Conforme informa o jornal esportivo francês L'Equipe, o retorno da equipe aos treinos está sofrendo um atraso considerável, já que o clube está em negociações intensas com Liam Rosenior.
Traduzido por
Início dos treinos adiado por causa de uma grande contratação de técnico? O clube de Klopp parece querer contratar o ex-técnico do Chelsea FC
Na verdade, o time do clube francês deveria ter retomado os treinos para a nova temporada na próxima quarta-feira, 1º de julho. No entanto, essa data já não está mais válida: segundo informações do clube, os jogadores só devem voltar aos gramados no dia 9 de julho.
O adiamento está diretamente relacionado às negociações avançadas com Rosenior. O inglês de 41 anos, que já treinou o Chelsea FC e o RC Strasbourg Alsace no passado, surgiu como a escolha preferida da diretoria do clube.
- AFP
Kombouaré levou o Paris a uma posição segura no meio da tabela
A possível demissão do atual técnico do Paris, Antoine Kombouaré, seria uma grande surpresa, se levarmos em conta o desempenho esportivo dos últimos meses. O experiente técnico assumiu o comando da equipe apenas em fevereiro deste ano, após a demissão de seu antecessor, Stéphane Gilli. Na época de sua nomeação, o FC Paris corria o risco de rebaixamento.
O técnico, natural da Nova Caledônia, promoveu, porém, uma reviravolta espetacular na equipe após assumir o cargo. Sob sua liderança, a equipe se estabilizou tanto na defesa quanto no ataque e acabou garantindo uma posição segura no meio da tabela. Apesar do sucesso esportivo, a relação entre o técnico e os dirigentes do clube aparentemente esfriou visivelmente nos meses seguintes.
Paris adia o início dos treinos
Já nas últimas semanas, a mídia francesa vinha levantando dúvidas recorrentes sobre sua permanência no clube. O próprio Kombouaré tentou, há poucos dias, dissipar os rumores crescentes sobre uma saída antecipada e declarou publicamente na semana passada que estaria definitivamente em campo no início da pré-temporada, na quarta-feira.
Esse anúncio perdeu a validade devido aos últimos acontecimentos e ao adiamento oficial do início dos treinos. A diretoria do clube intensificou, nos bastidores, o diálogo com possíveis sucessores, e Rosenior rapidamente se tornou a principal prioridade. Para o inglês, após sua passagem por Estrasburgo, isso significaria um retorno ao futebol profissional francês, onde ele deverá impulsionar a próxima etapa de desenvolvimento do time parisiense.
- AFP
FC Paris sob a égide da Red Bull
O Paris, onde o ex-goleiro da seleção nacional Kevin Trapp está sob contrato, faz parte do universo da Red Bull desde o final de 2024. Naquela época, a fabricante austríaca de refrigerantes adquiriu 11% das ações. A acionista majoritária é a altíssima família Arnault.
O ex-atacante da Seleção Alemã Mario Gomez trabalha no Paris como diretor técnico, e Jürgen Klopp também tem voz ativa como diretor global de futebol da Red Bull.