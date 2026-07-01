Inglaterra x República Democrática do Congo 2 a 1: primeiro Cipenda, depois o superduplo de Kane; Tuchel avança para as oitavas. Agora, o México

O furacão Harry Kane assola a República Democrática do Congo e acaba com os sonhos de glória dos africanos. Dois gols do atacante do Bayern de Munique garantem a vitória por 2 a 1, com a qual a Inglaterra avança das oitavas de final para as quartas, onde enfrentará o México na partida que será disputada no próximo dia 5 de julho.
Missão cumprida, portanto, para a equipe de Tuchel, mas com grande dificuldade. Aos 7 minutos, os Três Leões já estavam perdendo por causa de um Cipenda espetacular, que os colocou em apuros durante toda a partida e aproveitou um pequeno erro de Pickford. Os ingleses vacilam, quase se deixam dominar pelo nervosismo, mas depois começam a bombardear o gol adversário com chutes. Lá, porém, encontram um Mpasi em grande forma, que defende tudo. No segundo tempo, as substituições viram o jogo e, acima de tudo, Harry Kane, até então pouco incisivo, ganha destaque. Seus dois gols nos últimos quinze minutos encerram a disputa e garantem a continuidade da campanha da seleção inglesa. A seleção congolesa sai sob aplausos; após uma hora de grande nível, ela mostra sinais de cansaço e cai visivelmente de rendimento. Quem passa de fase é Tuchel, que, no entanto, deve agradecer ao seu craque: 5 gols nesta Copa do Mundo, 72 na temporada e uma candidatura à Bola de Ouro cada vez mais concreta.