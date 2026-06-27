Inglaterra: Reece James sofre lesão no bíceps femoral e fica de fora do jogo contra o Panamá. Tempo de recuperação e estado de saúde

Reece James, segundo reportagem do The Guardian, sofreu uma lesão no bíceps femoral após a partida contra Gana, no último dia 23 de junho. O lateral-direito não treinou em Kansas City com o time na sexta-feira e não viajou com o restante do grupo para Nova York, onde a Inglaterra enfrentará o Panamá em breve.

O capitão do Chelsea também ficará de fora das oitavas de final, voltando a estar à disposição, nesse caso, apenas para uma eventual partida nas quartas de final.