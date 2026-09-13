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Início matador histórico de Kehrer! Reforço estabelece recorde do século 21 enquanto Ajax, com cinco estrelas, atropela o Fortuna
Kehrer comanda vitória contundente do Ajax fora de casa
Thilo Kehrer teve uma estreia completa de sonho, já que o Ajax goleou o Fortuna Sittard por 5 a 1 fora de casa, pela Eredivisie, na noite de sábado. Julian Brandt abriu o placar antes de Anthony Descotte empatar pouco depois do intervalo para os mandantes.
No entanto, Kehrer recolocou o Ajax em vantagem com uma cabeçada potente aos 62 minutos, dando início a uma arrancada no segundo tempo.
Davy Klaassen, Kasper Dolberg e Youri Baas marcaram os outros gols para completar uma impressionante atuação coletiva.
Zagueiro alemão estabelece recorde do clube no século 21
A atuação estelar de Kehrer teve significado histórico para o clube de Amsterdã. Ao somar uma assistência à sua cabeçada no segundo tempo, o defensor alemão se tornou o primeiro jogador de defesa neste século a participar diretamente de dois gols em sua primeira partida como titular do Ajax na Eredivisie VriendenLoterij.
Falando à ESPN NL após a partida, Kehrer manteve a humildade apesar de seu marco individual.
"Estou feliz pela atuação, pelo gol e pela assistência", afirmou Kehrer. "Mas o mais importante é que o time venceu. Tivemos de trabalhar duro até abrir o jogo, e então, no fim, pareceu uma vitória confortável."
Zagueiro supera pancada dolorosa para liderar a defesa
Depois de ter atuado por apenas oito minutos saindo do banco na semana anterior, Kehrer passou por um susto no fim do primeiro tempo ao sofrer uma pancada forte. O defensor afastou qualquer preocupação com lesão e destacou as discussões táticas constantes necessárias entre a linha defensiva.
Ele ressaltou que a comunicação em campo segue sendo essencial para ajustar o posicionamento.
"Foi só dolorido, mas nada com que se preocupar", explicou Kehrer. "No fim, trata-se de comunicação e de dar uns aos outros as melhores instruções para defender juntos e ajustar posições. Tudo isso é de forma positiva para render."
Ajax foca no aprimoramento defensivo
Com Kehrer se adaptando rapidamente à sua função defensiva, o Ajax busca construir maior solidez em sua linha de defesa nas próximas partidas. O internacional alemão enfatizou que o elenco deve buscar padrões mais altos de forma contínua, apesar da margem da vitória.
O Ajax volta sua atenção para um calendário exigente no cenário nacional e europeu.
O defensor segue determinado a dar sequência ao seu início recorde e manter a organização defensiva no mais alto nível.
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