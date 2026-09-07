Infantil e patético

A relação entre as lendas do futebol francês e a geração atual tem sido frequentemente conturbada, mas Dugarry levou suas críticas a Mbappe a um novo patamar.

Após declarações recentes do atacante do Real Madrid sobre seu desejo de conquistar sua primeira Bola de Ouro, Dugarry detonou o astro pelo que considera uma falta de humildade e um foco equivocado em estatísticas pessoais em vez da glória coletiva.

O ex-atacante, conhecido por seu jeito franco, sugeriu que esse tipo de campanha pública está abaixo de um jogador do porte de Mbappe.