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“Incompetente, mas não corrupto” — a presença de Paul Tierney na reunião do Chelsea foi considerada uma “imagem péssima” para os árbitros da Premier League
Um espetáculo pré-jogo bizarro
O ex-árbitro da Premier League Clattenburg condenou as ações do árbitro Tierney em sua coluna no Daily Mail. Clattenburg ficou perplexo com as cenas antes da partida, afirmando: “A imagem de Paul Tierney parado no meio do círculo do Chelsea, olhando diretamente para a lente da câmera de televisão, não só foi totalmente bizarra, mas também uma péssima impressão para o árbitro.”
Ele observou que o árbitro teve ampla oportunidade de evitar completamente a situação. “Tierney teve várias oportunidades de passar pelos jogadores do Chelsea, mas simplesmente deixou isso acontecer”, observou Clattenburg, acrescentando: “Pela sua linguagem corporal, parecia que ele estava gostando disso.” O ex-árbitro destacou que a posição inicial normal de um árbitro deve ser bem fora do círculo central.
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A frustração e a imagem do Newcastle
O impacto psicológico sobre o time adversário foi um ponto de grande controvérsia para Clattenburg, que considerou que o time visitante tinha todo o direito de se sentir injustiçado. Refletindo sobre essa dinâmica e a tensão que ela gera, ele escreveu: “Se eu fosse um jogador do Newcastle, ficaria chateado e irritado ao vê-lo dentro do círculo do Chelsea.”
Ele enfatizou que, embora não haja suspeita de jogo sujo, a imagem suscita um enorme escrutínio. “Os árbitros neste país podem ser incompetentes, mas não são corruptos; no entanto, permitir que isso aconteça pode levar a acusações indesejadas”, argumentou Clattenburg. Ele destacou ainda que, quando Cole Palmer “se inclina e quase abraça Tierney enquanto isso acontece”, os árbitros devem estar extremamente atentos à percepção que isso cria.
Polêmica sobre o pênalti e táticas
A partida contou com vários incidentes polêmicos, incluindo um pedido de pênalti negado a Cole Palmer após uma entrada de Nick Woltemade. Clattenburg rejeitou completamente o pedido, afirmando sem rodeios sua opinião firme sobre o incidente: “Não acho que o Chelsea devesse ter recebido um pênalti por aquela entrada de Nick Woltemade em Palmer. Acho que Palmer deveria ter recebido um cartão amarelo por simulação”. Clattenburg sugeriu que as reclamações posteriores de Liam Rosenior foram apenas “um caso clássico de um técnico tentando desviar a atenção de todo o episódio embaraçoso da reunião de equipe, antes de uma partida que não conseguiram vencer, jogando toda a culpa no árbitro”.
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Tierney é "muito arrogante"
Em última análise, o ex-árbitro acredita que toda a situação poderia ter sido facilmente evitada se tivessem sido aplicadas competências básicas de gestão de jogo. Clattenburg apontou uma solução simples: “Tierney poderia ter evitado tudo isso simplesmente saindo do caminho ou, assim que visse os jogadores do Chelsea começando a cercá-lo, empurrando-os para fora do caminho. Ele foi arrogante demais para fazer qualquer uma dessas coisas”.
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