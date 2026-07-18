Após a decepcionante derrota na semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina, o técnico da seleção inglesa, Tuchel, fez alterações em sete posições do time.
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Inglaterra sem Harry Kane e Jude Bellingham, França com Kylian Mbappé: Thomas Tuchel e Didier Deschamps fazem uma grande renovação no elenco
Na escalação para a disputa pelo terceiro lugar, no final da noite de sábado, no Hard Rock Stadium, em Miami, faltaram na equipe titular de quarta-feira, principalmente, o capitão Harry Kane, do Bayern de Munique, Jude Bellingham, do Real Madrid, e o goleiro Jordan Pickford. Além disso, Tuchel deixou Reece James, John Stones, Eliott Anderson e Anthony Gordon fora da equipe.
Escalação da Inglaterra: D. Henderson – Quansah, Konsa, Guehi, Spence – Rice (C), Eze – Saka, Rogers, Rashford – Toney.
Aparentemente, nenhuma dessas mudanças foi motivada por lesão. Com exceção do zagueiro Tino Livramento e dos dois meio-campistas Kobbie Mainoo e Jordan Henderson, todos os jogadores do elenco de Tuchel estavam aptos a jogar.
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A última aventura de Deschamps – Mbappé em busca de gols históricos
Didier Deschamps também fez sete alterações após a derrota da França na terça-feira contra a Espanha (0 a 2). Apenas o goleiro Mike Maignan, o volante Adrien Rabiot, Michael Olise, do Bayern de Munique, e o capitão e artilheiro Kylian Mbappé, do Real Madrid, mantiveram suas vagas. Para Mbappé, está em jogo conquistar um prêmio e, ao mesmo tempo, bater um recorde histórico em duas categorias. O jogador de 27 anos ainda pode se tornar o artilheiro da Copa do Mundo — atualmente, ele e Lionel Messi estão empatados com oito gols — e assumir o primeiro lugar no ranking dos maiores artilheiros de todos os tempos da Copa do Mundo. Na lista atual, Mbappé ocupa o segundo lugar, com 20 gols, atrás de Messi (21).
Para Deschamps, a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 será a 187ª e última partida de sua carreira como técnico da seleção francesa. Até agora, ele conquistou 121 vitórias. Nas fases finais da Copa do Mundo, Deschamps soma 20 vitórias em 26 partidas. Seu sucessor designado é Zinedine Zidane. Juntos, Zidane e Deschamps conquistaram, como jogadores, o título da Copa do Mundo de 1998 em seu país natal, a França.
Escalação da França: Maignan – Gusto, Konate, Lacroix, T. Hernandez – Zaire-Emery, Rabiot – Doue, Cherki, Olise – Mbappé.
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