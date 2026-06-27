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Reece James England 2026Getty Images

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Inglaterra: Reece James sofre lesão no bíceps femoral e fica de fora do jogo contra o Panamá. Tempo de recuperação e estado de saúde

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O lateral do Chelsea ficará de fora do jogo contra o Panamá e das oitavas de final da Copa do Mundo.

Más notícias para a Inglaterra às vésperas da última partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Panamá, e não só. Após o confronto contra Gana, de fato, Reece James sofreu uma lesão muscular que o deixará de fora da última rodada da fase de grupos e, provavelmente, também da partida seguinte.

  • ELIMINADO TAMBÉM NAS OITAVAS DE FINAL

    Reece James, segundo reportagem do The Guardian, sofreu uma lesão no bíceps femoral após a partida contra Gana, no último dia 23 de junho. O lateral-direito não treinou em Kansas City com o time na sexta-feira e não viajou com o restante do grupo para Nova York, onde a Inglaterra enfrentará o Panamá em breve.

    O capitão do Chelsea também ficará de fora das oitavas de final, voltando a estar à disposição, nesse caso, apenas para uma eventual partida nas quartas de final.

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  • AS PALAVRAS DE TUCHEL

    "É um problema leve no bíceps femoral. Ele não treinou nos últimos dois dias. Está fazendo fisioterapia e vamos avaliar caso a caso: acreditamos que ele estará disponível ao longo do torneio".

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