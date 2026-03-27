Em um momento de puro caos em Wembley, Ugarte escapou do cartão vermelho, apesar de parecer ter recebido duas advertências do árbitro Sven Jablonski. O jogador da seleção uruguaia recebeu o primeiro cartão amarelo por uma entrada desmedida no segundo tempo, uma decisão que ganhou destaque à medida que a partida avançava.

O drama se intensificou aos 81 minutos, depois que Ben White abriu o placar para a Inglaterra. Ugarte estava entre os jogadores sul-americanos que protestavam contra o gol, levando Jablonski a mostrar o segundo cartão amarelo. No entanto, para espanto de todo o estádio, não houve cartão vermelho, e o meio-campista permaneceu em campo.