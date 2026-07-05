"Inexplicável" e "simplesmente insuportável"! O estilo de jogo do Paraguai na Copa do Mundo contra a França e o árbitro Tantashev são alvo de críticas

“Quando leio a opinião do especialista Ittrich, vejo que, embora seja dura, é totalmente compreensível para mim. Concordo que foi um péssimo desempenho do árbitro”, disse Willenborg, que destacou especialmente duas jogadas que o deixaram, como árbitro, completamente perplexo.

“Achei assustadora a jogada com Mbappé, em que um jogador tentou pará-lo com o braço — uma situação atípica no futebol”, observou Willenborg. “Na verdade, um jogador sempre tenta parar outro com uma entrada. Mas usar o braço para parar o jogador, como aconteceu aqui, é muito incomum.”

Aos 38 minutos, Matias Galarza, que já estava completamente fora de si, tentou parar Mbappé com um golpe durante uma disputa de velocidade, longe da bola. Tantashev deve ter presenciado a cena de perto, mas nem ele nem o VAR intervieram. “Galarza teve sorte de não ter recebido o cartão vermelho. O fato de ele nem mesmo ter recebido um cartão amarelo é, para mim, totalmente incompreensível.”