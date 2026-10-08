Foi no embalo desse sucesso, no verão de 2025, que o talentoso meio-campista McAtee concluiu uma transferência de £30 milhões (US$ 40 mi) para o City Ground. Naquele momento, o Forest era considerado como tendo fechado uma grande contratação.

O jogador nascido em Salford havia feito 34 partidas oficiais pelo City, marcando sete gols, incluindo um hat-trick na FA Cup contra os Ammies, time da região que pertence a Gary Neville e Sir David Beckham. Considerava-se que ele precisava de um papel regular para que todo o seu potencial fosse desbloqueado.

O Forest, ao lutar contra o rebaixamento em 2025-26, não conseguiu oferecer essas oportunidades, já que Morgan Gibbs-White dominava a posição de camisa 10. McAtee teve papel secundário como resultado disso, com seu único gol na temporada tendo sido marcado na Liga Europa.

Outra mudança no comando, porém, acabou favorecendo o jogador de 23 anos, junto com uma venda milionária. Com Anderson levando a carreira na direção oposta à de McAtee, ao seguir para Manchester em um acordo de £116 milhões (US$ 153 mi), o novo técnico do Forest, Oliver Glasner, precisava de alguém para controlar a posse de bola no meio-campo.