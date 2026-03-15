Indignação contra os árbitros e o VAR também na Alemanha: revolta do Bayern de Munique em Leverkusen, o que aconteceu e a admissão do erro do árbitro

Há um clima de forte tensão no Bayern de Munique — que se prepara para a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta — após o jogo da Bundesliga disputado ontem em Leverkusen contra o Bayer.

No grande clássico, ocorreram dois episódios amplamente discutidos e que geraram inúmeras polêmicas no meio bávaro: o gol anulado de Harry Kane aos 63 minutos e a expulsão — por dupla advertência — por uma suposta simulação imposta a Luis Diaz aos 84 minutos.

A partida terminou em 1 a 1 (com o Bayern de Munique jogando com 9 contra 11), mas as decisões do árbitro Dingert geraram discussão e reflexão.