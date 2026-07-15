Inglaterra x Argentina, a história de uma rivalidade acirrada: não apenas a “Mão de Deus” em 1986, desde a expulsão de Rattin até a de Beckham

Quatro anos antes do “Jogo do Século” (Itália x Alemanha, 4 a 3 na prorrogação da Copa do Mundo de 1970 no México), vinte anos antes do “Gol do Século” (aquele de Maradona justamente contra a Inglaterra, também no México), em solo inglês foi disputada uma partida que, para os argentinos, ainda hoje é uma ferida aberta: a do “Roubo do Século”. Enquanto isso, quatro anos antes, no Chile, a Inglaterra havia vencido por 3 a 1 na fase de grupos o primeiro confronto entre as duas seleções. Depois disso, em 1966, vieram as quartas de final, vencidas mais uma vez pelos europeus por 1 a 0.

Aquela partida ficou para a história não tanto pelo gol de Geoff Hurst após cruzamento de Peters, mas pela expulsão do capitão argentinoAntonio Rattin, que levou algo em torno de oito minutos, entre protestos e explicações, para deixar o campo. Na época, de fato, os cartões ainda não existiam e Rattin, que falava apenas espanhol, não tinha como entender que o árbitro alemão Rudolf Kreitlein o havia expulso. A confusão testemunhada em Wembley deu ao ex-árbitro Aston a ideia de introduzir, quatro anos depois, a convenção dos cartões amarelos e vermelhos como um símbolo imediatamente reconhecível.

Os ingleses avançaram e venceram o torneio ao derrotar a Alemanha Ocidental na final com o famoso gol fantasma do próprio Hurst, autor de um hat-trick na vitória por 4 a 2 na prorrogação, que marcou o único triunfo dos Três Leões até hoje. Mas a cena protagonizada por Rattin, que, antes de deixar o campo, sentou-se no tapete vermelho destinado à família real e amassou e jogou longe uma bandeira adversária, marcou o início de uma rivalidade que explodiria na década de 1980, não apenas por questões relacionadas ao futebol.