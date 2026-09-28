A pressão por um aumento no financiamento tem sido liderada por uma poderosa coalizão com o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, e o chefe da Concacaf, Victor Montagliani. Esses dirigentes, ao lado do presidente da AFC, Shaikh Salman, argumentaram que a atual reserva de caixa da Fifa excede em muito o que é necessário para sua estabilidade operacional.

Segundo relatos, Uefa e Concacaf se uniram para exigir que a Fifa libere impressionantes US$ 2,1 bilhões de suas reservas de caixa para apoiar as 211 associações-membro. A proposta inclui um pedido específico para que pelo menos US$ 10 milhões sejam disponibilizados a cada associação durante o ciclo de 2027 a 2030, em uma medida destinada a fortalecer a infraestrutura e o desenvolvimento de base em nível global.

Infantino acrescentou em sua correspondência: "Recebo com satisfação a intenção construtiva refletida em cada uma de suas cartas. Podemos divergir sobre o melhor caminho a seguir, mas não tenho dúvida de que cada um de nós quer o que é melhor para a Fifa, suas associações-membro e o futebol." O presidente agora solicitou que os líderes das confederações apresentem modelos financeiros detalhados e premissas para verificar suas propostas antes da cúpula de outubro.