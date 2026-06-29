Na verdade, o time do clube francês deveria ter retomado os treinos para a nova temporada na próxima quarta-feira, 1º de julho. No entanto, essa data já não está mais válida: segundo informações do clube, os jogadores só devem voltar aos gramados no dia 9 de julho.

O adiamento está diretamente relacionado às negociações avançadas com Rosenior. O inglês de 41 anos, que já treinou o Chelsea FC e o RC Strasbourg Alsace no passado, surgiu como a escolha preferida da diretoria do clube.