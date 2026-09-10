Refletindo sobre a partida, Rice elogiou a compostura da equipe e a execução tática, apesar de ter jogado no que descreveu como as condições mais quentes que já enfrentou pelo Arsenal. O meio-campista sentiu que o placar poderia ter sido ainda mais elástico, dada a qualidade das chances criadas.

Ele traçou paralelos com as condições de uma Copa do Mundo ao mesmo tempo em que exaltou a combinação fluida de passes que desmontou a defesa teimosa do Napoli.

"Poderia ter sido quatro ou cinco hoje à noite se tivéssemos sido um pouco mais clínicos", disse Rice. "O gol foi simplesmente incrível. Todo mundo participando da jogada, tocando na bola, passa e se movimenta para abrir espaços. Esse provavelmente foi o jogo mais quente que disputei pelo Arsenal até agora."