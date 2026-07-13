Conforme já havia noticiado a revista “kicker” há alguns dias, chegou-se a um acordo sobre um pagamento de 6,8 milhões de euros a Nagelsmann e seus assistentes Benjamin Glück e Benjamin Hübner. Antes disso, havia sérias preocupações de que a DFB tivesse que desembolsar uma quantia significativamente maior.
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Indenização para Julian Nagelsmann e um prejuízo previsto: a DFB já contava com uma eliminação precoce na Copa do Mundo
Afinal, logo após a vergonhosa eliminação da Copa do Mundo nas oitavas de final contra o Paraguai, Nagelsmann havia enfatizado que, na verdade, pretendia continuar, e uma renúncia voluntária parecia, portanto, improvável a princípio. O contrato de Nagelsmann havia sido prorrogado antecipadamente até 2028 — sem grande necessidade —, com validade original até 2025, incluindo um salário anual divulgado de sete milhões de euros.
“Havia bons motivos”, afirmou agora o tesoureiro da DFB, Stephan Grunwald, à revista “kicker” sobre essa decisão bastante controversa: “Embora eu não fosse responsável pela elaboração do contrato, hoje eu diria sim novamente, pois as condições gerais da época eram boas.”
- (C)Getty Images
A DFB elaborou seu orçamento prevendo uma eliminação precoce na Copa do Mundo
O fato de a DFB ter sido novamente duramente afetada financeiramente pela eliminação precoce na Copa do Mundo, sem que isso, no entanto, tenha gerado um déficit estrutural e, portanto, causado pânico grave, deve-se especialmente a Grunwald. Isso porque, devido aos desastres nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, ele havia previsto, em seu planejamento do “orçamento do torneio” — a rubrica especial no planejamento financeiro da DFB —, uma eliminação na primeira fase após a fase de grupos.
“Devido à experiência com o déficit estrutural existente na época, em 2023, planejamos o orçamento do torneio de forma conservadora”, disse Grünwald: “Tenho a tarefa de planejar de tal forma que, mesmo no pior dos casos, ninguém precise entrar em pânico.”
“O déficit”, que a DFB agora enfrenta em consequência da eliminação nas oitavas de final, “está estimado em 9,4 milhões de euros, embora só possamos divulgar o resultado real no outono, por motivos contábeis”, explica Grünwald, que também ressalta que a DFB só teria apresentado resultados positivos na Copa do Mundo se tivesse chegado à final.
Ao déficit de 9,4 milhões de euros da Copa do Mundo somam-se ainda, como despesas extraordinárias, as indenizações para Nagelsmann e sua comissão técnica — e, muito provavelmente, também o salário de Jürgen Klopp e sua equipe técnica.
- Getty Images Sport
Jürgen Klopp como novo técnico da seleção alemã: a DFB confirma acordo sobre um “possível contrato”
Segundo informações da federação, existe um acordo de princípio entre Klopp e a diretoria da DFB “sobre os pontos-chave essenciais de um possível contrato”. Segundo fontes, o contrato teria vigência até 2030. O jornal *Bild* também informou que o salário anual seria “apenas minimamente” superior ao do antecessor, Nagelsmann.
Ainda não está claro como será rescindido o contrato de Klopp como diretor de futebol do império Red Bull (até 2029). O diretor executivo da Red Bull, Oliver Mintzlaff, deve viajar para Nova York ainda esta semana para conversas, onde Klopp trabalha como especialista em Copa do Mundo para a MagentaTV. Estaria fora de questão o pagamento de uma indenização pela DFB à Red Bull, e também o boato de que Klopp continuaria, como técnico da seleção alemã, a ser embaixador da marca do fabricante de refrigerantes não se confirmaria, segundo informações.
Ainda não se sabe qual solução será encontrada no final.
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