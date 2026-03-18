Indício de convocação para a Copa do Mundo? Julian Nagelsmann convoca, aparentemente pela primeira vez, um supertalento da Bundesliga para a seleção alemã

De acordo com uma reportagem do jornal Bild, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, convocará o jogador de 18 anos pela primeira vez para os dois amistosos na Suíça (27 de março) e contra Gana (30 de março). Nagelsmann anunciará sua convocação para os dois últimos jogos internacionais antes da fase final de preparação para a Copa do Mundo de 2026 na tarde de quinta-feira (19 de março), às 14h.

A convocação de Karl vinha sendo exigida por muitos setores nas últimas semanas e meses. O jogador com mais partidas pela seleção, Lothar Matthäus, por exemplo, pediu que o talentoso atacante fosse levado para a Copa do Mundo de qualquer maneira: “Ele é alguém que precisa ser levado, porque consegue deixar sua marca em uma partida mesmo em pouco tempo. [...] Devido às suas habilidades especiais, ele precisa ir para a Copa do Mundo”, havia dito Matthäus já em meados de janeiro na Sky.