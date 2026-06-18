Injustiça com Messi e duas penalidades marcadas a favor de Al-Dosari... Quem foi o árbitro da partida entre a Arábia Saudita e a Espanha?

Além da Copa do Mundo, Klaus foi protagonista de um episódio famoso envolvendo o lendário argentino Lionel Messi em 2020, durante o confronto contra o Paraguai, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 da América do Sul.

Naquela partida, Klaus marcou um pênalti a favor da seleção do Paraguai e, em seguida, anulou um gol da seleção argentina após consultar o VAR, o que teria garantido a vitória dos companheiros de Messi por 2 a 1, em vez do empate em 1 a 1.

Essa situação irritou muito Messi, a ponto de ele aparecer conversando com raiva com Klaus após o término da partida, dizendo: “Você nos prejudicou duas vezes”.

Apesar disso, Klaus foi o protagonista de um dos momentos mais felizes de Messi no cenário internacional, ao arbitrar a final da Copa América de 2024, que terminou com a vitória da Argentina sobre a Colômbia por um único gol na prorrogação.

Messi conquistou a Copa América pela segunda vez em sua carreira, tornando-se este o quarto título dele com a seleção argentina, depois de não ter nenhum título internacional quando discutiu com Klaus em 2020.