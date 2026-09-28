Getty Images Sport
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Inglaterra sofre com novas preocupações por lesão, já que Ezri Konsa e Nico O'Reilly ficam fora do treino antes do duelo com a Tchéquia
Tuchel enfrenta dilema na escolha da defesa
O início de trabalho de Tuchel como técnico da Inglaterra continua enfrentando obstáculos significativos, enquanto ele prepara sua equipe para um confronto crucial da Liga das Nações, em Praga. O comandante da seleção inglesa não contou com Konsa e O’Reilly durante a principal sessão de segunda-feira, no centro de treinamento do Tottenham Hotspur. A Football Association confirmou que a dupla foi limitada a trabalhos individuais, em vez de participar com o grupo principal, embora o departamento médico não tenha fornecido razões específicas para a ausência.
A situação é particularmente frustrante para a comissão técnica, dado que tanto Konsa quanto O'Reilly completaram os 90 minutos na recente derrota por 3 a 2 para a Espanha, em Wembley. Com a delegação programada para viajar para a República Tcheca na tarde de segunda-feira, a falta de tempo para um trabalho tático integrado pode forçar Tuchel a alterar sua estrutura defensiva.
Profundidade do elenco da Inglaterra sob forte escrutínio
A ausência de Konsa e O'Reilly só agrava o que já vinha sendo um período difícil para a seleção em termos de disponibilidade de jogadores. A Inglaterra enfrenta atualmente uma crise significativa de lesões, que já levou nomes como Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo e Tino Livramento a deixarem a seleção.
Em uma atualização oficial sobre a situação do elenco, a Inglaterra afirmou: "Ezri Konsa e Nico O’Reilly estão seguindo programas individuais no centro de treinamento do Tottenham Hotspur nesta manhã. Todos os outros 22 jogadores estão participando do treino em grupo antes de a delegação viajar para Praga nesta tarde."
Tuchel desabafa sobre o acúmulo de jogos
Anteriormente, o técnico da Inglaterra não poupou críticas em sua avaliação do calendário internacional atual, que ele considera exigente demais para o profissional moderno. Tuchel destacou que a estrutura atual, que exige quatro partidas em um período de três semanas, é quase sem precedentes em termos de intensidade.
"Acho que os jogadores teriam adorado três janelas curtas. Mal consigo pensar em um período no futebol de clubes em que você tenha jogos e um intervalo como o que temos agora. Temos sábado-terça e depois outro sábado-terça, então apenas dois dias entre cada jogo. Isso parece condensado demais se você tem duas semanas e meia juntos. Não parece 100% certo, tenho que dizer", admitiu o técnico.
- Getty Images Sport
Mudança defensiva em vista
Se Konsa e O’Reilly forem realmente vetados para a partida contra a República Tcheca, Tuchel será forçado a repensar taticamente o sistema defensivo. Para amenizar essas perdas, o técnico da Inglaterra pode recorrer a Trevoh Chalobah ou Jarrad Branthwaite, do Everton, para comandar a defesa central. Ambos os jogadores oferecem experiência de alto nível e presença física, algo que será essencial contra uma forte equipe tcheca.
A possível ausência de O’Reilly na lateral esquerda cria outra vaga que precisa ser preenchida. Myles Lewis-Skelly, que atuou em uma função de meio-campo durante a derrota para a Espanha, é um candidato natural para recuar à linha defensiva. Como alternativa, Lewis Hall, do Newcastle United, segue como opção, desde que tenha se recuperado totalmente de seus próprios problemas físicos recentes.
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