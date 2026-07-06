Inicialmente, a federação reclamou ter tomado conhecimento da decisão por meio de reportagens da mídia. A partir de um pedido de cópia da decisão, a FIFA teria “inventado” um recurso e “rejeitado-o imediatamente por ser inadmissível”, segundo a carta: “Tudo isso aconteceu enquanto, ao mesmo tempo, a FIFA se recusava a responder aos pedidos legítimos da RBFA.”

Além disso, a reunião sobre a partida também gerou descontentamento. Nessa reunião, a FIFA discute, juntamente com representantes de ambas as federações nacionais, o andamento de uma partida. Nesse caso, a federação mundial “omitiu deliberadamente a seção sobre a suspensão automática de jogadores de sua apresentação. No entanto, esse tema havia sido parte integrante de todas as reuniões correspondentes antes das quatro partidas anteriores”, escreveu a RBFA.

“Para ser bem claro: até o momento, a RBFA não recebeu da FIFA nem uma decisão nem uma explicação sobre esse assunto”, prosseguiu o comunicado. Por isso, a federação irá recorrer da decisão e, independentemente do resultado da partida, “continuará a defender, nas próximas horas, dias e meses, os princípios fundamentais da ética, da competição leal e os interesses do futebol como um todo”.