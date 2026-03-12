Início da Era Jardim: quais ideias do técnico português já ficaram claras no "novo" Flamengo

Uma das primeiras marcas do Flamengo de Leonardo Jardim é a capacidade de variar o comportamento defensivo ao longo do jogo.

O time começou a partida pressionando alto a saída de bola do Cruzeiro, com intensidade nos primeiros minutos. A estratégia funcionou rapidamente: o Flamengo recuperou três bolas no campo de ataque e abriu o placar logo aos quatro minutos.

O protagonista foi Pedro. Após erro de Neisser Villarreal, o atacante venceu três marcadores, incluindo um giro sobre Fagner, antes de finalizar para marcar o primeiro gol do jogo.

Depois da vantagem, o time diminuiu a intensidade da pressão e passou a alternar momentos de marcação mais alta com períodos de bloco médio, concedendo mais posse ao adversário. Diferentemente de versões recentes do Flamengo, que buscavam defender-se com a bola o tempo todo, a equipe aceitou dividir o controle do jogo.