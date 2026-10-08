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"Inglaterra nunca é um clube fechado": James McAtee pode seguir Elliot Anderson na seleção inglesa depois de começar a justificar a taxa de transferência de £ 30 milhões no Nottingham Forest?
McAtee teve dificuldades para causar impacto após transferência de £ 30 milhões
Foi no embalo desse sucesso, no verão de 2025, que o talentoso meio-campista McAtee concluiu uma transferência de £30 milhões (US$ 40 mi) para o City Ground. Naquele momento, o Forest era considerado como tendo fechado uma grande contratação.
O jogador nascido em Salford havia feito 34 partidas oficiais pelo City, marcando sete gols, incluindo um hat-trick na FA Cup contra os Ammies, time da região que pertence a Gary Neville e Sir David Beckham. Considerava-se que ele precisava de um papel regular para que todo o seu potencial fosse desbloqueado.
O Forest, ao lutar contra o rebaixamento em 2025-26, não conseguiu oferecer essas oportunidades, já que Morgan Gibbs-White dominava a posição de camisa 10. McAtee teve papel secundário como resultado disso, com seu único gol na temporada tendo sido marcado na Liga Europa.
Outra mudança no comando, porém, acabou favorecendo o jogador de 23 anos, junto com uma venda milionária. Com Anderson levando a carreira na direção oposta à de McAtee, ao seguir para Manchester em um acordo de £116 milhões (US$ 153 mi), o novo técnico do Forest, Oliver Glasner, precisava de alguém para controlar a posse de bola no meio-campo.
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McAtee rejuvenescido pode conquistar uma convocação para a seleção principal da Inglaterra?
McAtee abraçou esse desafio, em um sistema 3-4-2-1, e conquistou prêmios consecutivos de Jogador do Mês às margens do Trent. Agora, ele consegue construir sobre essas bases, acrescentar ainda mais consistência e poder de decisão ao seu jogo, enquanto entra na briga por uma primeira convocação para a Inglaterra?
Quando essas perguntas foram feitas a Walker, o ex-defensor do Forest e da Inglaterra, que falava com exclusividade à GOAL por cortesia da Live Football Tickets, disse: “Claro que consegue. A seleção da Inglaterra nunca é um grupo fechado. Agora que ele está tendo a chance dele no time do Forest, precisa render de forma consistente.
“Se você está jogando no meio-campo central e tem jogadores como Gibbs-White e McAtee, esse é o coração do seu time. Em algum momento, o Forest precisa começar a subir na tabela porque, se termina em 16º ou 17º, fica fora dos holofotes.
“Mas, se eles são bons jogadores e estão jogando bem, o time deles deve começar a subir na tabela. O Forest tem jogadores bons o suficiente para estar em uma posição melhor do que tem estado.”
Por que o Forest não gastou alto em um substituto para Anderson
McAtee enfrentou muitas perguntas depois de se transferir para o Forest, e ao longo de sua temporada de estreia com o Forest, mas parece ter encontrado uma posição e um técnico que combinam perfeitamente com ele. Glasner, que anteriormente trabalhou com Adam Wharton no Crystal Palace, está encantado por ter descoberto mais um volante criativo para o seu meio-campo bem azeitado.
O treinador austríaco disse sobre resistir a qualquer impulso de buscar uma reposição imediata após se despedir de Anderson: “Foi por isso que não fizemos contratações imediatas.
“Mudamos o sistema e talvez tenha ficado um pouco mais fácil para James jogar nessa função do que como um ‘6’ quando se joga com uma linha de quatro. Isso lhe dá um pouco mais de liberdade e parece que combina muito bem com ele.
“Decidimos que não era a prioridade número 1 substituir Elliot, porque talvez pudéssemos fazer isso com o nosso próprio elenco e gastar o dinheiro em outras posições.”
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McAtee prospera no sistema de Glasner no Nottingham Forest
O Forest está no processo de aparar algumas arestas na abordagem tática de Glasner, com a necessidade de jogadores especializados para fazer funcionar um sistema que privilegia três na defesa. McAtee, porém, tem sido uma grata história de sucesso.
O Nottingham Forest espera que ainda haja mais por vir, depois de um início um pouco vacilante em 2026-27, com o retorno à ação na Premier League marcado para domingo, em uma visita a Selhurst Park que promete ser movimentada.
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