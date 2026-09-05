A contratação de jogadores pelo Manchester City neste verão passou a ser alvo de intenso escrutínio após a saída do lendário técnico Pep Guardiola e as despedidas de pilares como Rodri e Bernardo Silva. No entanto, Haaland acredita que o clube se movimentou brilhantemente no mercado, elogiando especificamente Fernandez e Ndiaye após as estreias deles no Etihad Stadium. Fernandez foi uma adição de última hora ao time titular após uma lesão de Nico O'Reilly no aquecimento, mas imediatamente deixou sua marca ao ajudar a criar o gol da vitória.

Falando aos canais oficiais de mídia do clube após o apito final, o talismã norueguês fez muitos elogios à nova dupla. "Acho que os dois fizeram um jogo realmente muito bom", disse Haaland. "Enzo entrou e foi muito bem no gol, e na verdade teve algumas chances, ele poderia ter marcado. Foi bem. E no Ndiaye você vê a qualidade dele na hora. A forma como ele dribla os jogadores, simplesmente deslizando por eles. Foi incrível de ver. Há uma razão para termos contratado os dois, porque eles têm qualidade. Para eles, trata-se de entrar no time o mais rápido possível e pegar ritmo."