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“Incrivelmente estúpido”: Vincent Kompany critica Michael Olise por cartão vermelho “provocado” em empate surpreendente do Bayern de Munique na Champions League
Olise é expulso em Stavanger
O gigante da Bundesliga viveu uma noite para esquecer na Noruega: reagiu após ficar dois gols atrás no placar, mas sofreu o gol de empate nos minutos finais enquanto jogava com dez homens. O principal momento de tensão ocorreu aos 74 minutos, quando Olise, que já havia recebido cartão amarelo por uma falta tática, perdeu a cabeça. Após ser provocado pelo capitão do Viking, Zlatko Tripic, o ex-jogador do Crystal Palace atirou a bola diretamente no rosto do adversário. O árbitro Georgi Kabakov não teve muita escolha a não ser mostrar o segundo cartão amarelo, deixando o Bayern em desvantagem numérica na reta final da partida.
Kompany foi particularmente enfático sobre o episódio e não tentou poupar seu jogador das críticas públicas. “E o cartão vermelho é incrivelmente estúpido, claro. Já tratamos disso e nossa posição é clara. Também não é que eu veja falta de energia. O time está se esforçando, mas isso não pode acontecer”, afirmou o treinador, segundo o Bild.
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Um momento de aprendizado para o ponta
Apesar da irritação, Kompany espera que o ponta de 24 anos use a experiência para amadurecer. O treinador revelou que conversou diretamente com Olise sobre o incidente e apontou que o adversário havia sido mais esperto do que ele. Com a importância dos jogos aumentando à medida que a competição avança, o Bayern não pode se permitir esse tipo de petulância em partidas eliminatórias.
“Ele sabe disso, somos muito claros quanto a essas coisas. Vejo nos olhos dele que lamenta ter feito aquilo. Hoje não é uma final nem uma semifinal, mas momentos assim são decisivos em uma temporada. Também disse ao Michael: o camisa 10 foi mais esperto do que você. Tampouco posso mudar isso agora. Espero que este seja um momento com o qual aprendamos e nos tornemos mais fortes”, explicou o treinador.
Kompany se revolta com erros evitáveis
Para Kompany, a forma como a equipe atuou foi inaceitável, especialmente após um tropeço recente contra o Augsburg no cenário nacional. O treinador não poupou críticas ao falar das falhas de concentração que passaram a afetar sua equipe. O técnico belga observou que o time está trabalhando duro, mas que erros tão básicos não podem continuar se quiser disputar os principais títulos da temporada. O empate deixa o Bayern com aparência de vulnerabilidade após um período de relativo domínio.
“O desempenho em si não foi tão ruim, mas houve falhas totais de concentração. Simplesmente não fomos inteligentes. Não fomos contra o Augsburg, quando sofremos um gol após oito segundos, nem hoje, quando também sofremos um gol logo no início, após um minuto e meio. Houve também um pouco de excesso de confiança. Cada chance do adversário vira gol, mas isso não é desculpa: nós mesmos criamos essas situações”, disse.
- AFP
Preocupações com a defesa do Bayern aumentam
Embora a expulsão de Olise tenha dominado as manchetes, o desempenho defensivo coletivo deixou muito a desejar. Os gols de Gianni Stesness e Peter Christiansen logo no início colocaram os visitantes em desvantagem e expuseram falhas na defesa. Mesmo depois de Harry Kane e Luis Diaz virarem o jogo, o empate sofrido no fim evidenciou uma dificuldade para administrar a partida que claramente frustrou a comissão técnica.
O resultado aumenta a pressão para o próximo confronto da Bundesliga, contra o RB Leipzig, no qual Kompany exigirá uma melhora significativa na concentração. Com a disputa pelo título se acirrando, o Bayern precisa reencontrar rapidamente a “inteligência” que, segundo seu técnico, faltou nas últimas partidas.
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