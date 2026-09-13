Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1083084393.jpgANP
Alvino Hanafi

Traduzido por

Início matador histórico de Kehrer! Reforço estabelece recorde do século 21 enquanto Ajax, com cinco estrelas, atropela o Fortuna

Ajax
Eredivisie
T. Kehrer

Thilo Kehrer fez história em sua primeira partida como titular na Eredivisie pelo Ajax, marcando um gol e dando uma assistência na contundente vitória por 5 a 1 sobre o Fortuna Sittard. O defensor alemão superou uma pancada dolorosa no primeiro tempo para ajudar sua equipe a garantir um triunfo confortável.

  • Kehrer comanda vitória contundente do Ajax fora de casa

    Thilo Kehrer teve uma estreia completa de sonho, já que o Ajax goleou o Fortuna Sittard por 5 a 1 fora de casa, pela Eredivisie, na noite de sábado. Julian Brandt abriu o placar antes de Anthony Descotte empatar pouco depois do intervalo para os mandantes.

    No entanto, Kehrer recolocou o Ajax em vantagem com uma cabeçada potente aos 62 minutos, dando início a uma arrancada no segundo tempo.

    Davy Klaassen, Kasper Dolberg e Youri Baas marcaram os outros gols para completar uma impressionante atuação coletiva.


    • Publicidade

  • Zagueiro alemão estabelece recorde do clube no século 21

    A atuação estelar de Kehrer teve significado histórico para o clube de Amsterdã. Ao somar uma assistência à sua cabeçada no segundo tempo, o defensor alemão se tornou o primeiro jogador de defesa neste século a participar diretamente de dois gols em sua primeira partida como titular do Ajax na Eredivisie VriendenLoterij.

    Falando à ESPN NL após a partida, Kehrer manteve a humildade apesar de seu marco individual.

    "Estou feliz pela atuação, pelo gol e pela assistência", afirmou Kehrer. "Mas o mais importante é que o time venceu. Tivemos de trabalhar duro até abrir o jogo, e então, no fim, pareceu uma vitória confortável."

  • Zagueiro supera pancada dolorosa para liderar a defesa

    Depois de ter atuado por apenas oito minutos saindo do banco na semana anterior, Kehrer passou por um susto no fim do primeiro tempo ao sofrer uma pancada forte. O defensor afastou qualquer preocupação com lesão e destacou as discussões táticas constantes necessárias entre a linha defensiva.

    Ele ressaltou que a comunicação em campo segue sendo essencial para ajustar o posicionamento.

    "Foi só dolorido, mas nada com que se preocupar", explicou Kehrer. "No fim, trata-se de comunicação e de dar uns aos outros as melhores instruções para defender juntos e ajustar posições. Tudo isso é de forma positiva para render."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Ajax foca no aprimoramento defensivo

    Com Kehrer se adaptando rapidamente à sua função defensiva, o Ajax busca construir maior solidez em sua linha de defesa nas próximas partidas. O internacional alemão enfatizou que o elenco deve buscar padrões mais altos de forma contínua, apesar da margem da vitória.

    O Ajax volta sua atenção para um calendário exigente no cenário nacional e europeu.

    O defensor segue determinado a dar sequência ao seu início recorde e manter a organização defensiva no mais alto nível.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
Willem II crest
Willem II
WII