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Indicados ao prêmio de Clube do Ano da Bola de Ouro 2026: PSG, Arsenal e Bayern de Munique lideram a lista masculina da prestigiada premiação, enquanto o Barcelona volta aos holofotes
PSG busca glória em títulos consecutivos
O Paris Saint-Germain se estabeleceu com firmeza como o time a ser batido no cenário global e, mais uma vez, está no centro das conversas sobre a Bola de Ouro. Depois de conquistar o prêmio de 2025 após seu primeiro triunfo europeu, o gigante francês busca vencer em anos consecutivos o troféu de Clube Masculino do Ano, após a conquista de seu segundo título da Champions League.
No entanto, o caminho para um segundo título consecutivo não será fácil para o campeão da Ligue 1. Seu domínio está sendo desafiado por várias potências europeias que também tiveram temporadas históricas. A lista de finalistas reflete uma gama diversa de histórias de sucesso de todo o continente e além, garantindo que a decisão final seja um dos aspectos mais debatidos da próxima gala.
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Arsenal e Bayern lideram o pelotão perseguidor
À frente entre os concorrentes está o Arsenal, que viveu um ano verdadeiramente transformador sob o comando de Mikel Arteta. O clube enfim encerrou sua espera de 22 anos por um título da Premier League, superando forte concorrência no cenário doméstico para voltar ao topo do futebol inglês.
Ao lado dele na lista final está o gigante alemão Bayern de Munique, que passou por uma revolução tática sob o comando de Vincent Kompany. Liderado pela capacidade goleadora prolífica do capitão da Inglaterra, Harry Kane, que também é um dos principais candidatos ao prêmio individual da Bola de Ouro, o Bayern produziu alguns dos futebol ofensivos mais impressionantes do mundo.
Reconhecimento global e histórias de azarões
A lista de finalistas do prêmio de Clube Masculino do Ano é completada por dois clubes que destacam o alcance global do esporte. O norueguês Bodo/Glimt garantiu seu lugar entre a elite após uma campanha impressionante na Champions League, na qual contrariou as probabilidades para derrotar gigantes como Atlético de Madrid e Manchester City. Sua inclusão é uma prova de seu incrível desempenho muito acima das expectativas no cenário europeu.
Junta-se a eles para completar esse quadro internacional a potência brasileira Flamengo. O clube carioca garantiu sua indicação após uma temporada de supremacia nacional e continental, conquistando o título do Campeonato Brasileiro e vencendo a Copa Libertadores pela notável terceira vez em apenas seis anos.
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Barcelona e City disputam a coroa do futebol feminino
Na categoria de Clube Feminino do Ano, a disputa é igualmente acirrada, já que o Barcelona busca retomar seu status como principal força do mundo. A equipe catalã conquistou uma espetacular tríplice coroa nacional e garantiu mais um título da Champions League, o que a torna a franca favorita ao prêmio de 2026. Depois de vencer as duas primeiras edições deste prêmio, em 2023 e 2024, ela foi momentaneamente desbancada pelo Arsenal em 2025.
A concorrência do Barcelona é liderada pelas campeãs inglesas do Manchester City e pelas vencedoras alemãs do Bayern de Munique, que deram passos significativos para diminuir a diferença no topo do futebol feminino. A elas se juntam as potências francesas do OL Lyonnes e o mexicano Club America, que conquistou a Concacaf W Champions Cup.
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