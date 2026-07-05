O ex-árbitro da Bundesliga Frank Willenborg adotou na revista “kicker” um tom praticamente semelhante ao de seu ex-colega Patrick Ittrich, que, na MagentaTV, havia considerado que o árbitro uzbeque teve “o pior desempenho desta Copa do Mundo”.
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"Inexplicável" e "simplesmente insuportável"! O estilo de jogo do Paraguai na Copa do Mundo contra a França e o árbitro Tantashev são alvo de críticas
“Quando leio a opinião do especialista Ittrich, vejo que, embora seja dura, é totalmente compreensível para mim. Concordo que foi um péssimo desempenho do árbitro”, disse Willenborg, que destacou especialmente duas jogadas que o deixaram, como árbitro, completamente perplexo.
“Achei assustadora a jogada com Mbappé, em que um jogador tentou pará-lo com o braço — uma situação atípica no futebol”, observou Willenborg. “Na verdade, um jogador sempre tenta parar outro com uma entrada. Mas usar o braço para parar o jogador, como aconteceu aqui, é muito incomum.”
Aos 38 minutos, Matias Galarza, que já estava completamente fora de si, tentou parar Mbappé com um golpe durante uma disputa de velocidade, longe da bola. Tantashev deve ter presenciado a cena de perto, mas nem ele nem o VAR intervieram. “Galarza teve sorte de não ter recebido o cartão vermelho. O fato de ele nem mesmo ter recebido um cartão amarelo é, para mim, totalmente incompreensível.”
- Getty Images Sport
O estilo de jogo do Paraguai na Copa do Mundo é “simplesmente insuportável”
Na opinião de Willenborg, Juan José Cáceres, do Paraguai, também deveria se considerar sortudo. Ele deu uma chutada proposital na tíbia de Mbappé, que estava caído no chão. “Para mim, é inexplicável que isso também tenha ficado impune. Quando um time percebe que o árbitro permite tudo isso, ele não para mais”, disse Willenborg. No fim das contas, Tantashev “deixou de dar um sinal de parada”.
O árbitro de 47 anos, que encerrou sua carreira após a última temporada, também não poupou críticas ao estilo de jogo do Paraguai nesta fase final da Copa do Mundo. Segundo ele, esse estilo é “simplesmente insuportável; é algo que o espectador mal consegue suportar”.
Particularmente notável e escandaloso é o fato de que Tantashev não deu nenhum cartão amarelo a nenhum jogador sul-americano durante toda a partida, mas acabou mostrando três cartões amarelos aos franceses: Bradley Barcola, Manu Kone e Michael Olise.
Apesar da atitude antidesportiva do Paraguai, a Equipe Tricolore, clara favorita, acabou vencendo por 1 a 0 de forma merecida e enfrentará o Marrocos nas quartas de final. O gol da vitória foi marcado por Kylian Mbappé, de onze metros. O recém-entrado Desire Doue havia sido claramente derrubado por Diego Gomez dentro da grande área, mas Tantashev só percebeu isso com a ajuda do VAR. Em seguida, ele também não percebeu que Gustavo Velázquez tentou, de forma totalmente óbvia, danificar a marca do pênalti.
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