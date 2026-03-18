Lennart Karl, o supertalento do Bayern de Munique, tem motivos para comemorar sua primeira convocação para a seleção alemã principal.
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Indício de convocação para a Copa do Mundo? Julian Nagelsmann convoca, aparentemente pela primeira vez, um supertalento da Bundesliga para a seleção alemã
De acordo com uma reportagem do jornal Bild, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, convocará o jogador de 18 anos pela primeira vez para os dois amistosos na Suíça (27 de março) e contra Gana (30 de março). Nagelsmann anunciará sua convocação para os dois últimos jogos internacionais antes da fase final de preparação para a Copa do Mundo de 2026 na tarde de quinta-feira (19 de março), às 14h.
A convocação de Karl vinha sendo exigida por muitos setores nas últimas semanas e meses. O jogador com mais partidas pela seleção, Lothar Matthäus, por exemplo, pediu que o talentoso atacante fosse levado para a Copa do Mundo de qualquer maneira: “Ele é alguém que precisa ser levado, porque consegue deixar sua marca em uma partida mesmo em pouco tempo. [...] Devido às suas habilidades especiais, ele precisa ir para a Copa do Mundo”, havia dito Matthäus já em meados de janeiro na Sky.
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Lennart Karl havia estreado pela seleção sub-21 da Alemanha apenas em novembro
Karl foi promovido para o time principal do Bayern no verão passado e se tornou uma das revelações desta temporada da Bundesliga. Especialmente no outono, o jovem brilhou repetidas vezes, o que já levou a especulações sobre uma possível primeira convocação para a seleção principal.
Em novembro, porém, Nagelsmann ainda não o convocou; em vez disso, o então jogador de apenas 17 anos foi chamado pela primeira vez para a seleção sub-21, onde impressionou de imediato. Em sua estreia na partida de qualificação para o Euro Sub-21 contra Malta (6 a 0), Karl marcou dois gols; alguns dias depois, ele abriu o placar na vitória da seleção juvenil alemã por 2 a 0 na Geórgia.
Desde que Jamal Musiala, que esteve lesionado por um longo período, retornou por volta da virada do ano, o tempo de jogo de Karl no Bayern diminuiu um pouco. O canhoto, no entanto, continua sendo escalado regularmente; no total, ele soma sete gols e cinco assistências em 32 partidas nesta temporada.
Aumentam as chances de Lennart Karl no Mundial
Com a convocação para os jogos internacionais de março, aumentam as chances de Karl participar da Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá. Afinal, Nagelsmann destacou no início de março, em entrevista à revista kicker, que a convocação para os confrontos contra a Suíça e Gana seria “já muito semelhante” à seleção para a Copa do Mundo. “É claro que ainda pode haver mudanças depois disso, mas, de modo geral, a ideia básica é que a convocação de março e a seleção para a Copa do Mundo sejam semelhantes”, disse Nagelsmann.
Karl poderá fazer sua estreia internacional em 27 de março, em Basileia, onde a seleção alemã enfrenta a Suíça, participante da Copa do Mundo. Três dias depois, a Alemanha enfrenta em Stuttgart o Gana, treinado pelo ex-jogador da Bundesliga Otto Addo, que também se classificou para a Copa do Mundo.
Imediatamente antes do início do torneio, a Alemanha ainda enfrentará a Finlândia (31 de maio) e os co-anfitriões EUA (6 de junho), antes que a Copa do Mundo comece para a seleção alemã em 14 de junho com a primeira partida da fase de grupos contra Curaçao. Outros adversários da fase de grupos são a Costa do Marfim (20 de junho) e o Equador (25 de junho).
Os próximos jogos da seleção alemã
Data
Competição
Jogo
Sexta-feira, 27 de março, 20h45
Jogo amistoso
Suíça x Alemanha
Segunda-feira, 30 de março, 20h45
Jogo amistoso
Alemanha x Gana
Domingo, 31 de maio, 20h45
Jogo amistoso
Alemanha x Finlândia
Sábado, 6 de junho, 20h30
Amistoso
EUA x Alemanha
Domingo, 14 de junho, 19h
Copa do Mundo 2026
Alemanha x Curaçao
Sábado, 20 de junho, 22h
Copa do Mundo 2026
Alemanha x Costa do Marfim
Quinta-feira, 25 de junho, 22h
Copa do Mundo 2026
Alemanha x Equador