Incluindo mais responsabilidades: jogador da seleção alemã teria pela frente um suposto aumento salarial generoso no BVB

Seu contrato não foi renovado ao final da última temporada, após sete anos. Mesmo assim, Brandt assumiu um importante papel de liderança dentro da equipe, atrás do capitão Emre Can e do vice-capitão Nico Schlotterbeck.

Agora, cabe a Anton assumir esse papel. A promoção poderia vir acompanhada de um aumento salarial significativo para o zagueiro central — até o momento, segundo informações, ele recebe cerca de 5,5 milhões de euros por ano —, bem como de um novo contrato que faça jus ao seu “status como um dos principais jogadores do time”, conforme afirma a reportagem.

Até o momento, Anton está vinculado ao Borussia Dortmund até 30 de junho de 2028; um novo contrato poderia, então, vigorar até 2030. As negociações a esse respeito devem ocorrer nas próximas semanas.