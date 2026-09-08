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Indicados ao prêmio de Técnico do Ano da Bola de Ouro 2026: supremacia espanhola com Luis Enrique, Mikel Arteta e Luis de la Fuente liderando a lista do Troféu Johan Cruyff
Enrique mira repetição histórica com o PSG
Luis Enrique volta a estar em evidência após mais um ano sensacional na capital francesa. O técnico do Paris Saint-Germain, que levou o prêmio em 2025, agora busca defender seu título depois de conduzir o time parisiense a um segundo título consecutivo da Champions League.
O Troféu Johan Cruyff, entregue pela primeira vez em 2024 a Carlo Ancelotti, reconhece técnicos cujas táticas superiores e inovação produzem o sucesso mais significativo em campo. A flexibilidade tática de Enrique e sua capacidade de gerir um elenco repleto de estrelas ao longo das exigências do mata-mata europeu mais uma vez o colocaram na dianteira.
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Arteta e Emery lideram ofensiva da Premier League
Junto de Enrique na lista masculina está o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, que enfim encerrou a longa espera dos Gunners pela supremacia doméstica. Arteta devolveu ao norte de Londres o título da Premier League pela primeira vez em 22 anos, ficando por pouco sem a dobradinha após perder para o PSG na final da Champions League.
Completando o contingente espanhol na Inglaterra está Unai Emery, que segue fazendo milagres no Aston Villa. Emery levou o Villa ao título da Europa League na temporada passada e garantiu uma notável quarta colocação na Premier League para assegurar a classificação do clube de Birmingham para a Champions League.
De la Fuente mira prêmio
No cenário internacional, Luis de la Fuente continua sendo o homem a ser batido. Depois de terminar em terceiro no ranking de 2024, após o triunfo da Espanha no Campeonato Europeu, o experiente treinador viu seu prestígio crescer ainda mais neste ano. De la Fuente comandou uma campanha histórica, já que a Espanha conquistou com autoridade a Copa do Mundo de 2026, provando que seu sistema baseado na posse de bola continua sendo o padrão-ouro no futebol moderno.
Como o único não espanhol na lista masculina, aparece o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany. O treinador belga está na disputa por sua primeira indicação ao prêmio de Técnico do Ano, depois de conduzir a potência bávara a um dominante título da Bundesliga. Sob seu comando, o Bayern quebrou o recorde histórico de gols da Bundesliga ao marcar impressionantes 122 gols na última temporada.
A disputa pelo troféu reflete a atual mudança de poder no cenário dos treinadores europeus, em que ideologias espanholas vêm sendo implementadas com sucesso em diferentes ambientes de elite.
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Nova era para a técnica do ano no futebol feminino
O prêmio de Treinadora do Ano no Futebol Feminino também será entregue pela terceira vez no próximo mês, e uma vencedora inédita está garantida. Após os triunfos anteriores de Emma Hayes em 2024 e Sarina Wiegman em 2025, a lista de finalistas de 2026 conta com uma variedade diversa de talentos. O técnico do Barcelona, Pere Romeu, é um forte candidato ao lado de Andree Jeglertz, do Manchester City, e do ex-treinador do Japão Nils Nielsen.
Completam a lista de indicados no feminino Jonatan Giraldez, do OL Lyonnes, e a atual técnica do BK Hacken, Elena Sadiku. A inclusão de Sadiku é particularmente digna de nota, já que ela começou a temporada no Celtic antes de se mudar para comandar o time sueco rumo a uma histórica conquista da Europa Cup.
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