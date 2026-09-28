AFP
Traduzido por
Infantino abre o cofre de US$ 6 bilhões da Fifa! Presidente da Fifa apoia pedidos por aumento de financiamento enquanto associações-membro pressionam por repasses maiores
Infantino responde à pressão das confederações
Infantino abriu formalmente a porta para um enorme projeto de redistribuição de riqueza que pode fazer com que bilhões de dólares sejam canalizados diretamente para as associações nacionais de futebol. Em uma carta enviada na segunda-feira aos presidentes das seis confederações e ao Conselho da Fifa, Infantino abordou os crescentes apelos para que a entidade use parte de suas reservas de US$ 6 bilhões.
A correspondência, que foi vista pelo The Athletic, representa um possível ponto de virada na relação entre a hierarquia central em Zurique e seus articuladores regionais de poder. O presidente da Fifa observou que ainda não se comprometeria com uma quantia específica, mas expressou apoio ao princípio de um aumento da assistência financeira.
- IPA Sport
Infantino busca proposta de financiamento unificada
O dirigente suíço-italiano instruiu o secretário-geral Mattias Grafstrom a consolidar as várias propostas para discussão na próxima reunião do Conselho da Fifa, marcada para 15 de outubro. A disposição do presidente em dialogar vem após um período de atrito, especialmente depois do colapso do controverso projeto FIFA Forward Enterprise (FFE).
Infantino escreveu: "Não vou prejulgar o valor. Vou apoiar o maior nível de financiamento adicional que possa ser concedido de forma responsável por meio do devido processo de governança da Fifa, aplicado de maneira justa e respaldado por mecanismos transparentes e auditáveis. A ambição é bem-vinda. As evidências financeiras, a governança e a implementação agora precisam sustentá-la."
Ele explicou: "Um valor único pode iniciar a discussão, mas não pode concluir uma política global. Por isso, instruí o secretário-geral a consolidar todas as propostas em uma avaliação integrada para consideração do Conselho da Fifa em 15 de outubro de 2026."
Exigências por uma indenização de vários bilhões de dólares
A pressão por um aumento no financiamento tem sido liderada por uma poderosa coalizão com o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, e o chefe da Concacaf, Victor Montagliani. Esses dirigentes, ao lado do presidente da AFC, Shaikh Salman, argumentaram que a atual reserva de caixa da Fifa excede em muito o que é necessário para sua estabilidade operacional.
Segundo relatos, Uefa e Concacaf se uniram para exigir que a Fifa libere impressionantes US$ 2,1 bilhões de suas reservas de caixa para apoiar as 211 associações-membro. A proposta inclui um pedido específico para que pelo menos US$ 10 milhões sejam disponibilizados a cada associação durante o ciclo de 2027 a 2030, em uma medida destinada a fortalecer a infraestrutura e o desenvolvimento de base em nível global.
Infantino acrescentou em sua correspondência: "Recebo com satisfação a intenção construtiva refletida em cada uma de suas cartas. Podemos divergir sobre o melhor caminho a seguir, mas não tenho dúvida de que cada um de nós quer o que é melhor para a Fifa, suas associações-membro e o futebol." O presidente agora solicitou que os líderes das confederações apresentem modelos financeiros detalhados e premissas para verificar suas propostas antes da cúpula de outubro.
- Getty Images
Deixando para trás a controvérsia da FFE
Esse gesto financeiro de boa vontade chega no momento em que Infantino busca estabilizar sua liderança após a reação negativa ao já abandonado projeto FIFA Forward Enterprise. O plano da FFE teria aberto espaço para a participação de private equity nos principais ativos da Fifa, incluindo as Copas do Mundo masculina e feminina, uma medida que, segundo críticos, comprometeria a independência da entidade.
Em sua carta mais recente, Infantino tratou diretamente das consequências da FFE, esclarecendo que a proposta comercial tinha como objetivo complementar, e não substituir, as estruturas de apoio já existentes. Ele escreveu: "A recente proposta comercial, agora retirada, tinha como objetivo permitir que a Fifa investisse mais no futebol, e não substituir o apoio que poderia ser fornecido de forma responsável com os recursos existentes."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.