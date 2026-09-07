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'Infantil e patético!' - Christophe Dugarry DETONA Kylian Mbappe por ambição da Bola de Ouro
Dugarry não poupa críticas a Mbappé
A relação entre as lendas do futebol francês e a geração atual tem sido frequentemente conturbada, mas Dugarry levou suas críticas a Mbappe a um novo patamar.
Após declarações recentes do atacante do Real Madrid sobre seu desejo de conquistar sua primeira Bola de Ouro, Dugarry detonou o astro pelo que considera uma falta de humildade e um foco equivocado em estatísticas pessoais em vez da glória coletiva.
O ex-atacante, conhecido por seu jeito franco, sugeriu que esse tipo de campanha pública está abaixo de um jogador do porte de Mbappe.
- AFP
Infantil e patético
Dugarry não se conteve ao discutir a repercussão da situação, particularmente por causa do papel de Mbappe como capitão da França. Em um desabafo contundente, o ex-internacional francês criticou Mbappe por expressar abertamente seu desejo de ganhar a Bola de Ouro, afirmando que o ato de fazer campanha pelo prêmio era inerentemente equivocado.
Dugarry disse: “Pedir publicamente um prêmio individual como esse, para mim, é INFANTIL e PATÉTICO. Não há nada de grandioso em pedir isso, especialmente como capitão da sua seleção.”
Mbappé continua confiante em sua posição
As críticas vêm em resposta à recente admissão de Mbappe de que acredita estar em boa posição para finalmente conquistar o prestigioso troféu. Ao falar sobre suas chances, o jogador de 27 anos observou que sua ida para a capital espanhola naturalmente o coloca em evidência para esse tipo de honraria.
"Acho que, quando você joga pelo Real Madrid, o melhor clube do mundo, as pessoas associam você a esse prêmio", disse Mbappe sobre a Bola de Ouro. Em seguida, acrescentou: "Talvez este seja um bom ano para isso, mas as pessoas podem votar de acordo com o que pensam."
- Getty/GOAL
Mancha no currículo de Mbappe
Apesar da falta de títulos durante sua última temporada em Paris, Mbappe segue sendo um dos atacantes mais produtivos do mundo, tendo marcado 42 gols em 44 jogos pelo Real Madrid na última temporada. No entanto, o fato de não ter conquistado o título da Champions League durante sua passagem pelo Parc des Princes continua sendo uma mancha em seu currículo para alguns críticos.
Dugarry acredita que esse foco no desempenho individual, em vez das conquistas coletivas, é um sintoma de um problema mais amplo no futebol moderno, em que as estrelas muitas vezes são priorizadas em detrimento do sistema.
Dugarry deu sequência às críticas ao destacar a perda da identidade coletiva. Ele afirmou: “O futebol está se tornando cada vez mais individualista, e muitas vezes isso me dá nojo. Em vez de falar sobre você mesmo e prêmios individuais, você deveria falar sobre o time, sobre compartilhar o sucesso e sobre os troféus que vocês não ganharam, mas queriam ganhar juntos.”
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