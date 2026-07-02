'Injusta' – Por que a seleção masculina dos EUA não pode recorrer do polêmico cartão vermelho de Folarin Balogun na vitória sobre a Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo, enquanto Christian Pulisic envia uma mensagem de apoio ao companheiro de equipe

O vestiário da Seleção Masculina dos EUA se uniu em apoio ao seu atacante, com Christian Pulisic liderando o apoio. Ao falar após a partida, Pulisic foi claro sobre seus sentimentos em relação à decisão. “É simplesmente uma pena, sinceramente. Olhando para trás, parece muito injusto para nós que isso tenha acontecido com ele”, disse o atacante do AC Milan. “Acabei de dizer a ele que fez muito por nós e que agora estamos do lado dele. Não conheço as regras, mas, claro, só de assistir agora, é muito decepcionante. Entendo que, de certa forma, seja uma jogada perigosa, mas ele só estava tentando apoiar o pé no chão, e não foi na parte alta da perna dele. É simplesmente uma pena.”

O meio-campista da Juventus, Weston McKennie, ficou igualmente frustrado com a arbitragem. “Quero dizer, acho que isso é um pouco... nesta fase do torneio, em que todo jogador é importante, acho que é um pouco injusto”, afirmou McKennie. “No fim das contas, meu trabalho é entrar em campo, tentar somar pontos e vencer os jogos; e, quer estejamos com um jogador a menos ou sem um jogador para a próxima partida, o próximo jogador vai assumir a responsabilidade e contribuir com o que puder para a equipe, para que isso aconteça.”