Segundo uma reportagem da Sport Bild, o jovem Wisdom Mike adormeceu durante uma reunião da equipe realizada pela manhã com o técnico Vincent Kompany. O incidente teria ocorrido já no verão passado.
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Incidente totalmente bizarro no FC Bayern! Jogador aparentemente adormeceu durante o discurso de Vincent Kompany
Segundo o relato, o jovem de 17 anos teria saído em Munique na noite anterior na companhia de outro jogador, que já foi emprestado, e só teria retornado ao campus bem tarde da noite. Mike teria enfrentado as acusações e não as teria contestado.
No entanto, Kompany foi relativamente brando com o agressor. O belga evitou repreender Mike diante de toda a equipe e, em vez disso, procurou conversar com ele a sós para esclarecer o assunto.
Segundo informações da Sport Bild, o Bayern teria punido o jogador de 17 anos com uma suspensão de uma semana de seu quarto no campus. Durante esse período, Mike teve que pagar do próprio bolso por um hotel e passar a noite lá. O pai do jovem também foi chamado para uma conversa, mas, no geral, o assunto foi esclarecido e o jogador é considerado reabilitado.
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Mike disputou 25 das 26 partidas como profissional pelo FC Bayern
No clube alemão recordista de títulos, Mike ainda joga principalmente na equipe sub-19. Em um total de onze partidas da liga, ele contribuiu com três gols e três assistências; além disso, ele atuou uma vez pela segunda equipe na Regionalliga, a quarta divisão (um gol).
No time principal, o tempo de jogo do jogador de 17 anos se limitou, até agora, a participações breves. Até sua lesão no quadril, que o mantém fora de ação atualmente, Kompany o escalou em quatro partidas da Bundesliga. No entanto, ele ainda aguarda seu primeiro gol no time principal.