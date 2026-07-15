Novamente frente a frente: fazia mais de 20 anos que Inglaterra e Argentina não se enfrentavam. Em 2005, a Inglaterra venceu por 3 a 2 em um amistoso, mas essa partida nunca teve muito a ver com um amistoso. E nem tudo se resume à famosa partida das quartas de final da Copa do Mundo de 1986, como muitos poderiam acreditar. Há mais do que isso, e neste artigo tentaremos mergulhar na história da Copa do Mundo, que hoje chega à segunda semifinal da edição de 2026.
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Inglaterra x Argentina, a história de uma rivalidade acirrada: não apenas a “Mão de Deus” em 1986, desde a expulsão de Rattin até a de Beckham
O ROUBO DO SÉCULO
Quatro anos antes do “Jogo do Século” (Itália x Alemanha, 4 a 3 na prorrogação da Copa do Mundo de 1970 no México), vinte anos antes do “Gol do Século” (aquele de Maradona justamente contra a Inglaterra, também no México), em solo inglês foi disputada uma partida que, para os argentinos, ainda hoje é uma ferida aberta: a do “Roubo do Século”. Enquanto isso, quatro anos antes, no Chile, a Inglaterra havia vencido por 3 a 1 na fase de grupos o primeiro confronto entre as duas seleções. Depois disso, em 1966, vieram as quartas de final, vencidas mais uma vez pelos europeus por 1 a 0.
Aquela partida ficou para a história não tanto pelo gol de Geoff Hurst após cruzamento de Peters, mas pela expulsão do capitão argentinoAntonio Rattin, que levou algo em torno de oito minutos, entre protestos e explicações, para deixar o campo. Na época, de fato, os cartões ainda não existiam e Rattin, que falava apenas espanhol, não tinha como entender que o árbitro alemão Rudolf Kreitlein o havia expulso. A confusão testemunhada em Wembley deu ao ex-árbitro Aston a ideia de introduzir, quatro anos depois, a convenção dos cartões amarelos e vermelhos como um símbolo imediatamente reconhecível.
Os ingleses avançaram e venceram o torneio ao derrotar a Alemanha Ocidental na final com o famoso gol fantasma do próprio Hurst, autor de um hat-trick na vitória por 4 a 2 na prorrogação, que marcou o único triunfo dos Três Leões até hoje. Mas a cena protagonizada por Rattin, que, antes de deixar o campo, sentou-se no tapete vermelho destinado à família real e amassou e jogou longe uma bandeira adversária, marcou o início de uma rivalidade que explodiria na década de 1980, não apenas por questões relacionadas ao futebol.
O GOL DO SÉCULO APÓS A “MÃO DE DEUS”
Em 1986, foi novamente Inglaterra x Argentina, mais uma vez nas quartas de final: todos, ou quase todos, sabem o que aconteceu em campo, com Maradona primeiro marcando seu famosíssimo gol com a mão para abrir o placar e, depois que Lineker empatou, driblando metade do time adversário, incluindo o goleiro Shilton, para marcar o “gol do século” e selar o placar definitivo de 2 a 1, que abriu caminho para a final vencida contra a Alemanha Ocidental. A preparação para aquela partida foi acirrada, pois apenas quatro anos antes havia ocorrido a Guerra das Malvinas (abril-junho de 1982, 74 dias) e a Inglaterra havia tomado da Argentina o que, para os sul-americanos, eram as Ilhas Malvinas, pondo de fato fim à ditadura de Videla. Ser eliminada também por causa de um gol polêmico de mão não visto pelo árbitro tunisiano Ali Bin-Nasser foi uma vergonha que os ingleses tiveram dificuldade em superar.
ESPETÁCULO EM 1998, NERVOS EM 2002
O jogo mais emocionante entre os cinco disputados na Copa do Mundo entre as duas seleções até hoje foi, sem dúvida, aquele das oitavas de final da França 1998: Batistuta e Zanetti marcaram pela Albiceleste, Owen com uma jogada individual espetacular e Shearer pelos Três Leões no empate em 2 a 2 aos 90 minutos; a partida foi para a prorrogação e depois para os pênaltis, e no final a Argentina avançou graças ao erro de Batty, cujo chute foi defendido por Roa. Também nesse confronto anterior houve espaço para polêmica: David Beckham foi expulso por um chute rasteiro em Diego Pablo Simeone.
Quatro anos depois, na Coreia e no Japão em 2002, foi justamente Beckham quem decidiu, de pênalti, uma partida bem menos emocionante no contexto do Grupo F, condenando a Argentina a uma eliminação decepcionante já na fase de grupos, vencida de forma surpreendente pela Suécia e que também contava com a Nigéria. Uma espécie de vingança para o “Spice Boy” naquele que, por 24 anos, foi o último confronto entre Inglaterra e Argentina em uma Copa do Mundo. Nunca este confronto valeu a classificação para uma final: hoje à noite haverá um desafio, pelo menos no âmbito futebolístico, sem precedentes.
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