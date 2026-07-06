Conforme informa a revista “kicker”, o jogador de 29 anos tornou-se um dos favoritos para assumir o cargo de terceiro capitão do time amarelo e preto, que ficará vago na próxima temporada devido à saída de Julian Brandt.
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Incluindo mais responsabilidades: jogador da seleção alemã teria pela frente um suposto aumento salarial generoso no BVB
Seu contrato não foi renovado ao final da última temporada, após sete anos. Mesmo assim, Brandt assumiu um importante papel de liderança dentro da equipe, atrás do capitão Emre Can e do vice-capitão Nico Schlotterbeck.
Agora, cabe a Anton assumir esse papel. A promoção poderia vir acompanhada de um aumento salarial significativo para o zagueiro central — até o momento, segundo informações, ele recebe cerca de 5,5 milhões de euros por ano —, bem como de um novo contrato que faça jus ao seu “status como um dos principais jogadores do time”, conforme afirma a reportagem.
Até o momento, Anton está vinculado ao Borussia Dortmund até 30 de junho de 2028; um novo contrato poderia, então, vigorar até 2030. As negociações a esse respeito devem ocorrer nas próximas semanas.
- Getty Images
Parece que o Manchester United está interessado em Anton
Não é improvável que ele assine contrato, afinal Anton se sente extremamente à vontade no BVB. No entanto, há um interesse concreto pelo jogador da seleção nacional. O Manchester United, por exemplo, teria entrado em contato e veria no jogador de 29 anos um reforço ideal para a defesa.
Sob o comando do técnico Niko Kovac, Anton tornou-se um jogador indispensável no BVB. Na última temporada, ele entrou em campo 44 vezes em todas as competições, marcando três gols.
Graças ao seu bom desempenho, o (ex-)técnico da seleção alemã, Julian Nagelsann, acabou por convocá-lo para a lista de 26 jogadores para a Copa do Mundo. No torneio realizado nos EUA, Canadá e México, Anton entrou duas vezes como reserva: na estreia contra Curaçao e na partida em que a Alemanha foi eliminada pelo Paraguai.
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