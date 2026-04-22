Incidente totalmente bizarro no FC Bayern! Jogador aparentemente adormeceu durante o discurso de Vincent Kompany

Segundo o relato, o jovem de 17 anos teria saído em Munique na noite anterior na companhia de outro jogador, que já foi emprestado, e só teria retornado ao campus bem tarde da noite. Mike teria enfrentado as acusações e não as teria contestado.

No entanto, Kompany foi relativamente brando com o agressor. O belga evitou repreender Mike diante de toda a equipe e, em vez disso, procurou conversar com ele a sós para esclarecer o assunto.

Segundo informações da Sport Bild, o Bayern teria punido o jogador de 17 anos com uma suspensão de uma semana de seu quarto no campus. Durante esse período, Mike teve que pagar do próprio bolso por um hotel e passar a noite lá. O pai do jovem também foi chamado para uma conversa, mas, no geral, o assunto foi esclarecido e o jogador é considerado reabilitado.