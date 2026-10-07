De acordo com o TyC Sports, Enzo Fernandez protagonizou uma das imagens mais comoventes da noite quando Lionel Messi fez seu discurso de despedida no Estádio Monumental. O meio-campista do Manchester City foi visto chorando incontrolavelmente no gramado enquanto seu capitão falava com os torcedores após a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre Benin.

Imagens do desespero do jogador de 25 anos rapidamente viralizaram nas redes sociais ao redor do mundo.

"Foi um dia muito emocionante, para ser sincero, com muitos sentimentos misturados", disse Fernandez aos repórteres depois de deixar o estádio. "Espero que o Leo tenha aproveitado, vamos sentir muita falta dele."