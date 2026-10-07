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Inconsolável! Enzo Fernandez chora e desaba ao publicar carta comovente para o capitão Lionel Messi, que está de saída
Meio-campista tomado pela emoção durante despedida do capitão
De acordo com o TyC Sports, Enzo Fernandez protagonizou uma das imagens mais comoventes da noite quando Lionel Messi fez seu discurso de despedida no Estádio Monumental. O meio-campista do Manchester City foi visto chorando incontrolavelmente no gramado enquanto seu capitão falava com os torcedores após a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre Benin.
Imagens do desespero do jogador de 25 anos rapidamente viralizaram nas redes sociais ao redor do mundo.
"Foi um dia muito emocionante, para ser sincero, com muitos sentimentos misturados", disse Fernandez aos repórteres depois de deixar o estádio. "Espero que o Leo tenha aproveitado, vamos sentir muita falta dele."
- AFP
Carta aberta detalha cálculos da infância para jogar ao lado do ídolo
Fernandez publicou depois uma carta emocionante refletindo sobre como idolatrava Messi na infância, lembrando de quando escreveu para ele aos 15 anos, quando o atacante se aposentou brevemente em 2016. "Quando você disse que estava indo embora, fiquei muito triste. Eu era só uma criança e fazia as contas, comparando a sua idade com a minha, para ver se algum dia conseguiria jogar com você", escreveu Fernandez.
"Eu pensava em quantos anos você ainda teria pela frente, quantos eu ainda teria para chegar à Primeira Divisão, e sonhava que, nem que fosse uma única vez, pudéssemos jogar juntos pela Argentina."
O sonho de infância dele acabou culminando em erguer a Copa do Mundo ao lado de seu herói no Catar.
Fernandez expressa gratidão pela liderança acolhedora
Além do sucesso compartilhado em campo, Fernandez destacou o carinho pessoal e a mentoria que Messi ofereceu desde o momento em que ele se juntou ao elenco principal. "Cheguei aqui com a esperança de dividir o campo com o meu ídolo e, em vez disso, encontrei alguém que, desde o primeiro momento, me fez sentir como parte do time", afirmou Fernandez.
"Você sempre tinha uma palavra gentil, um conselho, um abraço ou simplesmente uma forma de me deixar à vontade quando eu precisava disso. Nunca vou esquecer isso."
"Obrigado por me tratar da forma como me tratou, por tudo o que me ensinou e por me permitir compartilhar uma parte da sua história."
- Getty Images Sport
Diante de um futuro desconhecido sem a capitã icônica
Enquanto a Argentina se prepara para as próximas Datas Fifa, Fernandez admitiu que se adaptar aos compromissos com a seleção sem o lendário camisa 10 parece quase impossível. "Hoje acho difícil imaginar a próxima concentração sem você. Entrar em campo e não ver você na frente, vestindo a camisa 10", acrescentou Fernandez.
"Como eu tive sorte, Leo. Aquele garoto teve muita sorte, fazendo cálculos sem saber se chegaria a tempo."
"Vamos sentir muito a sua falta, capitão."
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