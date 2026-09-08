O Paris Saint-Germain se estabeleceu com firmeza como o time a ser batido no cenário global e, mais uma vez, está no centro das conversas sobre a Bola de Ouro. Depois de conquistar o prêmio de 2025 após seu primeiro triunfo europeu, o gigante francês busca vencer em anos consecutivos o troféu de Clube Masculino do Ano, após a conquista de seu segundo título da Champions League.

No entanto, o caminho para um segundo título consecutivo não será fácil para o campeão da Ligue 1. Seu domínio está sendo desafiado por várias potências europeias que também tiveram temporadas históricas. A lista de finalistas reflete uma gama diversa de histórias de sucesso de todo o continente e além, garantindo que a decisão final seja um dos aspectos mais debatidos da próxima gala.







