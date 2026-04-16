“Injustiça!” – A polêmica teoria de Álvaro Arbeloa, furioso, sobre o motivo pelo qual o árbitro expulsou Eduardo Camavinga na derrota do Real Madrid para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões

O técnico do Real Madrid foi contundente em sua avaliação do cartão vermelho, sugerindo que o árbitro Slavko Vincic não tinha a noção básica de quais jogadores já haviam recebido cartão. Ele alegou que o árbitro só mostrou o segundo cartão amarelo após ser instigado pelos jogadores da equipe da casa, acabando efetivamente com a disputa nos minutos finais.

Criticando duramente a natureza da expulsão e o desempenho do árbitro, Arbeloa declarou: “Ninguém entende como um jogador pode ser expulso por uma ação como essa... o sentimento é de injustiça e raiva. Acho que o árbitro mostrou o cartão porque não percebeu que ele já tinha recebido um amarelo... porque os jogadores do Bayern tiveram que ir dizer a ele que era o segundo, mas, sinceramente, nem sequer é uma falta de cartão amarelo. Ou o árbitro nunca jogou futebol... ou não sei, mas acho que é ainda pior ele não saber que o jogador já tinha recebido um cartão.”