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Vincent KompanyGetty Images
Christian Guinin

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Incidente totalmente bizarro no FC Bayern! Jogador aparentemente adormeceu durante o discurso de Vincent Kompany

Bundesliga
Bayern de Munique
W. Mike

Parece que um grande talento do FC Bayern de Munique cometeu um deslize extremamente curioso.

Segundo uma reportagem da Sport Bild, o jovem Wisdom Mike adormeceu durante uma reunião da equipe realizada pela manhã com o técnico Vincent Kompany. O incidente teria ocorrido já no verão passado.

  • Segundo o relato, o jovem de 17 anos teria saído em Munique na noite anterior na companhia de outro jogador, que já foi emprestado, e só teria retornado ao campus bem tarde da noite. Mike teria enfrentado as acusações e não as teria contestado.

    No entanto, Kompany foi relativamente brando com o agressor. O belga evitou repreender Mike diante de toda a equipe e, em vez disso, procurou conversar com ele a sós para esclarecer o assunto.

    Segundo informações da Sport Bild, o Bayern teria punido o jogador de 17 anos com uma suspensão de uma semana de seu quarto no campus. Durante esse período, Mike teve que pagar do próprio bolso por um hotel e passar a noite lá. O pai do jovem também foi chamado para uma conversa, mas, no geral, o assunto foi esclarecido e o jogador é considerado reabilitado.

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  • WISDOM MIKE BAYERN MÜNCHENGetty Images

    Mike disputou 25 das 26 partidas como profissional pelo FC Bayern

    No clube alemão recordista de títulos, Mike ainda joga principalmente na equipe sub-19. Em um total de onze partidas da liga, ele contribuiu com três gols e três assistências; além disso, ele atuou uma vez pela segunda equipe na Regionalliga, a quarta divisão (um gol).

    No time principal, o tempo de jogo do jogador de 17 anos se limitou, até agora, a participações breves. Até sua lesão no quadril, que o mantém fora de ação atualmente, Kompany o escalou em quatro partidas da Bundesliga. No entanto, ele ainda aguarda seu primeiro gol no time principal.

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