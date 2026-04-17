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Inglaterra é instada a convocar estrela do Nottingham Forest que oferece “algo diferente” em relação a Cole Palmer, Phil Foden e companhia - com Morgan Gibbs-White ainda sonhando com a Copa do Mundo
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Como Gibbs-White se tornou uma figura emblemática para o Forest
Gibbs-White tornou-se uma figura emblemática no City Ground após sua transferência milionária do Wolves em 2022 — negócio que chegou a valer 42,5 milhões de libras (57 milhões de dólares). O Forest considera esse valor um investimento bem feito e exigiria quase o dobro dessa quantia em caso de venda.
A esperança é que — após ter renovado o contrato do jogador de 26 anos no verão passado, em meio ao interesse do Tottenham — um jogador que já ultrapassou 160 partidas pelos Reds dispute muitas outras enquanto atuar às margens do rio Trent.
O Forest proporcionou a Gibbs-White a plataforma para conquistar seis convocações para a seleção principal, e ele continua na disputa para participar do principal evento da FIFA neste verão.
Será que Gibbs-White conseguirá uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026?
Jogadores como Jude Bellingham, Morgan Rogers e Eberechi Eze também estão nessa disputa, mas o ex-jogador da seleção sub-21 da Inglaterra, Lansbury — que está apoiando a campanha “Check Your Bally’s”, que arrecadará fundos para o Mês de Conscientização sobre o Câncer Testicular durante a próxima rodada da Premier League — disse ao GOAL, quando questionado se Gibbs-White pode conquistar seu lugar na equipe titular: “Sabe de uma coisa? Ele está jogando bem, então tem todas as chances, e ele traz algo diferente, eu acho, em relação aos outros. Ele tem que estar na conversa. Para mim, ele tem que estar nessa conversa. E, na minha opinião, ele está bem no topo dessa conversa, considerando que está jogando semana após semana e também está entre os quatro finalistas da competição europeia.”
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O ex-capitão do Liverpool, Lansbury, apoia uma causa que tem um significado pessoal para ele
Lansbury viu Gibbs-White ultrapassar a marca dos dez gols nesta temporada, além de criar 43 chances na Premier League — sendo que, entre os candidatos à seleção inglesa, apenas Foden superou esse número, por duas chances.
O Forest vai ansiar por mais uma contribuição decisiva do jogador que costuma usar a braçadeira de capitão quando receber o Burnley no domingo. Essa partida fará parte da campanha “Check Your Bally’s”.
Explicando do que se trata, Lansbury disse: “A Bally’s e a Oddballs se uniram. Obviamente, fiz o teste de câncer em 2016 e o fato de elas virem e assumirem o controle do estádio do Forest é uma demonstração de enorme respeito por parte delas.
“E, para mim, estar envolvido nisso, mal posso esperar para realmente ajudar a aumentar a conscientização e arrecadar doações para a instituição de caridade. Se isso fizer com que uma pessoa faça o exame e, assim, salve uma vida, e se a doença for detectada precocemente, as chances de se recuperar são muito maiores do que se deixar para muito mais tarde.”
Será que Marinakis conseguirá tornar o Forest um participante habitual nas competições europeias?
O Forest receberá o Burnley no City Ground, animado por uma vitória conquistada com garra sobre o Porto, que jogava com dez jogadores, na Liga Europa, o que levou o time à sua primeira semifinal continental em 42 anos — desde os tempos em que o lendário ex-técnico Brian Clough comandava as operações.
O chute desviado de Gibbs-White garantiu aos Reds a vitória por 2 a 1 no placar agregado sobre o adversário português, com títulos importantes ainda em jogo em 2026. O plano é que tais ocasiões se tornem comuns para um time que já conquistou duas Copas da Europa.
Questionado sobre se o ambicioso proprietário Evangelos Marinakis pode tornar o Forest um candidato constante às competições europeias, sem que nenhum sonho seja considerado grande demais, Lansbury acrescentou: “Sim, o clube foi feito para isso, não é? É realmente um clube fantástico, com uma base de torcedores enorme, e para levá-lo de volta aos bons anos que teve, acho que ele não está muito longe de realizar seus sonhos. Eles têm uma grande chance na Europa também, então espero que possam ir lá e vencer a competição.”
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Confira o Bally's: explicação da campanha e como o VAR está envolvido
Como parte da campanha de conscientização “Check Your Bally’s” para o Mês de Conscientização sobre o Câncer Testicular, a Bally Bet doará £100 à Fundação OddBalls por cada revisão do VAR na Premier League neste fim de semana.
As verificações do VAR tornaram-se parte familiar do futebol moderno, com os torcedores frequentemente esperando enquanto decisões importantes são revisadas repetidamente. Neste fim de semana, esses momentos servirão como um lembrete de algo mais importante. Cada vez que o jogo parar para uma verificação, a Bally Bet fará uma doação, associando a ideia de verificar em campo com a importância de se examinar fora dele.
A Bally Bet ajudará a The OddBalls Foundation a aumentar ainda mais a conscientização por meio de uma cobertura dedicada ao jogo entre Nottingham Forest e Burnley na Premier League, no dia 19 de abril.
Aproveitando os hábitos naturais dos torcedores de futebol, a Bally Bet transmitirá a mensagem “Check Your Bally’s” nos painéis de LED do estádio, nos telões e no programa do dia da partida, lembrando aos torcedores que a verificação não deve se limitar a impedimentos, pênaltis e gols decisivos no último minuto. A OddBalls Foundation estará presente no City Ground, oferecendo aos torcedores a oportunidade de conversar com profissionais qualificados.