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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

"Infelizmente, a situação não parece muito boa": será que uma estrela da DFB corre o risco de ser eliminada precocemente da Copa do Mundo?

Copa do Mundo
Alemanha x Cote D'Ivoire
Alemanha
Cote D'Ivoire
N. Schlotterbeck

O zagueiro central da Alemanha, Nico Schlotterbeck, corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo após ter sido substituído devido a uma lesão na segunda partida da fase de grupos contra a Costa do Marfim.

"Ele tem algum problema no ligamento medial, ainda não sei o que é. Ele precisa fazer uma ressonância magnética amanhã. De qualquer forma, infelizmente, a situação não parece muito boa”, disse o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, à ZDF após a vitória suada por 2 a 1. A possibilidade de o zagueiro do Borussia Dortmund continuar jogando pela seleção alemã no torneio nos EUA, no México e no Canadá depende agora do diagnóstico de sua lesão.


  • Schlotterbeck precisou receber atendimento em campo após uma jogada infeliz no início da partida, pouco depois de um quarto de hora, e por um breve momento pareceu que Nagelsmann seria forçado a fazer uma substituição precoce.

    Até o intervalo, Schlotterbeck conseguiu continuar em campo, mas não voltou a entrar após a retomada da partida. Antonio Rüdiger entrou no lugar do jogador do Dortmund no início do segundo tempo. “No fim das contas, é sempre uma decisão do jogador se ele ainda consegue atuar. E ele, de fato, teve um ótimo desempenho até o intervalo”, explicou Nagelsmann.

    O que aconteceu? Quando Schlotterbeck afastou uma bola pouco antes de o atacante marfinense Amad Diallo chegar em sua direção, ele torceu levemente o pé esquerdo sem qualquer contato com o adversário e, além disso, acabou batendo com o pé direito no próprio tendão de Aquiles.

    Schlotterbeck ficou mancando por um breve momento pelo campo, antes que a equipe médica da seleção alemã entrasse em campo para atendê-lo. O atendimento continuou inicialmente fora do campo; segundo as imagens da TV, o zagueiro do Borussia Dortmund aparentemente apresentava problemas no tornozelo esquerdo. No entanto, durante o intervalo, a ZDF informou que ele sentia dor no joelho.

    Durante o atendimento, Schlotterbeck foi ovacionado pelos torcedores alemães presentes no estádio em Toronto (Canadá) com gritos de incentivo.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Seleção da DFB: Nico Schlotterbeck só poderá continuar jogando contra a Costa do Marfim até o intervalo

    De acordo com as novas regras da FIFA, Schlotterbeck teve que esperar um minuto antes de poder voltar ao campo após o atendimento médico. Quando finalmente foi autorizado a voltar, o craque do BVB ainda mancava levemente e fazia uma careta.

    Antonio Rüdiger e Waldemar Anton, as duas primeiras alternativas para a zaga, começaram a se aquecer levemente. No entanto, Schlotterbeck conseguiu continuar jogando e, com o passar do tempo, parecia estar se movimentando com mais fluidez.

    Quando as equipes voltaram do vestiário para o segundo tempo, ficou claro: Schlotterbeck havia sofrido uma lesão mais grave, e Rüdiger assumiu seu lugar na zaga ao lado de Jonathan Tah.

    Enquanto isso, a seleção alemã conseguiu reverter o placar de 0 a 1 do intervalo, graças ao craque Deniz Undav, e conquistar uma vitória importante. A classificação para a fase eliminatória já está garantida, mesmo antes da última partida da fase de grupos contra o Equador, na quinta-feira.

  • A Alemanha na Copa do Mundo de 2026: a seleção da DFB

    Posição

    Jogador

    Clube

    Número da camisa

    Goleiro

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Goleiro

    Manuel Neuer

    FC Bayern de Munique

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defesa

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensivo

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defesa

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defesa

    Joshua Kimmich

    FC Bayern de Munique

    6

    Defesa

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defesa

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern de Munique

    5

    Defesa

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defesa

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defesa

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defesa

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defesa

    Jonathan Tah

    FC Bayern de Munique

    4

    Defesa

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ataque

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Ataque

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Ataque

    Leon Goretzka

    FC Bayern de Munique

    8

    Ataque

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Ataque

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Ataque

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Ataque

    Jamal Musiala

    FC Bayern de Munique

    10

    Ataque

    Leroy Sané

    Galatasaray Istambul

    19

    Ataque

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Ataque

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Ataque

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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