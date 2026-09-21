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“Incrível” Yasin Ayari é apontado para seguir os passos de Moises Caicedo, Joao Pedro e Carlos Baleba, enquanto a lenda do Brighton Bobby Zamora faz previsão de transferência
Brighton é famoso por revelar joias escondidas
Zamora expressou sua surpresa pelo fato de Ayari não ter despertado mais olhares de admiração ao longo do verão de 2026, após uma impressionante campanha na Premier League com o Brighton e suas atuações na Copa do Mundo por sua seleção.
O sueco, que está em todo o campo, é mais um exemplo da capacidade do Brighton de descobrir joias escondidas, lapidá-las e transformá-las em superastros de nível internacional. Ele foi contratado por apenas £ 3,5 milhões (US$ 5 milhões) ao se transferir do AIK, de seu país natal, para o Amex Stadium em janeiro de 2023.
Ele adquiriu uma experiência inestimável em passagens por empréstimo por Coventry e Blackburn, antes de se firmar na elite do futebol inglês. Na última temporada, marcou quatro gols e deu três assistências pelo Brighton e já começou bem a atual, com o clube ocupando a terceira colocação na tabela após cinco rodadas.
Depois de gerar quantias enormes em negociações envolvendo nomes como Caicedo e Baleba, além de Marc Cucurella e Alexis Mac Allister, Ayari pode ser o próximo dessa linha de produção. Diz-se que grandes clubes de toda a Europa estão acompanhando de perto sua evolução.
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Espera-se que Ayari gere rumores de transferência
Questionado se Ayari provavelmente fará parte de uma transferência de grande repercussão em algum momento em um futuro não muito distante, a lenda do Brighton Zamora, que falou em associação com as apostas da Premier League da BetWright, disse à GOAL: “Ele também é incrível. Vê-lo de perto no último ano e meio, nos treinamentos, e ver como ele é bom. Na verdade, estou surpreso que ninguém tenha chegado por ele neste verão.
“Ele é um daqueles que meio que passa despercebido, mas quando você o vê trabalhar de perto e o vê nos treinamentos, ele tem um talento de verdade, de verdade. E, mais uma vez, em uma idade tão jovem. Só há coisas muito boas pela frente para esse garoto.
“Ele é empolgante e acho que, se continuar no caminho em que tem estado nesta temporada, sim, acho que alguém também virá e tentará levá-lo.”
Brighton quer acertar novo contrato com Ayari
Ayari tem contrato no Amex apenas até o verão de 2027, embora esse acordo inclua a opção de uma extensão de 12 meses. O Brighton está fazendo o possível para acertar um novo contrato.
O técnico Fabian Hurzeler disse sobre esses esforços e sobre o que uma opção tão enérgica acrescenta aos seus planos: “Você sempre quer resolver essas coisas internamente primeiro antes de irmos a público. De modo geral, o que posso dizer é que Yasin é um grande jogador. Ele teve uma grande evolução conosco ao longo dos últimos dois anos.
“Ele cresceu como jogador e como personalidade. Assume mais responsabilidade. Então estou muito satisfeito. Estou muito feliz por trabalhar com esse tipo de jogador. Estou muito feliz por trabalhar especialmente com ele e espero que ele fique por mais tempo.”
O treinador alemão acrescentou: “Yasin tem qualidades com a bola, tem qualidades sem a bola. Ele também cresceu como personalidade. Então, em relação a assumir responsabilidades, ele pode contribuir com o seu esforço.
“Acho que é muito importante entendermos que todos no nosso elenco têm responsabilidade pelas nossas conquistas, e todos são importantes, e é isso que sempre tentamos enfatizar. E então se expressar dentro da sua personalidade, dentro da sua qualidade, e é isso também que peço ao Yasin.”
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Brighton voando alto na tabela da Premier League
O Brighton está disputando competições europeias novamente nesta temporada, já que compete na Conference League, e espera, seja vencendo esse torneio ou por meio de sua posição na Premier League, que a ação continental continue na agenda para 2027-28.
O time está no caminho certo para isso, com uma impressionante vitória por 3 a 0 sobre o atual campeão Arsenal levando a equipe até a primeira pausa internacional da atual campanha. O próximo compromisso será uma viagem a Sunderland, em 10 de outubro.
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