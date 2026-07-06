Ingresso para o confronto entre Harry Kane e Erling Haaland custa US$ 8 milhões! Os preços disparam com a Inglaterra garantindo o confronto nas quartas de final contra a Noruega, em Miami

Os torcedores que desejam assistir ao confronto das quartas de final da Copa do Mundo entre a Inglaterra e a Noruega estão enfrentando custos astronômicos, com alguns ingressos sendo anunciados por até US$ 8 milhões na plataforma oficial de revenda da FIFA. A partida, marcada para acontecer no Hard Rock Stadium, em Miami, tornou-se o evento mais disputado do esporte mundial, já que dois dos maiores atacantes da atualidade, Kane e Haaland, se preparam para um confronto histórico.

Embora o preço pedido de vários milhões de dólares represente o extremo do mercado, o preço mínimo para os torcedores ainda é incrivelmente alto. Os ingressos mais baratos para o confronto custam atualmente a partir de US$ 2.760, tornando-o um dos eventos esportivos mais caros da história recente.

Apesar desses valores altíssimos, dados da SeatPick sugerem que o preço médio dos ingressos para os três dias de jogo, na verdade, caiu 28%, uma tendência atribuída em grande parte à surpreendente eliminação do Brasil da competição.