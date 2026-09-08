Indicados ao prêmio de Técnico do Ano da Bola de Ouro 2026: supremacia espanhola com Luis Enrique, Mikel Arteta e Luis de la Fuente liderando a lista do Troféu Johan Cruyff

No cenário internacional, Luis de la Fuente continua sendo o homem a ser batido. Depois de terminar em terceiro no ranking de 2024, após o triunfo da Espanha no Campeonato Europeu, o experiente treinador viu seu prestígio crescer ainda mais neste ano. De la Fuente comandou uma campanha histórica, já que a Espanha conquistou com autoridade a Copa do Mundo de 2026, provando que seu sistema baseado na posse de bola continua sendo o padrão-ouro no futebol moderno.

Como o único não espanhol na lista masculina, aparece o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany. O treinador belga está na disputa por sua primeira indicação ao prêmio de Técnico do Ano, depois de conduzir a potência bávara a um dominante título da Bundesliga. Sob seu comando, o Bayern quebrou o recorde histórico de gols da Bundesliga ao marcar impressionantes 122 gols na última temporada.

A disputa pelo troféu reflete a atual mudança de poder no cenário dos treinadores europeus, em que ideologias espanholas vêm sendo implementadas com sucesso em diferentes ambientes de elite.



