O goleiro de longa data do BVB teria convocado Maximilian Beier para a seleção alemã para os amistosos contra a Suíça e Gana no final do mês.
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"Incompreensível": lenda do clube critica a ausência da estrela do BVB na convocação de Julian Nagelsmann para a seleção alemã
O atacante “jogou de forma excepcional nas últimas semanas e fez a diferença no Borussia Dortmund. Eu gostaria que o Maxi estivesse na lista”, disse a lenda do clube à Sky, e enfatizou: “Para mim, é incompreensível.”
Beier está, de fato, em excelente forma há algumas semanas. O jogador de 23 anos marcou cinco gols e deu quatro assistências nos últimos doze jogos da Bundesliga. Ele também brilhou como artilheiro na partida de ida da repescagem contra a Atalanta Bergamo na Liga dos Campeões (2 a 0).
Assim, apesar do desempenho irregular na primeira metade da temporada, a produção de Beier na atual temporada é bastante impressionante. Em 36 partidas oficiais em todas as competições, ele contribuiu com 16 participações em gols (nove gols, sete assistências).
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Nagelsmann pretende levar, no máximo, dois "atacantes de contra-ataque" para a Copa do Mundo
Desde outubro, porém, Beier está de fora da seleção alemã; ele já não havia sido convocado para a concentração de novembro. É verdade que Nagelsmann deixou claro, ao anunciar sua lista na quinta-feira, que essa "ainda não é uma convocação para a Copa do Mundo" e que a porta continua "aberta" para alguns jogadores não convocados. No entanto, ficar na bancada a poucos meses da Copa do Mundo está longe de ser um bom presságio.
“Alguns jogadores ainda podem se mostrar, outros, que já conhecemos, ficam em casa. Queremos uma boa mistura entre o núcleo que disputará a Copa do Mundo e novas forças”, disse Nagelsmann ainda, explicando que pretende levar apenas um ou dois “atacantes de contra-ataque” para a Copa do Mundo. Nesse sentido, ele citou Beier, bem como seu companheiro de equipe Karim Adeyemi e Kevin Schade, do FC Brentford.
Para os próximos amistosos, apenas Schade foi convocado; Adeyemi também ficou de fora.
Weidenfeller critica a falta de regularidade de Adeyemi
"Karim mostrou recentemente que pode fazer a diferença no Dortmund. Ele tem velocidade, criatividade e finalização precisa. Mas ele demonstra isso com muito pouca frequência, e esse é o motivo pelo qual não foi convocado", disse Weidenfeller sobre o jogador de 24 anos.
Além de Schade, completam o ataque alemão Serge Gnabry, Lennart Karl (ambos do FC Bayern de Munique), Jamie Leweling, Deniz Undav (ambos do VfB Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sané (Galatasaray de Istambul), Florian Wirtz (Liverpool) e Nick Woltemade (Newcastle United). Também figuram nesta categoria os meio-campistas Leon Goretzka (FC Bayern de Munique) e Felix Nmecha (BVB).
Seleção Alemã, Calendário: Os próximos jogos da Seleção Alemã
Data Competição Jogo Sexta-feira, 27 de março, 20h45 Jogo amistoso Suíça x Alemanha Segunda-feira, 30 de março, 20h45 Jogo amistoso Alemanha x Gana Domingo, 31 de maio, 20h45 Jogo amistoso Alemanha x Finlândia Sábado, 6 de junho, 20h30 Amistoso EUA x Alemanha Domingo, 14 de junho, 19h Copa do Mundo 2026 Alemanha x Curaçao Sábado, 20 de junho, 22h Copa do Mundo 2026 Alemanha x Costa do Marfim Quinta-feira, 25 de junho, 22h Copa do Mundo 2026 Alemanha x Equador