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'Injusta' – Por que a seleção masculina dos EUA não pode recorrer do polêmico cartão vermelho de Folarin Balogun na vitória sobre a Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo, enquanto Christian Pulisic envia uma mensagem de apoio ao companheiro de equipe
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Polêmica no Levi's Stadium
O incidente ocorreu aos 61 minutos, quando Balogun, que já havia colocado sua equipe na frente, pareceu cair de forma desajeitada sobre o bósnio Tarik Muharemovic. Embora, a princípio, parecesse um emaranhado acidental de pernas, o árbitro Raphael Claus foi orientado pelo VAR a rever as imagens. Depois de ver o replay no monitor, Claus voltou ao campo para mostrar o cartão vermelho, tornando Balogun apenas o quarto jogador da história a marcar um gol e receber um cartão vermelho em uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo.
Balogun ficou visivelmente abalado ao sair de campo, precisando do consolo de seus companheiros. Apesar de estar com um jogador a menos, a equipe de Mauricio Pochettino demonstrou uma determinação incrível, acabando por ampliar a vantagem com um tiro livre de Malik Tillman, selando a vitória por 2 a 0.
Por que a Seleção Masculina dos EUA não pode recorrer do cartão vermelho de Balogun
A seleção masculina dos EUA sofreu um duro golpe enquanto se prepara para as oitavas de final, com a confirmação de que não há recurso legal para reverter a expulsão de Balogun. De acordo com o Artigo 10.5 do regulamento da FIFA para a Copa do Mundo de 2026, um jogador expulso com cartão vermelho direto “será automaticamente suspenso da partida seguinte de sua equipe”.
Embora os torcedores americanos pudessem ter esperado por uma intervenção, um representante da FIFA esclareceu que uma seleção não pode recorrer de uma suspensão padrão de uma partida resultante de um cartão vermelho, conforme informou o The Athletic. A única situação em que a Comissão Disciplinar da FIFA entra em fase de consulta para recursos é quando decide “impor suspensões adicionais” além da suspensão obrigatória de uma partida, deixando a seleção americana sem seu artilheiro principal para o confronto contra a Bélgica.
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"Acho que isso é meio falso"
O vestiário da Seleção Masculina dos EUA se uniu em apoio ao seu atacante, com Christian Pulisic liderando o apoio. Ao falar após a partida, Pulisic foi claro sobre seus sentimentos em relação à decisão. “É simplesmente uma pena, sinceramente. Olhando para trás, parece muito injusto para nós que isso tenha acontecido com ele”, disse o atacante do AC Milan. “Acabei de dizer a ele que fez muito por nós e que agora estamos do lado dele. Não conheço as regras, mas, claro, só de assistir agora, é muito decepcionante. Entendo que, de certa forma, seja uma jogada perigosa, mas ele só estava tentando apoiar o pé no chão, e não foi na parte alta da perna dele. É simplesmente uma pena.”
O meio-campista da Juventus, Weston McKennie, ficou igualmente frustrado com a arbitragem. “Quero dizer, acho que isso é um pouco... nesta fase do torneio, em que todo jogador é importante, acho que é um pouco injusto”, afirmou McKennie. “No fim das contas, meu trabalho é entrar em campo, tentar somar pontos e vencer os jogos; e, quer estejamos com um jogador a menos ou sem um jogador para a próxima partida, o próximo jogador vai assumir a responsabilidade e contribuir com o que puder para a equipe, para que isso aconteça.”
Balogun fica de fora do confronto contra a Bélgica
A comissão técnica da seleção masculina de futebol dos EUA agora precisa encontrar uma maneira de substituir a precisão de Balogun diante de uma formidável seleção da Bélgica. Com o recurso já descartado, o foco passa a recair inteiramente nos ajustes táticos. O time continua determinado, mas perder seu artilheiro para uma partida decisiva das oitavas de final é um obstáculo que eles gostariam de ter evitado, sendo que Ricardo Pepi ou Haji Wright são os candidatos mais prováveis para substituí-lo.