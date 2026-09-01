'Inesquecível' - José Mourinho faz homenagem emocionante a Lionel Messi após astro do Inter Miami anunciar aposentadoria da Argentina

Se afastar do cenário internacional foi descrito pelo capitão como algo profundamente difícil, mas uma decisão tomada para ajudar a abrir caminho para a próxima geração. Em um comunicado emocionante, Messi explicou: "O tempo está se esgotando, capítulos chegam ao fim, e este é um deles que me machuca profundamente. Eu amo, amei e sempre vou amar fazer parte da seleção. Dei tudo de mim, não tenho mais nada a oferecer e, além disso, há alguns jovens jogadores realmente muito bons surgindo atrás de mim que merecem a sua chance."