AFP
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'Incrível!' - Declan Rice faz afirmação sensacional sobre o Arsenal após superar a onda de calor em Nápoles
Rice comemora vitória do Arsenal em onda de calor em Nápoles
Declan Rice expressou satisfação depois que o Arsenal abriu sua campanha na Champions League de 2026-27 com uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Napoli. Enfrentando temperaturas próximas dos 30 graus e umidade intensa no sul da Itália, o Arsenal controlou as ações antes de encontrar o gol da vitória aos 75 minutos.
Uma jogada coletiva sublime de 29 passes culminou com Martin Odegaard acertando a trave para manter o início perfeito de temporada do Arsenal, com cinco vitórias em cinco jogos.
A vitória também fez o Arsenal conquistar o Stadio Diego Armando Maradona, impondo uma rara derrota europeia em casa ao gigante italiano.
- LaPresse
Rice se encanta com incrível gol coletivo
Refletindo sobre a partida, Rice elogiou a compostura da equipe e a execução tática, apesar de ter jogado no que descreveu como as condições mais quentes que já enfrentou pelo Arsenal. O meio-campista sentiu que o placar poderia ter sido ainda mais elástico, dada a qualidade das chances criadas.
Ele traçou paralelos com as condições de uma Copa do Mundo ao mesmo tempo em que exaltou a combinação fluida de passes que desmontou a defesa teimosa do Napoli.
"Poderia ter sido quatro ou cinco hoje à noite se tivéssemos sido um pouco mais clínicos", disse Rice. "O gol foi simplesmente incrível. Todo mundo participando da jogada, tocando na bola, passa e se movimenta para abrir espaços. Esse provavelmente foi o jogo mais quente que disputei pelo Arsenal até agora."
Meio-campista encantado com a grande fase de Odegaard
Rice ficou especialmente feliz pelo capitão da equipe, Odegaard, que marcou seu quarto gol na temporada. O meio-campista observou que, depois de uma temporada marcada por lesões, o retorno de Odegaard ao auge da forma física transforma diretamente o Arsenal em um time mais perigoso.
Ele ressaltou a importância de manter o capitão confiante enquanto a equipe enfrenta compromissos difíceis fora de casa na Europa.
"Quando um jogador assim está em forma, ele pode brilhar em qualquer time e, para nós, ele é muito importante", explicou Rice. "Quando ele está no auge do seu jogo, ele nos torna um time melhor. Então, vamos continuar fazendo com que ele se sinta confiante."
- Insidefoto
Arsenal busca embalo antes de viagem a Munique
Rice enfatizou a importância de ganhar embalo logo no início da temporada, enquanto o Arsenal busca chegar mais uma vez à final da Liga dos Campeões. Ele se disse grato por competir em estádios icônicos e destacou que superar o Napoli dá um enorme impulso de confiança para os próximos jogos da fase de grupos contra Bayern de Munique, Slavia Praga e Real Betis.
O meio-campista pediu aos companheiros que mantenham o padrão incansável da equipe à medida que os compromissos se acumulam nas frentes nacional e europeia.
"O embalo é fundamental. O futebol é muito bom quando você está vencendo jogos", concluiu Rice. "Sabemos que estádio é este, e jogar aqui é uma enorme honra. Vamos manter o embalo e seguir pressionando."
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