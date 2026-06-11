Infantino, o “fantoche de Trump”… Críticas contundentes na imprensa europeia após o incidente da decisão sobre a Somália

Alguns jornais europeus lançaram um ataque contundente contra o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devido à crise dos vistos relacionada à Copa do Mundo de 2026, considerando que esse problema transforma o maior evento de futebol do mundo em um símbolo de exclusão e discriminação, em vez de uma celebração da unidade e da inclusão.

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