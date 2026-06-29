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Jürgen KloppGetty
Jochen Tittmar

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Início dos treinos adiado por causa de uma grande contratação de técnico? O clube de Klopp parece querer contratar o ex-técnico do Chelsea FC

Campeonato Francês
Paris FC
A. Kombouare
L. Rosenior

No FC Paris, pouco antes do início previsto da pré-temporada, reina a agitação no banco técnico.

Conforme informa o jornal esportivo francês L'Equipe, o retorno da equipe aos treinos está sofrendo um atraso considerável, já que o clube está em negociações intensas com Liam Rosenior.

  • Na verdade, o time do clube francês deveria ter retomado os treinos para a nova temporada na próxima quarta-feira, 1º de julho. No entanto, essa data já não está mais válida: segundo informações do clube, os jogadores só devem voltar aos gramados no dia 9 de julho. 

    O adiamento está diretamente relacionado às negociações avançadas com Rosenior. O inglês de 41 anos, que já treinou o Chelsea FC e o RC Strasbourg Alsace no passado, surgiu como a escolha preferida da diretoria do clube.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-NICEAFP

    Kombouaré levou o Paris a uma posição segura no meio da tabela

    A possível demissão do atual técnico do Paris, Antoine Kombouaré, seria uma grande surpresa, se levarmos em conta o desempenho esportivo dos últimos meses. O experiente técnico assumiu o comando da equipe apenas em fevereiro deste ano, após a demissão de seu antecessor, Stéphane Gilli. Na época de sua nomeação, o FC Paris corria o risco de rebaixamento.

    O técnico, natural da Nova Caledônia, promoveu, porém, uma reviravolta espetacular na equipe após assumir o cargo. Sob sua liderança, a equipe se estabilizou tanto na defesa quanto no ataque e acabou garantindo uma posição segura no meio da tabela. Apesar do sucesso esportivo, a relação entre o técnico e os dirigentes do clube aparentemente esfriou visivelmente nos meses seguintes.

  • Paris adia o início dos treinos

    Já nas últimas semanas, a mídia francesa vinha levantando dúvidas recorrentes sobre sua permanência no clube. O próprio Kombouaré tentou, há poucos dias, dissipar os rumores crescentes sobre uma saída antecipada e declarou publicamente na semana passada que estaria definitivamente em campo no início da pré-temporada, na quarta-feira.

    Esse anúncio perdeu a validade devido aos últimos acontecimentos e ao adiamento oficial do início dos treinos. A diretoria do clube intensificou, nos bastidores, o diálogo com possíveis sucessores, e Rosenior rapidamente se tornou a principal prioridade. Para o inglês, após sua passagem por Estrasburgo, isso significaria um retorno ao futebol profissional francês, onde ele deverá impulsionar a próxima etapa de desenvolvimento do time parisiense.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-METZAFP

    FC Paris sob a égide da Red Bull

    O Paris, onde o ex-goleiro da seleção nacional Kevin Trapp está sob contrato, faz parte do universo da Red Bull desde o final de 2024. Naquela época, a fabricante austríaca de refrigerantes adquiriu 11% das ações. A acionista majoritária é a altíssima família Arnault.

    O ex-atacante da Seleção Alemã Mario Gomez trabalha no Paris como diretor técnico, e Jürgen Klopp também tem voz ativa como diretor global de futebol da Red Bull.