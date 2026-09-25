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Infantino sob fogo cruzado! Premier League, La Liga, Bundesliga e Serie A divulgam comunicado conjunto explosivo atacando o presidente da Fifa
Ligas criticam liderança de Infantino
Em uma demonstração de união sem precedentes, a Premier League, La Liga, a Bundesliga e a Serie A divulgaram uma dura declaração conjunta pedindo uma reforma fundamental na FIFA. O movimento acontece logo após o polêmico projeto "FIFA Forward Enterprise", de Infantino, um plano para vender participações na Copa do Mundo a investidores privados que acabou sendo retirado diante da enorme pressão. Além da venda abortada, a Copa do Mundo deste verão foi marcada por várias outras disputas de grande repercussão envolvendo Infantino e a entidade, incluindo a controversa decisão de anular o cartão vermelho aplicado ao atacante do USMNT Folarin Balogun.
Apesar do colapso de sua proposta comercial, Infantino confirmou sua intenção de concorrer à reeleição para a presidência da FIFA no próximo ano. As quatro principais ligas europeias, no entanto, acreditam que os problemas vão muito além de um único projeto fracassado. Em sua declaração, elas argumentaram que "O presidente da FIFA promoveu ativamente iniciativas abusivas, em vez de proteger o futebol delas", destacando uma quebra de confiança entre a entidade e as principais partes interessadas do esporte.
- AFP
Crise de governança e interferência política
O comunicado conjunto das quatro ligas foi inflexível em sua avaliação do estado atual da administração do futebol mundial. “Nos últimos anos, os alicerces históricos do futebol foram ameaçados por um problema fundamental de governança”, declararam as ligas. Elas argumentaram que, embora o projeto FFE tenha sido descartado, os problemas institucionais que permitiram que esse plano fosse concebido continuam sendo uma ameaça à integridade do esporte.
Elas também defenderam uma mudança total na forma como questões disciplinares e constitucionais são tratadas no mais alto nível. “O presidente da FIFA agora reconheceu a necessidade de reforma, mas considerar mudanças processuais superficiais na esteira do episódio da FFE não é suficiente; uma profunda reforma de governança é essencial para restabelecer limites constitucionais claros dentro da FIFA e garantir, entre outras coisas, que questões disciplinares individuais permaneçam inequivocamente protegidas de qualquer interferência política”, prosseguiu o comunicado.
Fim do expansionismo unilateral
Além do projeto de investimento fracassado, as ligas expressaram frustração com as exigências cada vez maiores impostas aos jogadores e aos calendários domésticos. Elas acusaram a entidade dirigente de "expansionismo implacável", apontando as maneiras pelas quais a Fifa "toma unilateralmente decisões de longo alcance que nos afetam diretamente, como a expansão do Calendário Internacional de Partidas". Esse atrito chegou ao ponto de ebulição à medida que os calendários domésticos têm dificuldade para acomodar novos formatos internacionais.
Para combater isso, as ligas estão exigindo a criação de uma "nova estrutura de governança" que dê a clubes e jogadores um lugar à mesa. Isso envolveria o estabelecimento de "um órgão permanente representando as principais partes interessadas, incluindo associações nacionais, ligas, clubes e jogadores do futebol masculino e feminino", que "receberia informações completas sobre novas iniciativas e desempenharia um papel significativo no processo de tomada de decisões da Fifa".
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Transparência e o caminho para Marrocos
As ligas também pressionam por níveis muito mais altos de transparência antes que quaisquer mudanças importantes sejam votadas no futuro. Elas insistiram que todos os planos futuros da Fifa devem ser "baseados em uma justificativa claramente definida, dados de apoio e uma avaliação independente, todos publicados antes que qualquer decisão seja adotada".
O momento dessa intervenção explosiva é significativo, com as próximas eleições presidenciais da Fifa marcadas para março, no Congresso da Fifa, no Marrocos. Embora Infantino siga como o favorito, a oposição organizada das principais ligas da Europa representa, até agora, seu desafio mais significativo.
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