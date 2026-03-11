“Indiscutível!” – Thiago Silva apoia Neymar para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026

Neymar foi convocado por Carlo Ancelotti para a ampla seleção preliminar que enfrentará a França e a Croácia na próxima pausa internacional, no final de março. O técnico italiano é conhecido por valorizar a experiência e a qualidade de elite em ambientes de alta pressão, e Neymar se encaixa perfeitamente nesse perfil, se conseguir manter sua condição física nos próximos meses da campanha nacional.

Com pouco mais de três meses até que as escalações finais sejam definidas, Neymar está sob pressão para provar que pode lidar com os rigores de um torneio internacional completo. Ele jogou apenas três partidas pelo Santos até agora no início da temporada 2026 no Brasil, tendo se recuperado recentemente de uma cirurgia e ficado de fora da última partida contra o Mirassol.