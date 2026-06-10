Tudo pronto para o início da primeira Copa do Mundo com 48 seleções da história: Canadá, México e Estados Unidos 2026 começa com o jogo México x África do Sul na quinta-feira, 11 de junho, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, deu uma entrevista coletiva na véspera. Aqui, trazemos algumas de suas respostas sobre os temas mais polêmicos.
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Infantino: “Eu mesmo teria dirigido o ônibus da seleção do Irã de Teerã até os EUA. O árbitro que foi afastado? Não podemos controlar tudo”
PROBLEMAS ORGANIZACIONAIS
“Não tenho nenhum arrependimento; conheço muito bem o mundo da organização de eventos e, obviamente, há problemas — alguns vêm dos Estados Unidos, mas também do Canadá e do México. Sempre fazemos o nosso melhor.”
O ÁRBITRO ARTAN NÃO FOI ADMITIDO NOS EUA
“Introduzimos uma política de vistos da FIFA e me disseram que está funcionando bem. As cauções que o governo dos Estados Unidos pretendia exigir foram revogadas. Cada país tem seu próprio governo e, sem visto, não é fácil entrar em muitos países. A segurança deve vir em primeiro lugar e peço que confiem em nós, pois estamos tentando tornar a situação o mais positiva possível. Às vezes as coisas correm bem, como no caso do Irã, que está aqui, e temos de lidar com situações diferentes! É uma pena o que aconteceu ao árbitro somali, não podemos controlar tudo e procuramos sempre uma solução... às vezes há situações que escapam ao nosso controlo.”
O IRÃ NA COPA DO MUNDO
“Estou feliz por eles estarem aqui... eu mesmo teria dirigido um ônibus desde Teerã para trazê-los até aqui. É claro que há dificuldades e não foi fácil. Espero que, quando o Irã jogar, haja um clima positivo no estádio. Tenho orgulho do trabalho da minha equipe e da colaboração dos países anfitriões, que permitiram que tudo corresse da melhor maneira possível.”