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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Indignação contra os árbitros e o VAR também na Alemanha: revolta do Bayern de Munique em Leverkusen, o que aconteceu e a admissão do erro do árbitro

Tudo pode acontecer na Bundesliga no confronto entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen.

Há um clima de forte tensão no Bayern de Munique — que se prepara para a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta — após o jogo da Bundesliga disputado ontem em Leverkusen contra o Bayer.

No grande clássico, ocorreram dois episódios amplamente discutidos e que geraram inúmeras polêmicas no meio bávaro: o gol anulado de Harry Kane aos 63 minutos e a expulsão — por dupla advertência — por uma suposta simulação imposta a Luis Diaz aos 84 minutos.

A partida terminou em 1 a 1 (com o Bayern de Munique jogando com 9 contra 11), mas as decisões do árbitro Dingert geraram discussão e reflexão.

  • OS EPISÓDIOS

    Vamos começar pelo primeiro lance: o gol não validado de Kane. Inicialmente, o gol foi validado, mas, posteriormente, o VAR interveio anulando a jogada devido a um toque de mão do atacante inglês (segundo o Bayern de Munique, o braço estava colado ao corpo). O árbitro explicou depois que não viu o toque porque estava bloqueado em seu campo de visão, mas as imagens posteriores deixaram claro que houve um leve movimento do braço por parte do ex-jogador do Tottenham.

    No final da partida, porém, Luis Diaz caiu na área do Bayer Leverkusen após um contato com o goleiro adversário Blaswich, levantando-se imediatamente sem protestar. No entanto, o árbitro Dingert mostrou o segundo cartão amarelo, expulsando o ponta colombiano e provocando inúmeros protestos por parte do Bayern de Munique.

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  • AS PALAVRAS DO ÁRBITRO

    Após a partida, depois de rever as imagens, o árbitro fez as seguintes declarações sobre o ocorrido, conforme relatado pela Sky Sports DE: “Da minha posição, parecia que Diaz tinha se jogado. Ao assistir aos vídeos, digo: não é pênalti e o segundo cartão amarelo foi muito severo. Se eu tivesse visto essas imagens antes, não o teria expulso”.

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