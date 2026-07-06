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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Incluindo acusações graves: belgas contestam a decisão polêmica da FIFA sobre Folarin Balogun

Copa do Mundo
Estados Unidos da América x Bélgica
Estados Unidos da América
Bélgica
F. Balogun

A Federação Belga de Futebol (RBFA) vai recorrer da revogação da suspensão imposta ao jogador norte-americano Folarin Balogun — e, ao mesmo tempo, apresentou fortes acusações contra a FIFA.

Em um comunicado, a RBFA manifestou-se “profundamente preocupada com o desenrolar dos acontecimentos”. A federação não teria recebido da FIFA “nem a menor explicação” para sua decisão e, por isso, “não tem outra opção a não ser contestar a elegibilidade do jogador para a próxima partida”.

Comentário: A decisão polêmica sobre Balogun também representa uma grande oportunidade

  • Inicialmente, a federação reclamou ter tomado conhecimento da decisão por meio de reportagens da mídia. A partir de um pedido de cópia da decisão, a FIFA teria “inventado” um recurso e “rejeitado-o imediatamente por ser inadmissível”, segundo a carta: “Tudo isso aconteceu enquanto, ao mesmo tempo, a FIFA se recusava a responder aos pedidos legítimos da RBFA.”

    Além disso, a reunião sobre a partida também gerou descontentamento. Nessa reunião, a FIFA discute, juntamente com representantes de ambas as federações nacionais, o andamento de uma partida. Nesse caso, a federação mundial “omitiu deliberadamente a seção sobre a suspensão automática de jogadores de sua apresentação. No entanto, esse tema havia sido parte integrante de todas as reuniões correspondentes antes das quatro partidas anteriores”, escreveu a RBFA.

    “Para ser bem claro: até o momento, a RBFA não recebeu da FIFA nem uma decisão nem uma explicação sobre esse assunto”, prosseguiu o comunicado. Por isso, a federação irá recorrer da decisão e, independentemente do resultado da partida, “continuará a defender, nas próximas horas, dias e meses, os princípios fundamentais da ética, da competição leal e os interesses do futebol como um todo”.

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  • Trump InfantinoGetty Images

    Donald Trump liga para Infantino por causa do cartão vermelho de Balogun

    No domingo, a FIFA suspendeu condicionalmente a punição imposta ao atacante norte-americano Balogun pela partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bósnia-Herzegovina (2 a 0). Com isso, Balogun está apto a jogar nas oitavas de final. De acordo com a agência de notícias AFP, o New York Times e o Guardian, o presidente dos EUA, Donald Trump, ligou pessoalmente para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para pedir que ele revisasse o cartão vermelho.

    Uma decisão final deve ser tomada antes da partida das oitavas de final entre os EUA e a Bélgica (terça-feira, 2h00 CEST/ARD e MagentaTV).

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