"Ele tem algum problema no ligamento medial, ainda não sei o que é. Ele precisa fazer uma ressonância magnética amanhã. De qualquer forma, infelizmente, a situação não parece muito boa”, disse o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, à ZDF após a vitória suada por 2 a 1. A possibilidade de o zagueiro do Borussia Dortmund continuar jogando pela seleção alemã no torneio nos EUA, no México e no Canadá depende agora do diagnóstico de sua lesão.
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"Infelizmente, a situação não parece muito boa": será que uma estrela da DFB corre o risco de ser eliminada precocemente da Copa do Mundo?
Schlotterbeck precisou receber atendimento em campo após uma jogada infeliz no início da partida, pouco depois de um quarto de hora, e por um breve momento pareceu que Nagelsmann seria forçado a fazer uma substituição precoce.
Até o intervalo, Schlotterbeck conseguiu continuar em campo, mas não voltou a entrar após a retomada da partida. Antonio Rüdiger entrou no lugar do jogador do Dortmund no início do segundo tempo. “No fim das contas, é sempre uma decisão do jogador se ele ainda consegue atuar. E ele, de fato, teve um ótimo desempenho até o intervalo”, explicou Nagelsmann.
O que aconteceu? Quando Schlotterbeck afastou uma bola pouco antes de o atacante marfinense Amad Diallo chegar em sua direção, ele torceu levemente o pé esquerdo sem qualquer contato com o adversário e, além disso, acabou batendo com o pé direito no próprio tendão de Aquiles.
Schlotterbeck ficou mancando por um breve momento pelo campo, antes que a equipe médica da seleção alemã entrasse em campo para atendê-lo. O atendimento continuou inicialmente fora do campo; segundo as imagens da TV, o zagueiro do Borussia Dortmund aparentemente apresentava problemas no tornozelo esquerdo. No entanto, durante o intervalo, a ZDF informou que ele sentia dor no joelho.
Durante o atendimento, Schlotterbeck foi ovacionado pelos torcedores alemães presentes no estádio em Toronto (Canadá) com gritos de incentivo.
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Seleção da DFB: Nico Schlotterbeck só poderá continuar jogando contra a Costa do Marfim até o intervalo
De acordo com as novas regras da FIFA, Schlotterbeck teve que esperar um minuto antes de poder voltar ao campo após o atendimento médico. Quando finalmente foi autorizado a voltar, o craque do BVB ainda mancava levemente e fazia uma careta.
Antonio Rüdiger e Waldemar Anton, as duas primeiras alternativas para a zaga, começaram a se aquecer levemente. No entanto, Schlotterbeck conseguiu continuar jogando e, com o passar do tempo, parecia estar se movimentando com mais fluidez.
Quando as equipes voltaram do vestiário para o segundo tempo, ficou claro: Schlotterbeck havia sofrido uma lesão mais grave, e Rüdiger assumiu seu lugar na zaga ao lado de Jonathan Tah.
Enquanto isso, a seleção alemã conseguiu reverter o placar de 0 a 1 do intervalo, graças ao craque Deniz Undav, e conquistar uma vitória importante. A classificação para a fase eliminatória já está garantida, mesmo antes da última partida da fase de grupos contra o Equador, na quinta-feira.
A Alemanha na Copa do Mundo de 2026: a seleção da DFB
Posição
Jogador
Clube
Número da camisa
Goleiro
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Goleiro
Manuel Neuer
FC Bayern de Munique
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defesa
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defensivo
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Defesa
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defesa
Joshua Kimmich
FC Bayern de Munique
6
Defesa
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defesa
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern de Munique
5
Defesa
David Raum
RB Leipzig
22
Defesa
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defesa
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defesa
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defesa
Jonathan Tah
FC Bayern de Munique
4
Defesa
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ataque
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Ataque
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Ataque
Leon Goretzka
FC Bayern de Munique
8
Ataque
Kai Havertz
Arsenal
7
Ataque
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Ataque
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Ataque
Jamal Musiala
FC Bayern de Munique
10
Ataque
Leroy Sané
Galatasaray Istambul
19
Ataque
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Ataque
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Ataque
Nick Woltemade
Newcastle United
11