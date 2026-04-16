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“Injustiça!” – A polêmica teoria de Álvaro Arbeloa, furioso, sobre o motivo pelo qual o árbitro expulsou Eduardo Camavinga na derrota do Real Madrid para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões
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Caos no Allianz
A campanha europeia do Real Madrid terminou com uma grande decepção, após uma derrota emocionante por 4 a 3 na segunda partida, em Munique. Apesar dos feitos heroicos de Arda Güler no início da partida e do gol de Kylian Mbappé, o desfecho da eliminatória ficou decidido quando Camavinga recebeu o segundo cartão amarelo por perder tempo, a quatro minutos do fim. A expulsão do reserva deixou os visitantes vulneráveis, permitindo que Luis Díaz e Michael Olise marcassem no final e garantissem a classificação do Bayern para a semifinal contra o atual campeão, o Paris Saint-Germain.
O árbitro "não percebeu que Camavinga já tinha recebido um cartão amarelo"
O técnico do Real Madrid foi contundente em sua avaliação do cartão vermelho, sugerindo que o árbitro Slavko Vincic não tinha a noção básica de quais jogadores já haviam recebido cartão. Ele alegou que o árbitro só mostrou o segundo cartão amarelo após ser instigado pelos jogadores da equipe da casa, acabando efetivamente com a disputa nos minutos finais.
Criticando duramente a natureza da expulsão e o desempenho do árbitro, Arbeloa declarou: “Ninguém entende como um jogador pode ser expulso por uma ação como essa... o sentimento é de injustiça e raiva. Acho que o árbitro mostrou o cartão porque não percebeu que ele já tinha recebido um amarelo... porque os jogadores do Bayern tiveram que ir dizer a ele que era o segundo, mas, sinceramente, nem sequer é uma falta de cartão amarelo. Ou o árbitro nunca jogou futebol... ou não sei, mas acho que é ainda pior ele não saber que o jogador já tinha recebido um cartão.”
O vestiário repleto de lesionados do Real Madrid
Além da controvérsia em campo, a eliminação deixou uma profunda marca emocional em um elenco que nutria grandes esperanças de conquistar o 16º título europeu, ampliando assim o recorde. Arbeloa também enfrentou perguntas imediatas sobre sua posição no Bernabéu após a eliminação nas quartas de final, embora tenha se mantido, como de costume, desafiador quanto ao seu status de jogador comprometido com o clube.
Ao falar sobre o ânimo de seus jogadores e sua própria situação profissional, o espanhol acrescentou: “O vestiário está profundamente magoado... Parabenizo o Bayern por uma ótima eliminatória, mas gostaríamos que eles tivessem nos derrotado de outra forma. Todo o trabalho árduo e esforço foram jogados por água abaixo por causa de uma decisão como a que o árbitro tomou. Isso não me preocupa nem um pouco, e compreenderei perfeitamente qualquer decisão que o clube venha a tomar; sou um homem do clube.”
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Recuperação no mercado interno para o Real
O Real Madrid precisa agora voltar a se concentrar na La Liga, já que se prepara para receber o Deportivo Alavés na próxima terça-feira, estando nove pontos atrás do líder Barcelona, com apenas sete partidas restantes. As repercussões da partida na Allianz Arena continuam significativas, com Guler também enfrentando uma possível suspensão de competições europeias após ter sido expulso por um confronto com o árbitro após o jogo. Enquanto o Bayern busca o triplo com Harry Kane em forma recorde, a equipe de Arbeloa enfrenta um grande desafio para se recuperar dessa suposta “injustiça”.