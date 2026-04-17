Inglaterra é instada a convocar estrela do Nottingham Forest que oferece “algo diferente” em relação a Cole Palmer, Phil Foden e companhia - com Morgan Gibbs-White ainda sonhando com a Copa do Mundo

Gibbs-White tornou-se uma figura emblemática no City Ground após sua transferência milionária do Wolves em 2022 — negócio que chegou a valer 42,5 milhões de libras (57 milhões de dólares). O Forest considera esse valor um investimento bem feito e exigiria quase o dobro dessa quantia em caso de venda.

A esperança é que — após ter renovado o contrato do jogador de 26 anos no verão passado, em meio ao interesse do Tottenham — um jogador que já ultrapassou 160 partidas pelos Reds dispute muitas outras enquanto atuar às margens do rio Trent.

O Forest proporcionou a Gibbs-White a plataforma para conquistar seis convocações para a seleção principal, e ele continua na disputa para participar do principal evento da FIFA neste verão.