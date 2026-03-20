"Incompreensível": lenda do clube critica a ausência da estrela do BVB na convocação de Julian Nagelsmann para a seleção alemã

O atacante “jogou de forma excepcional nas últimas semanas e fez a diferença no Borussia Dortmund. Eu gostaria que o Maxi estivesse na lista”, disse a lenda do clube à Sky, e enfatizou: “Para mim, é incompreensível.”

Beier está, de fato, em excelente forma há algumas semanas. O jogador de 23 anos marcou cinco gols e deu quatro assistências nos últimos doze jogos da Bundesliga. Ele também brilhou como artilheiro na partida de ida da repescagem contra a Atalanta Bergamo na Liga dos Campeões (2 a 0).

Assim, apesar do desempenho irregular na primeira metade da temporada, a produção de Beier na atual temporada é bastante impressionante. Em 36 partidas oficiais em todas as competições, ele contribuiu com 16 participações em gols (nove gols, sete assistências).