roshen na última temporada 2025-2026, quando apitou outra partida do Al-Hilal contra o Al-Qadisiyah, na 19ª rodada, no último dia 29 de janeiro, que terminou em empate em 2 a 2.

    O árbitro marcou um pênalti a favor do Al-Hilal em cada partida; ambos foram cobrados por Salem Al-Dossari, capitão da seleção saudita contra a Espanha, mas ele converteu o primeiro contra o Al-Ittihad e perdeu o segundo contra o Al-Qadisiyah.

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