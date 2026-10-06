Getty Images Sport
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Inglaterra garante vitória dominante por 3 a 0 sobre a Tchéquia na Liga das Nações em noite histórica para Harry Kane
Kane inspira vitória da Inglaterra
A Inglaterra dominou as ações desde o apito inicial contra a Tchéquia na terça-feira. Os anfitriões abriram o placar aos 27 minutos, quando Kane cruzou com perigo para a área e forçou Vladimir Coufal a marcar um gol contra cômico. Thomas Tuchel viu sua equipe ampliar a vantagem aos 40 minutos. Elliot Anderson deu um passe sublime para Morgan Rogers, que fez um cruzamento de primeira perfeito para Kane completar de perto, marcando sua noite especial com uma finalização característica.
- AFP
Domínio no segundo tempo garante a vitória
A equipe da casa manteve seu ritmo impressionante após o intervalo, com Jude Bellingham e Trent Alexander-Arnold comandando os ataques pelo lado direito. Kane marcou seu segundo gol da noite aos 57 minutos, fazendo 3 a 0. Lewis Hall cobrou um escanteio preciso para a segunda trave, permitindo que Kane subisse mais alto e cabeceasse a bola para passar por Lukas Hornicek. O gol o levou à incrível marca de 91 gols pela seleção, consolidando de vez seu status durante uma Data Fifa altamente produtiva.
Classificação dos grupos da Liga das Nações
A vitória convincente deixa a Inglaterra na segunda colocação do Grupo A3 da Liga das Nações, com nove pontos. A equipe se recuperou de forma brilhante da derrota por 3 a 2 para a Espanha na estreia ao garantir três vitórias consecutivas: um triunfo fora de casa por 2 a 0 sobre a Tchéquia, uma impressionante goleada por 7 a 0 sobre a Croácia e a confortável vitória desta noite por 3 a 0. A Espanha segue na liderança do grupo, com 12 pontos, após o triunfo por 2 a 1 sobre a Croácia, o que significa que a briga pela primeira posição continua extremamente acirrada. A Tchéquia ocupa a lanterna sem somar um único ponto.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para a Inglaterra?
A Inglaterra agora voltará suas atenções para os próximos jogos da Liga das Nações no mês que vem. A equipe terá um confronto crucial em casa contra a Croácia, em Wembley, antes de viajar para enfrentar a Espanha apenas três dias depois. Tuchel e seu elenco buscarão manter a excelente forma goleadora nas duas partidas para seguir pressionando os líderes do grupo.
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