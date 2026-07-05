Indulto inspirado em Cristiano Ronaldo: a FIFA corre o risco de enfrentar uma grande confusão na Copa do Mundo

Balogun havia recebido um cartão vermelho direto nas oitavas de final. No entanto, a FIFA declarou no domingo ter suspendido a punição original de um jogo, com suspensão condicional, invocando o artigo 27. Com isso, Balogun está apto a jogar nas oitavas de final na terça-feira (2h/ARD e MagentaTV) contra a Bélgica. Segundo o The New York Times, o presidente dos EUA, Donald Trump, teria pedido pessoalmente ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, que revisasse a punição.

A revogação da suspensão fez com que Trump se manifestasse imediatamente. Ele agradeceu pessoalmente à FIFA “por ter feito a coisa certa e revertido uma grande injustiça!”, escreveu ele em sua rede social Truth Social. O ministro das Relações Exteriores dos EUA, Marco Rubio, já havia se pronunciado anteriormente sobre a expulsão. “Eles foram tratados de forma péssima”, disse ele na sala de imprensa da Casa Branca, em Washington.

A RBFA reagiu “surpresa” à decisão e baseou-se no artigo 66.4, que determina que um cartão vermelho resulta automaticamente em suspensão para a próxima partida. A federação belga também se referiu a um comunicado enviado antes do início da Copa do Mundo, no qual essa regra havia sido destacada.

Balogun havia sido expulso contra a Bósnia-Herzegovina (64º minuto), após pisar acidentalmente e de forma infeliz no tornozelo de Tarik Muharemovic. Em seguida, recebeu uma suspensão de uma partida. No entanto, de acordo com o artigo 27 do Regulamento Disciplinar da FIFA, uma punição pode ser suspensa com condicional.

Cristiano Ronaldo foi um dos que se beneficiou dessa suspensão condicional. Ele havia sido expulso em novembro, durante uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Irlanda, após dar uma cotovelada em Dara O’Shea. Ronaldo foi inicialmente suspenso pela FIFA por três partidas, mas perdeu apenas o confronto seguinte das eliminatórias contra a Armênia. As demais partidas foram suspensas condicionalmente por um ano.