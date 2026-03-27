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Inglaterra foi prejudicada! Árbitro não mostra cartão vermelho a Manuel Ugarte, do Uruguai, apesar de dois cartões amarelos, em um momento bizarro do amistoso
Confusão em Wembley: Ugarte escapa da expulsão
Em um momento de puro caos em Wembley, Ugarte escapou do cartão vermelho, apesar de parecer ter recebido duas advertências do árbitro Sven Jablonski. O jogador da seleção uruguaia recebeu o primeiro cartão amarelo por uma entrada desmedida no segundo tempo, uma decisão que ganhou destaque à medida que a partida avançava.
O drama se intensificou aos 81 minutos, depois que Ben White abriu o placar para a Inglaterra. Ugarte estava entre os jogadores sul-americanos que protestavam contra o gol, levando Jablonski a mostrar o segundo cartão amarelo. No entanto, para espanto de todo o estádio, não houve cartão vermelho, e o meio-campista permaneceu em campo.
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Árbitros voltam atrás sobre o segundo cartão amarelo
Enquanto os torcedores aguardavam a expulsão, o quarto árbitro teria comunicado que o segundo cartão amarelo havia sido anulado. Essa reviravolta bizarra permitiu que Ugarte continuasse em campo até ser substituído por Emiliano Martínez aos 87 minutos, poupando-o de uma suspensão.
Relatos pós-jogo sugeriram que os árbitros alegaram que o primeiro cartão amarelo era destinado a José Maria Giménez. Isso pouco contribuiu para satisfazer os observadores.
O drama da penalidade no final do jogo aumenta a polêmica
A arbitragem dominou uma noite que começou como um amistoso tranquilo. A tensão atingiu o auge quando White, de volta à seleção pela primeira vez desde 2022, foi considerado culpado de uma falta sobre Federico Vinas. A decisão do árbitro de marcar pênalti após uma consulta ao VAR deixou a delegação inglesa furiosa.
Harry Maguire foi particularmente veemente após o empate em 1 a 1, não medindo palavras ao avaliar o desempenho de Jablonski. O zagueiro do United descreveu a decisão do pênalti como “ridícula” e “fraca” à ITV.
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Valverde garante empate em meio ao caos da arbitragem
Fede Valverde converteu o polêmico pênalti, garantindo que a partida terminasse empatada. Embora fosse anunciada como um jogo de preparação, o foco permaneceu inteiramente nas decisões inconsistentes dos árbitros alemães.
O fato de Ugarte ter completado o jogo apesar de duas faltas que aparentemente mereciam cartões separados deixou um gosto amargo. Ainda não se sabe ao certo por que o registro da partida foi alterado no meio do jogo, tirando da Inglaterra a chance de enfrentar 10 jogadores durante os minutos finais em Wembley.