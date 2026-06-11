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Muhammad Sharaf Eldeen

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Infantino, o “fantoche de Trump”… Críticas contundentes na imprensa europeia após o incidente da decisão sobre a Somália

Estados Unidos da América x Paraguai
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As políticas de Trump e Infantino geram críticas em todo o mundo

Alguns jornais europeus lançaram um ataque contundente contra o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devido à crise dos vistos relacionada à Copa do Mundo de 2026, considerando que esse problema transforma o maior evento de futebol do mundo em um símbolo de exclusão e discriminação, em vez de uma celebração da unidade e da inclusão.

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    "Estigma"

    O jornal britânico “The Mirror” publicou, em seu editorial, um artigo no qual abordou o que aconteceu com o árbitro somali Omar Artan, descrevendo a proibição de sua entrada nos Estados Unidos como uma “vergonha” e exortando a FIFA a assumir a responsabilidade.

    O "The Mirror" destacou que Artan passou por um interrogatório de 11 horas, foi detido em uma cela e, em seguida, foi mandado de volta de onde veio, apesar de possuir a documentação correta.

    O jornal acrescenta que seu suposto “crime” parece ser o país indicado em seu passaporte.

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  • trump and infantinokooora

    "Boneco do Trump"

    Por sua vez, o jornal francês “L’Équipe” ironizou o presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, e o descreveu como um “boneco de Trump”.

    O jornal publicou uma capa que mostra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segurando a Copa do Mundo em uma mão, enquanto Infantino aparece como um boneco pequeno na outra.

    O "L'Équipe" relacionou a postura complacente de Infantino em relação ao governo Trump com a concessão do "Prêmio da Paz" ao presidente americano em dezembro passado, considerando que a FIFA está perdendo sua independência diante das pressões políticas americanas.

  • Referee Omar ArtanGetty

    "Exclusão e divisão"

    No jornal britânico “The Guardian”, o colunista Morgan Ofori afirmou que Artan “deveria ter feito história, como o primeiro árbitro somali a apitar uma partida na Copa do Mundo, mas foi impedido de entrar nos Estados Unidos sem uma explicação clara”.

    Ofori acrescentou que “o que aconteceu contradiz a imagem que a Fifa apresenta desta edição do torneio, como a maior e mais inclusiva”, considerando que os dias que antecederam a abertura da Copa do Mundo revelaram cenas de exclusão e divisão.

    O escritor observou que a FIFA obrigou países anfitriões anteriores, entre eles a África do Sul e a Alemanha, a “garantir vistos e minimizar as interferências relacionadas à imigração para autoridades, jogadores e funcionários credenciados durante o torneio”, mas, desta vez, limitou-se a afirmar que as decisões sobre vistos e entrada no país cabem ao país anfitrião.

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