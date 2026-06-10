“Introduzimos uma política de vistos da FIFA e me disseram que está funcionando bem. As cauções que o governo dos Estados Unidos pretendia exigir foram revogadas. Cada país tem seu próprio governo e, sem visto, não é fácil entrar em muitos países. A segurança deve vir em primeiro lugar e peço que confiem em nós, pois estamos tentando tornar a situação o mais positiva possível. Às vezes as coisas correm bem, como no caso do Irã, que está aqui, e temos de lidar com situações diferentes! É uma pena o que aconteceu ao árbitro somali, não podemos controlar tudo e procuramos sempre uma solução... às vezes há situações que escapam ao nosso controlo.”