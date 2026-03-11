getty
“Indiscutível!” – Thiago Silva apoia Neymar para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026
A habilidade técnica de Neymar permanece
Neymar está de olho no torneio na América do Norte, apesar de não jogar pela seleção desde 2023. Essa ambição recebeu um apoio significativo com uma declaração de Thiago Silva. O zagueiro de 41 anos, figura icônica no vestiário brasileiro, não mediu palavras ao discutir a situação de seu ex-companheiro de equipe. Para Silva, a contribuição técnica e psicológica de Neymar continua inigualável no cenário mundial, tornando-o um jogador fundamental do qual o Brasil não pode prescindir se quiser conquistar a sexta estrela.
As críticas não podem ignorar Neymar
Em entrevista à TNT Sports sobre a importância do atacante do Santos, de 34 anos, Silva foi enfático. “Se Neymar estiver em forma, ele tem que jogar na Copa do Mundo. Dado o seu nível atual de jogo, ele tem que ir. É indiscutível. Neymar está lá, em campo, e para o time adversário, ele já é uma verdadeira dor de cabeça”, declarou.
A decisão iminente de Ancelotti
Neymar foi convocado por Carlo Ancelotti para a ampla seleção preliminar que enfrentará a França e a Croácia na próxima pausa internacional, no final de março. O técnico italiano é conhecido por valorizar a experiência e a qualidade de elite em ambientes de alta pressão, e Neymar se encaixa perfeitamente nesse perfil, se conseguir manter sua condição física nos próximos meses da campanha nacional.
Com pouco mais de três meses até que as escalações finais sejam definidas, Neymar está sob pressão para provar que pode lidar com os rigores de um torneio internacional completo. Ele jogou apenas três partidas pelo Santos até agora no início da temporada 2026 no Brasil, tendo se recuperado recentemente de uma cirurgia e ficado de fora da última partida contra o Mirassol.
O debate sobre Neymar provavelmente continuará.
O panorama do ataque brasileiro mudou recentemente devido a uma lesão significativa do astro do Real Madrid, Rodrygo, um acontecimento que pode inadvertidamente abrir caminho para o retorno de Neymar ao time titular. Essa oportunidade oferece uma plataforma oportuna para o jogador do Santos consolidar seu lugar na seleção que viajará para os Estados Unidos, México e Canadá neste verão. À medida que a contagem regressiva para 2026 começa a sério, o debate sobre a inclusão de Neymar provavelmente continuará dominando as manchetes.
