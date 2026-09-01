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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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'Inesquecível' - José Mourinho faz homenagem emocionante a Lionel Messi após astro do Inter Miami anunciar aposentadoria da Argentina

J. Mourinho
L. Messi
Real Madrid
La Liga
Barcelona
Inter Miami CF
Major League Soccer
Argentina

José Mourinho prestou uma homenagem emocionante a Lionel Messi após a decisão do vencedor de oito Bolas de Ouro de se aposentar da seleção argentina. O técnico português, que frequentemente travou duelos com o atacante durante sua carreira como treinador, elogiou seu legado histórico após uma era extraordinária no mais alto nível do futebol mundial.

  • Messi encerra seu ciclo na Argentina

    O capitão da Argentina campeã da Copa do Mundo de 2022 oficialmente encerrou sua carreira internacional aos 39 anos. O lendário atacante, que detém o recorde da seleção com 125 gols em 207 partidas, confirmou sua decisão nas redes sociais na segunda-feira. O anúncio põe fim a uma era extraordinária que começou com sua estreia pela seleção principal em 2005.

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  • Inter Milan's Portuguese coach Jose MourAFP

    Mourinho saúda antigo adversário

    Mourinho, que enfrentou regularmente o astro durante suas passagens por Chelsea e Real Madrid, respondeu diretamente ao post do atacante no Instagram. O técnico português escreveu: "Parabéns por uma carreira internacional brilhante e inesquecível. A próxima Copa América e a próxima Copa do Mundo não serão as mesmas."

  • Ídolo relembra saída dolorosa

    Se afastar do cenário internacional foi descrito pelo capitão como algo profundamente difícil, mas uma decisão tomada para ajudar a abrir caminho para a próxima geração. Em um comunicado emocionante, Messi explicou: "O tempo está se esgotando, capítulos chegam ao fim, e este é um deles que me machuca profundamente. Eu amo, amei e sempre vou amar fazer parte da seleção. Dei tudo de mim, não tenho mais nada a oferecer e, além disso, há alguns jovens jogadores realmente muito bons surgindo atrás de mim que merecem a sua chance."

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  • Inter Miami CF v CF MontrealGetty Images Sport

    Compromissos com os clubes têm prioridade

    O atacante agora vai concentrar seus esforços exclusivamente nos compromissos domésticos com o Miami, da Major League Soccer. Sob contrato nos Estados Unidos até o fim da temporada de 2028, o bicampeão da Copa América ainda tem muito futebol de clube pela frente. Enquanto isso, a Argentina de Lionel Scaloni precisa se adaptar à vida sem seu capitão talismânico enquanto se prepara para futuros grandes torneios.