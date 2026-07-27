Gianni Infantino, presidente da Fifa, quis dizer o que pensa nas redes sociais sobre o Mundial, tirando mais do que uma pedra do sapato: "A todos aqueles que perderam o nosso belo desporto, as emoções, as celebrações, os risos, as lágrimas, os enganos e a alegria. A todos vocês que perderam a oportunidade de ver crianças, recém-nascidos, avós e pais reunirem-se para este esplêndido evento, peço desculpa porque os jogos terminaram e lamento que tenham perdido toda aquela alegria e união - lê-se na mensagem do presidente da Fifa -. Lamento que tenham sido tão dominados pelo ódio e pelas críticas ao ponto de perder tudo isso. Àqueles que, por trás das suas canetas e papéis, por trás dos seus ecrãs, espalham ódio e rumores falsos, quero dizer que, enquanto vocês estão sentados na segunda fila, nós, da Fifa, estamos na linha da frente a organizar, a trabalhar arduamente e a oferecer o melhor espetáculo do mundo. Enquanto vocês se escondem, nós exploramos as ruas do Canadá, do México e dos Estados Unidos, falamos com os adeptos, interagimos com as pessoas e garantimos a segurança de todos. Enquanto vocês se dividem, nós unimo-nos".
Traduzido por
Infantino, depois do Mundial de 2026: "Vocês semeiam ódio, nós unimos o mundo"
A presença do Irão
"Enquanto vocês semeavam ódio, nós trabalhávamos incansavelmente para unir dois países em guerra - prosseguiu Infantino -. O Irão entrou nos Estados Unidos sem incidentes nem conflitos. Quando a seleção iraniana começou a jogar, todos os cânticos contra eles transformaram-se num único hino. Os adeptos tornaram-se o país, tornaram-se a equipa e apoiaram o Team Melli. Este é o poder do futebol. A seleção iraniana obteve os vistos para entrar porque o futebol é sinónimo de paz. Não de política. O futebol é sinónimo de unidade, não de divisão. O futebol é maior do que o ódio e a discriminação"
CASO BALOGUN
"De facto, decisões de arbitragem 'discutíveis' ou medidas disciplinares 'estranhas', como por exemplo cartões vermelhos ou amarelos potencialmente errados ou decisões posteriores de não suspender jogadores em determinadas situações, são prática comum e amplamente aceites em alguns dos campeonatos mais importantes do mundo. Às canetas e ao papel, a todos os ecrãs, que possam encontrar amor e paz onde as pessoas por detrás de vocês não conseguiram encontrá-los. Que possam encontrar a paz; nós, da FIFA, encontrámos a nossa e difundimo-la ao oferecer o Campeonato do Mundo mais extraordinário de sempre. Que o futebol se eleve acima de todo o ódio".
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