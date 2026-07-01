Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduzido por

Inglaterra x República Democrática do Congo 2 a 1: primeiro Cipenda, depois o superduplo de Kane; Tuchel avança para as oitavas. Agora, o México

Copa do Mundo
Inglaterra x RD Congo
Inglaterra
RD Congo

O resumo da partida das oitavas de final da Copa do Mundo.

O furacão Harry Kane assola a República Democrática do Congo e acaba com os sonhos de glória dos africanos. Dois gols do atacante do Bayern de Munique garantem a vitória por 2 a 1, com a qual a Inglaterra avança das oitavas de final para as quartas, onde enfrentará o México na partida que será disputada no próximo dia 5 de julho.


Missão cumprida, portanto, para a equipe de Tuchel, mas com grande dificuldade. Aos 7 minutos, os Três Leões já estavam perdendo por causa de um Cipenda espetacular, que os colocou em apuros durante toda a partida e aproveitou um pequeno erro de Pickford. Os ingleses vacilam, quase se deixam dominar pelo nervosismo, mas depois começam a bombardear o gol adversário com chutes. Lá, porém, encontram um Mpasi em grande forma, que defende tudo. No segundo tempo, as substituições viram o jogo e, acima de tudo, Harry Kane, até então pouco incisivo, ganha destaque. Seus dois gols nos últimos quinze minutos encerram a disputa e garantem a continuidade da campanha da seleção inglesa. A seleção congolesa sai sob aplausos; após uma hora de grande nível, ela mostra sinais de cansaço e cai visivelmente de rendimento. Quem passa de fase é Tuchel, que, no entanto, deve agradecer ao seu craque: 5 gols nesta Copa do Mundo, 72 na temporada e uma candidatura à Bola de Ouro cada vez mais concreta.

  • GOLS E MOMENTOS DESTACADOS

    Inglaterra x República Democrática do Congo 1 a 1


    GOLS - 7' Cipenga, 75' Kane


    GOLS E MOMENTOS DESTAQUE -


    86' – É ele de novo, é o Kane de novo! Mpasi defende o chute de Bellingham, a bola volta para Kane, que se livra da marcação e manda a bola para o fundo da rede. Dupla do atacante, que chega a 72 gols na temporada e fecha o placar


    75' – A Inglaterra empata!Jogada prolongada, cruzamento de Gordon para Kane, que consegue se livrar da marcação e bater Mpasi: 1 a 1 a um quarto de hora do fim


    63' – Grande chute de Mbuku, desviado para escanteio: a bola saiu bem e parecia que iria direto para o canto


    52' – Rashford avança e dribla o adversário, chuta no primeiro poste, mas acerta apenas a parte externa da rede. Um minuto depois, chute cruzado de Bellingham, desviado e afastado do gol por Mpasi com uma defesa espetacular


    46' – Recomeça o jogo: nenhuma substituição para Tuchel


    Segundo tempo


    50' – E Mpasi defende mais uma vez: ele se opõe ao chute de primeira de Kane


    46' – Outro milagre de Mpasi! O goleiro impede Bellingham de marcar outro gol que já parecia certo: ele voa para defender a cabeçada do jogador do Real Madrid


    43' – Contra-ataque da Inglaterra, Kane passa por Mpasi e cai na área: pede pênalti, mas, para o árbitro, o atacante do Bayern de Munique simulou


    42' – Trave da República Democrática do Congo! Incrível em Atlanta: Wan-Bissaka avança pela direita, seu cruzamento é desviado, mas chega a Wissa, que vence Pickford, mas acerta a trave externa


    35' – Os africanos se salvam duas vezes em poucos segundos! Primeiro, Tuanzebe bloqueia Kane; depois, Wan-Bissaka defende o chute de Rashford com o goleiro já batido


    29' – Os ingleses se fazem notar. Cobrança de falta pela direita, a bola bate no corpo de Konsa, mas sai pela linha de fundo. Em seguida, cruzamento para a entrada de Bellingham, que cabeceia com precisão, mas encontra Mpasi, que voa para tirar a bola


    20' – Outra chance para os africanos: chute de Wissa defendido e, em seguida, nova tentativa de Cipenga. A Inglaterra está desorientada; a equipe de Tuchel não consegue criar jogadas e está ficando nervosa: Bellingham recebe cartão amarelo por uma falta grave


    7' – Sensacional! A República Democrática do Congo abre o placar: cruzamento pela direita, todos falham na recepção e Cipenga chega para bater em Pickford no seu primeiro poste


    Primeiro tempo

    • Publicidade

  • O PLACAR

    INGLATERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence (70' Eze), Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice (90' Stones); Madueke (60' Saka), Bellingham, Rashford (60' Gordon); Kane. Técnico: Tuchel


    REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO (4-5-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (88' Kayembe); Mbuku, Sadiki, Moutoussamy (88' Mayele), Mukau (76' Kayembe), Cipenga (76' Bongonda); Wissa. Técnico: Desabre


    ADVERTIDOS - Bellingham, Sadiki


    EXPULSOS - /

Copa do Mundo
México crest
México
MÉX
Inglaterra crest
Inglaterra
ING