Em uma demonstração de união sem precedentes, a Premier League, La Liga, a Bundesliga e a Serie A divulgaram uma dura declaração conjunta pedindo uma reforma fundamental na FIFA. O movimento acontece logo após o polêmico projeto "FIFA Forward Enterprise", de Infantino, um plano para vender participações na Copa do Mundo a investidores privados que acabou sendo retirado diante da enorme pressão. Além da venda abortada, a Copa do Mundo deste verão foi marcada por várias outras disputas de grande repercussão envolvendo Infantino e a entidade, incluindo a controversa decisão de anular o cartão vermelho aplicado ao atacante do USMNT Folarin Balogun.

Apesar do colapso de sua proposta comercial, Infantino confirmou sua intenção de concorrer à reeleição para a presidência da FIFA no próximo ano. As quatro principais ligas europeias, no entanto, acreditam que os problemas vão muito além de um único projeto fracassado. Em sua declaração, elas argumentaram que "O presidente da FIFA promoveu ativamente iniciativas abusivas, em vez de proteger o futebol delas", destacando uma quebra de confiança entre a entidade e as principais partes interessadas do esporte.