Más notícias para a Inglaterra às vésperas da última partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Panamá, e não só. Após o confronto contra Gana, de fato, Reece James sofreu uma lesão muscular que o deixará de fora da última rodada da fase de grupos e, provavelmente, também da partida seguinte.
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Inglaterra: Reece James sofre lesão no bíceps femoral e fica de fora do confronto contra o Panamá. Prazo de recuperação e estado físico
ELIMINADO TAMBÉM NAS OITAVAS DE FINAL
Reece James, segundo reportagem do The Guardian, sofreu uma lesão no bíceps femoral após a partida contra Gana, no último dia 23 de junho. O lateral-direito não treinou em Kansas City com o time na sexta-feira e não viajou com o restante do grupo para Nova York, onde a Inglaterra enfrentará o Panamá em breve.
O capitão do Chelsea também ficará de fora das oitavas de final, voltando a estar à disposição, nesse caso, apenas para uma eventual partida nas quartas de final.
AS PALAVRAS DE TUCHEL
"É um problema leve no bíceps femoral. Ele não treinou nos últimos dois dias. Está fazendo fisioterapia e vamos avaliar caso a caso: acreditamos que ele estará disponível ao longo do torneio".