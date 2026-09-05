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'Incrível de ver'! Erling Haaland elogia as novas contratações do Manchester City, Enzo Fernandez e Iliman Ndiaye, mas admite que o Arsenal leva vantagem
Haaland elogia dupla estreante "incrível"
A contratação de jogadores pelo Manchester City neste verão passou a ser alvo de intenso escrutínio após a saída do lendário técnico Pep Guardiola e as despedidas de pilares como Rodri e Bernardo Silva. No entanto, Haaland acredita que o clube se movimentou brilhantemente no mercado, elogiando especificamente Fernandez e Ndiaye após as estreias deles no Etihad Stadium. Fernandez foi uma adição de última hora ao time titular após uma lesão de Nico O'Reilly no aquecimento, mas imediatamente deixou sua marca ao ajudar a criar o gol da vitória.
Falando aos canais oficiais de mídia do clube após o apito final, o talismã norueguês fez muitos elogios à nova dupla. "Acho que os dois fizeram um jogo realmente muito bom", disse Haaland. "Enzo entrou e foi muito bem no gol, e na verdade teve algumas chances, ele poderia ter marcado. Foi bem. E no Ndiaye você vê a qualidade dele na hora. A forma como ele dribla os jogadores, simplesmente deslizando por eles. Foi incrível de ver. Há uma razão para termos contratado os dois, porque eles têm qualidade. Para eles, trata-se de entrar no time o mais rápido possível e pegar ritmo."
- Getty Images Sport
A fase de reconstrução sob o comando de Maresca
Embora o City tenha garantido três vitórias em três jogos no início da campanha da Premier League, Haaland foi realista sobre onde a equipe está em sua evolução. A transição da era Guardiola para a liderança de Enzo Maresca ainda está em seu estágio inicial, e o elenco passou por uma renovação significativa de liderança e de perfis táticos.
Haaland destacou que o clube merece crédito pela forma como lidou com esse período de transição, observando que os novos rostos trazem mais do que apenas capacidade técnica para o vestiário. "Ainda estamos em uma espécie de fase de reconstrução, mas a janela de transferências foi fantástica, tenho que dizer", explicou Haaland à Viaplay.
Ele acrescentou: "Parabéns ao clube e às pessoas do clube. Antes de mais nada, eles trouxeram jogadores fantásticos, mas também ótimas pessoas, que se encaixam muito bem. Então, parabéns a todo o clube."
A vantagem do Arsenal na corrida pelo título
Apesar da campanha perfeita do City, Haaland admitiu que o atual campeão Arsenal tem, neste momento, uma vantagem psicológica e tática por causa de sua estabilidade. Mikel Arteta passou anos refinando seu elenco, e o norueguês acredita que essa longevidade dá ao Arsenal um nível de entrosamento que o City trabalha atualmente para redescobrir.
Ao traçar uma comparação com os próprios períodos de domínio do City no passado, Haaland reconheceu que o projeto de Arteta atingiu um nível de maturidade com o qual é difícil competir de imediato. "O Arsenal joga junto há muito tempo e construiu isso ao longo de um período maior, um pouco como o City tinha quando cheguei", observou o atacante.
- AFP
Haaland exige mais apesar de atuação heroica que garantiu a vitória
O gol de Haaland contra o Coventry foi o seu terceiro em três jogos, depois que ele cabeceou para as redes um cruzamento soberbo de Antoine Semenyo aos 26 minutos. Apesar de ter feito o gol da vitória, o jogador de 26 anos foi autocrítico em relação à sua atuação, após desperdiçar uma oportunidade clara de ampliar a vantagem quando recebeu em profundidade de Rayan Cherki.
Ao refletir sobre os 90 minutos, Haaland ficou satisfeito com o resultado, mas viu espaço para crescimento coletivo. "Acho que começamos muito bem e acho que o primeiro tempo foi realmente muito bom, criamos muitas chances", disse. "Acho que eu deveria ter marcado mais alguns gols, para ser sincero, mas não marquei, então preciso treinar mais isso!"
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