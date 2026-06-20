"Infelizmente, a situação não parece muito boa": será que uma estrela da DFB corre o risco de ser eliminada precocemente da Copa do Mundo?

Schlotterbeck precisou receber atendimento em campo após uma jogada infeliz no início da partida, pouco depois de um quarto de hora, e por um breve momento pareceu que Nagelsmann seria forçado a fazer uma substituição precoce.

Até o intervalo, Schlotterbeck conseguiu continuar em campo, mas não voltou a entrar após a retomada da partida. Antonio Rüdiger entrou no lugar do jogador do Dortmund no início do segundo tempo. “No fim das contas, é sempre uma decisão do jogador se ele ainda consegue atuar. E ele, de fato, teve um ótimo desempenho até o intervalo”, explicou Nagelsmann.

O que aconteceu? Quando Schlotterbeck afastou uma bola pouco antes de o atacante marfinense Amad Diallo chegar em sua direção, ele torceu levemente o pé esquerdo sem qualquer contato com o adversário e, além disso, acabou batendo com o pé direito no próprio tendão de Aquiles.

Schlotterbeck ficou mancando por um breve momento pelo campo, antes que a equipe médica da seleção alemã entrasse em campo para atendê-lo. O atendimento continuou inicialmente fora do campo; segundo as imagens da TV, o zagueiro do Borussia Dortmund aparentemente apresentava problemas no tornozelo esquerdo. No entanto, durante o intervalo, a ZDF informou que ele sentia dor no joelho.

Durante o atendimento, Schlotterbeck foi ovacionado pelos torcedores alemães presentes no estádio em Toronto (Canadá) com gritos de incentivo.