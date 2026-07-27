Infantino, depois do Mundial de 2026: "Vocês semeiam ódio, nós unimos o mundo"

Gianni Infantino, presidente da Fifa, quis dizer o que pensa nas redes sociais sobre o Mundial, tirando mais do que uma pedra do sapato: "A todos aqueles que perderam o nosso belo desporto, as emoções, as celebrações, os risos, as lágrimas, os enganos e a alegria. A todos vocês que perderam a oportunidade de ver crianças, recém-nascidos, avós e pais reunirem-se para este esplêndido evento, peço desculpa porque os jogos terminaram e lamento que tenham perdido toda aquela alegria e união - lê-se na mensagem do presidente da Fifa -. Lamento que tenham sido tão dominados pelo ódio e pelas críticas ao ponto de perder tudo isso. Àqueles que, por trás das suas canetas e papéis, por trás dos seus ecrãs, espalham ódio e rumores falsos, quero dizer que, enquanto vocês estão sentados na segunda fila, nós, da Fifa, estamos na linha da frente a organizar, a trabalhar arduamente e a oferecer o melhor espetáculo do mundo. Enquanto vocês se escondem, nós exploramos as ruas do Canadá, do México e dos Estados Unidos, falamos com os adeptos, interagimos com as pessoas e garantimos a segurança de todos. Enquanto vocês se dividem, nós unimo-nos".