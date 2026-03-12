Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Flamengo GOAL 2026Getty/GOAL
Gabriel Marin

Início da Era Jardim: quais ideias do técnico português já ficaram claras no "novo" Flamengo

Com ajustes ainda em curso, vitória sobre o Cruzeiro já revelou traços de um time mais compacto, vertical e com funções melhor definidas

O início de trabalho de Leonardo Jardim à frente do Flamengo começa a ganhar corpo. Na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, na última quarta-feira (11), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o time rubro-negro apresentou sinais claros do que pode ser o "novo Flamengo".

Foi apenas o segundo jogo sob o comando do treinador português, mas já foi possível identificar mudanças na forma de marcar, na organização ofensiva e, principalmente, no posicionamento de algumas peças. Ainda há ajustes a serem feitos, mas a equipe mostrou ideias diferentes em relação ao modelo anterior.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Flamengo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Pressão inicial e variação na marcação

    Uma das primeiras marcas do Flamengo de Leonardo Jardim é a capacidade de variar o comportamento defensivo ao longo do jogo.

    O time começou a partida pressionando alto a saída de bola do Cruzeiro, com intensidade nos primeiros minutos. A estratégia funcionou rapidamente: o Flamengo recuperou três bolas no campo de ataque e abriu o placar logo aos quatro minutos.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já! 

    O protagonista foi Pedro. Após erro de Neisser Villarreal, o atacante venceu três marcadores, incluindo um giro sobre Fagner, antes de finalizar para marcar o primeiro gol do jogo.

    Depois da vantagem, o time diminuiu a intensidade da pressão e passou a alternar momentos de marcação mais alta com períodos de bloco médio, concedendo mais posse ao adversário. Diferentemente de versões recentes do Flamengo, que buscavam defender-se com a bola o tempo todo, a equipe aceitou dividir o controle do jogo.

    • Publicidade
  • FBL-BRA-CARIOCA-FLUMINENSE-FLAMENGOAFP

    Compactação e aproximação entre setores

    Outra característica visível foi a compactação da equipe.

    Os jogadores de frente passaram a se aproximar mais para participar da construção das jogadas e acelerar o jogo de forma vertical. Esse movimento facilitou o entrosamento entre meias e atacantes, um dos pontos positivos da atuação.

    Quem mais se beneficiou desse cenário foi Lucas Paquetá, autor de sua melhor atuação desde o retorno ao clube. Atuando com liberdade para circular entrelinhas, o meia foi decisivo na criação ofensiva.

  • Flamengo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O ajuste que mudou o jogo

    Uma das intervenções mais claras de Leonardo Jardim foi no posicionamento de Paquetá.

    O jogador já havia manifestado preferência por atuar pelo lado direito, e o treinador estruturou o time para que isso funcionasse sem perder profundidade ofensiva. A solução foi escalar Emerson Royal na lateral direita, abrindo o corredor para as subidas do lateral enquanto Paquetá ocupava a faixa intermediária do campo.

    A dinâmica gerou bons resultados. Paquetá encontrou espaços entre as linhas do Cruzeiro e conseguiu colocar quatro bolas na área, criando três finalizações perigosas para Arrascaeta.

    Após a partida, Jardim explicou a ideia: "O cenário que preparamos era sempre de uma construção com o Erick ou com o zagueiro pela direita. O ponta esticava para abrir o corredor para o Royal, e o Paquetá aparecia entrelinhas, que é o jogo dele. O meu trabalho como treinador é proporcionar aos jogadores um bom posicionamento para impulsionar suas características".

  • Fluminense v Flamengo - Campeonato Carioca 2026 FinalGetty Images Sport

    Riscos defensivos e controle no segundo tempo

    Se ofensivamente o time mostrou organização, defensivamente ainda houve momentos de exposição.

    Com mais jogadores no meio-campo e valorizando a posse, o Cruzeiro encontrou espaços nas costas dos meias rubro-negros. O time mineiro levou perigo em finalizações de Neisser Villarreal e Fabrício Bruno, exigindo atenção de Agustín Rossi.

    Mesmo assim, o Flamengo terminou o primeiro tempo com o dobro de finalizações e manteve controle maior da partida. Na etapa final, a equipe conseguiu administrar melhor o ritmo, o que permitiu a Jardim testar alternativas.

  • Flamengo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Objetividade garante o resultado

    Apesar da pressão final do Cruzeiro, o Flamengo seguiu criando as melhores chances.

    A equipe acertou duas bolas na trave e obrigou Cássio a fazer boas defesas. A objetividade apareceu novamente no último minuto quando Samuel Lino lançou Carrascal, que finalizou com categoria na saída do goleiro para fechar o placar.

  • Flamengo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Um modelo em construção

    Neste começo de trajetória, Leonardo Jardim soma pontos sobretudo pelas escolhas de posicionamento e pela tentativa de evitar improvisações no elenco. Ainda há aspectos a ajustar, especialmente na proteção defensiva e no controle da posse, mas o Flamengo já apresenta sinais de um modelo mais organizado e objetivo.

    O próximo teste será no clássico contra o Botafogo, no sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Brasileirão
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Flamengo crest
Flamengo
FLA
0