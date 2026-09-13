Thilo Kehrer teve uma estreia completa de sonho, já que o Ajax goleou o Fortuna Sittard por 5 a 1 fora de casa, pela Eredivisie, na noite de sábado. Julian Brandt abriu o placar antes de Anthony Descotte empatar pouco depois do intervalo para os mandantes.

No entanto, Kehrer recolocou o Ajax em vantagem com uma cabeçada potente aos 62 minutos, dando início a uma arrancada no segundo tempo.

Davy Klaassen, Kasper Dolberg e Youri Baas marcaram os outros gols para completar uma impressionante atuação coletiva.



