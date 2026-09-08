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Muhammad Zaki

Traduzido por

Indicados ao prêmio de Técnico do Ano da Bola de Ouro 2026: supremacia espanhola com Luis Enrique, Mikel Arteta e Luis de la Fuente liderando a lista do Troféu Johan Cruyff

Bola de Ouro
Luis Enrique
M. Arteta
L. de la Fuente
P. Romeu
V. Kompany
U. Emery
Arsenal
PSG
A. Jeglertz
J. Giraldez
Liga dos Campeões
Premier League
Campeonato Francês
Bayern de Munique
Bundesliga
Aston Villa
Liga Europa
Espanha
Copa do Mundo
Barcelona
Liga F
OL Lyonnes
Liga dos Campeões Feminino
Premiere Ligue
Manchester City Women
WSL
Japão
Women's Asian Cup
Celtic
N. Nielsen
E. Sadiku
BK Haecken FF
Damallsvenskan

A France Football revelou oficialmente a lista de indicados aos prêmios de Técnico do Ano masculino e feminino de 2026, destacando os mestres da tática que definiram a última temporada. As indicações ao Troféu Johan Cruyff são amplamente dominadas por nomes espanhóis, refletindo uma era de ouro para os técnicos do país nas principais ligas da Europa.

  • Enrique mira repetição histórica com o PSG

    Luis Enrique volta a estar em evidência após mais um ano sensacional na capital francesa. O técnico do Paris Saint-Germain, que levou o prêmio em 2025, agora busca defender seu título depois de conduzir o time parisiense a um segundo título consecutivo da Champions League.

    O Troféu Johan Cruyff, entregue pela primeira vez em 2024 a Carlo Ancelotti, reconhece técnicos cujas táticas superiores e inovação produzem o sucesso mais significativo em campo. A flexibilidade tática de Enrique e sua capacidade de gerir um elenco repleto de estrelas ao longo das exigências do mata-mata europeu mais uma vez o colocaram na dianteira.



    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALAFP

    Arteta e Emery lideram ofensiva da Premier League

    Junto de Enrique na lista masculina está o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, que enfim encerrou a longa espera dos Gunners pela supremacia doméstica. Arteta devolveu ao norte de Londres o título da Premier League pela primeira vez em 22 anos, ficando por pouco sem a dobradinha após perder para o PSG na final da Champions League.

    Completando o contingente espanhol na Inglaterra está Unai Emery, que segue fazendo milagres no Aston Villa. Emery levou o Villa ao título da Europa League na temporada passada e garantiu uma notável quarta colocação na Premier League para assegurar a classificação do clube de Birmingham para a Champions League.


  • De la Fuente mira prêmio

    No cenário internacional, Luis de la Fuente continua sendo o homem a ser batido. Depois de terminar em terceiro no ranking de 2024, após o triunfo da Espanha no Campeonato Europeu, o experiente treinador viu seu prestígio crescer ainda mais neste ano. De la Fuente comandou uma campanha histórica, já que a Espanha conquistou com autoridade a Copa do Mundo de 2026, provando que seu sistema baseado na posse de bola continua sendo o padrão-ouro no futebol moderno.

    Como o único não espanhol na lista masculina, aparece o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany. O treinador belga está na disputa por sua primeira indicação ao prêmio de Técnico do Ano, depois de conduzir a potência bávara a um dominante título da Bundesliga. Sob seu comando, o Bayern quebrou o recorde histórico de gols da Bundesliga ao marcar impressionantes 122 gols na última temporada.

    A disputa pelo troféu reflete a atual mudança de poder no cenário dos treinadores europeus, em que ideologias espanholas vêm sendo implementadas com sucesso em diferentes ambientes de elite.


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    Nova era para a técnica do ano no futebol feminino

    O prêmio de Treinadora do Ano no Futebol Feminino também será entregue pela terceira vez no próximo mês, e uma vencedora inédita está garantida. Após os triunfos anteriores de Emma Hayes em 2024 e Sarina Wiegman em 2025, a lista de finalistas de 2026 conta com uma variedade diversa de talentos. O técnico do Barcelona, Pere Romeu, é um forte candidato ao lado de Andree Jeglertz, do Manchester City, e do ex-treinador do Japão Nils Nielsen.

    Completam a lista de indicados no feminino Jonatan Giraldez, do OL Lyonnes, e a atual técnica do BK Hacken, Elena Sadiku. A inclusão de Sadiku é particularmente digna de nota, já que ela começou a temporada no Celtic antes de se mudar para comandar o time sueco rumo a uma histórica conquista da Europa Cup.