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Ingresso para o confronto entre Harry Kane e Erling Haaland custa US$ 8 milhões! Os preços disparam com a Inglaterra garantindo o confronto nas quartas de final contra a Noruega, em Miami
Preços recordes para o confronto em Miami
Os torcedores que desejam assistir ao confronto das quartas de final da Copa do Mundo entre a Inglaterra e a Noruega estão enfrentando custos astronômicos, com alguns ingressos sendo anunciados por até US$ 8 milhões na plataforma oficial de revenda da FIFA. A partida, marcada para acontecer no Hard Rock Stadium, em Miami, tornou-se o evento mais disputado do esporte mundial, já que dois dos maiores atacantes da atualidade, Kane e Haaland, se preparam para um confronto histórico.
Embora o preço pedido de vários milhões de dólares represente o extremo do mercado, o preço mínimo para os torcedores ainda é incrivelmente alto. Os ingressos mais baratos para o confronto custam atualmente a partir de US$ 2.760, tornando-o um dos eventos esportivos mais caros da história recente.
Apesar desses valores altíssimos, dados da SeatPick sugerem que o preço médio dos ingressos para os três dias de jogo, na verdade, caiu 28%, uma tendência atribuída em grande parte à surpreendente eliminação do Brasil da competição.
- AFP
A trajetória da Inglaterra até as quartas de final
Os Três Leões garantiram sua vaga nas quartas de final após uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o co-anfitrião México, no icônico Estádio Azteca. No que está sendo aclamado como uma das melhores atuações da Inglaterra em Copas do Mundo, a equipe de Thomas Tuchel superou a altitude elevada e a atmosfera hostil na Cidade do México para garantir esse confronto de grande destaque na costa da Flórida.
A Inglaterra agora tem um histórico consistente de chegar às fases decisivas dos grandes torneios, tendo chegado às quartas de final em todas as Copas do Mundo desde 2018. Essa sequência vem após um período de frustração, em que a seleção não conseguiu chegar às quartas de final nas edições de 2010 e 2014. Depois de perder para a França nas quartas de final no Catar há quatro anos e ser derrotada pela Croácia nas semifinais de 2018, a pressão recai sobre Kane e seus companheiros para que, finalmente, cheguem até o fim.
A trajetória até a final da Copa do Mundo
Os interesses financeiros só aumentam à medida que o torneio avança rumo à sua conclusão em Nova Jersey. Caso a Inglaterra vença a Noruega de Haaland no sábado, a seleção viajará para Atlanta para disputar uma semifinal.
Os ingressos para esse possível confronto já estão à venda com um preço inicial de US$ 3.600, com algumas opções de pacotes VIP chegando a US$ 800.000.
Para quem já está de olho na final no MetLife Stadium, os custos são verdadeiramente astronômicos. Os ingressos mais baratos disponíveis para o grande evento estão atualmente cotados em US$ 11.000, enquanto os ingressos premium chegaram a mais de US$ 11 milhões em certos setores de revenda.
- Getty Images
A resposta da FIFA ao aumento dos custos
O torneio tem enfrentado críticas significativas em relação à acessibilidade dos ingressos, com muitos torcedores tradicionais sendo excluídos da experiência devido aos preços elevados. Os valores astronômicos observados em sites de revenda geraram um debate sobre se o torcedor comum ainda tem condições financeiras de torcer pela sua seleção. Em resposta a essas preocupações, a FIFA já havia introduzido medidas para tentar proteger os interesses dos torcedores fiéis.
A entidade reguladora foi obrigada a garantir um número específico de ingressos a um preço “mínimo”, destinado exclusivamente aos torcedores fiéis de cada seleção participante.
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