Zamora expressou sua surpresa pelo fato de Ayari não ter despertado mais olhares de admiração ao longo do verão de 2026, após uma impressionante campanha na Premier League com o Brighton e suas atuações na Copa do Mundo por sua seleção.

O sueco, que está em todo o campo, é mais um exemplo da capacidade do Brighton de descobrir joias escondidas, lapidá-las e transformá-las em superastros de nível internacional. Ele foi contratado por apenas £ 3,5 milhões (US$ 5 milhões) ao se transferir do AIK, de seu país natal, para o Amex Stadium em janeiro de 2023.

Ele adquiriu uma experiência inestimável em passagens por empréstimo por Coventry e Blackburn, antes de se firmar na elite do futebol inglês. Na última temporada, marcou quatro gols e deu três assistências pelo Brighton e já começou bem a atual, com o clube ocupando a terceira colocação na tabela após cinco rodadas.

Depois de gerar quantias enormes em negociações envolvendo nomes como Caicedo e Baleba, além de Marc Cucurella e Alexis Mac Allister, Ayari pode ser o próximo dessa linha de produção. Diz-se que grandes clubes de toda a Europa estão acompanhando de perto sua evolução.