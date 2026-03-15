“Incompetente, mas não corrupto” — a presença de Paul Tierney na reunião do Chelsea foi considerada uma “imagem péssima” para os árbitros da Premier League

O ex-árbitro da Premier League Clattenburg condenou as ações do árbitro Tierney em sua coluna no Daily Mail. Clattenburg ficou perplexo com as cenas antes da partida, afirmando: “A imagem de Paul Tierney parado no meio do círculo do Chelsea, olhando diretamente para a lente da câmera de televisão, não só foi totalmente bizarra, mas também uma péssima impressão para o árbitro.”

Ele observou que o árbitro teve ampla oportunidade de evitar completamente a situação. “Tierney teve várias oportunidades de passar pelos jogadores do Chelsea, mas simplesmente deixou isso acontecer”, observou Clattenburg, acrescentando: “Pela sua linguagem corporal, parecia que ele estava gostando disso.” O ex-árbitro destacou que a posição inicial normal de um árbitro deve ser bem fora do círculo central.