O gigante da Bundesliga viveu uma noite para esquecer na Noruega: reagiu após ficar dois gols atrás no placar, mas sofreu o gol de empate nos minutos finais enquanto jogava com dez homens. O principal momento de tensão ocorreu aos 74 minutos, quando Olise, que já havia recebido cartão amarelo por uma falta tática, perdeu a cabeça. Após ser provocado pelo capitão do Viking, Zlatko Tripic, o ex-jogador do Crystal Palace atirou a bola diretamente no rosto do adversário. O árbitro Georgi Kabakov não teve muita escolha a não ser mostrar o segundo cartão amarelo, deixando o Bayern em desvantagem numérica na reta final da partida.

Kompany foi particularmente enfático sobre o episódio e não tentou poupar seu jogador das críticas públicas. “E o cartão vermelho é incrivelmente estúpido, claro. Já tratamos disso e nossa posição é clara. Também não é que eu veja falta de energia. O time está se esforçando, mas isso não pode acontecer”, afirmou o treinador, segundo o Bild.